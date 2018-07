Wenn alles vorbei ist, dann kommt Karl Renner und räumt den Schutt weg. Nach dem ersten Weltkrieg liquidierte er in Wien die 650jährige Habsburger Herrschaft, nach dem zweiten das 1000jährige Hitler-Reich. Am 14. Dezember feiert er seinen 80. Geburtstag. Sollte es noch einmal Trümmer geben, würde Karl Renner wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen...

Die harte Jugend, die dem siebzehnten Kind eines kleinen südmährischen Weinbauern beschieden war, hat Karl Renner nicht verbittert, er blieb ein Mann ohne Ressentiment. Aber er fühlte, sich schon als Student, in der damals noch äußerlich glücklichen, dennoch bereits von den ersten Todesschatten getrübten Atmosphäre der Habsburger Metropole vom Sozialismus angezogen. Unter der Anleitung von Viktor Adler begann er in der „Arbeiter-Zeitung“ zu schreiben, veröffentlichte, während eine Stellung in der Bibliothek des Reichsrates seine Existenz sicherte, mehrere wissenschaftliche Schriften über soziologische und über Nationalitäten-Fragen. Als er 1907 nach Einführung des allgemeinen Wahlrechts ins Parlament kam, war er bereits ein anerkannter Theoretiker des Sozialismus. Seine Veröffentlichungen aus späteren Jahren, ja aus der allerletzten Zeit beweisen, daß er es geblieben ist: ein Theoretiker, aber kein Bücherwurm. Von den Praktikern in seiner eigenen und in anderen Parteien, die sich gern Realpolitiker nennen, unterscheidet er sich dadurch, daß er die Probleme der Gesellschaft und die sich daraus ergebende praktische Politik selbst durchdacht und durch eigene Gedanken gefördert hat, daß er nicht in gängigen Schlagwörtern redet und schreibt, und daß er weiß, was er will, und zugleich was möglich und was undurchführbar ist. Dies hat ihn später zum Führer des rechten Flügels des österreichischen Sozialismus gemacht, des undogmatischen Flügels, der die mystizistische Marx-Interpretation und die Vernichtung der Selbstbestimmung durch Lenin ablehnt. Nach Auffassung Renners hat der Bolschewismus nach außen die Rückwirkung gehabt, daß das Denken eines großen Teils der europäischen Arbeiterklasse dahin irregeleitet wurde, „wie hypnositiert auf die Gewalt als den alleinigen Schöpfer des; Sozialismus zu starren“. Dem Mystizismus stellt Renner die Grundsätze der soziologischen Erfahrung entgegen. „Integral-Sozialismus ist Irreal-Sozialismus“, sagt er und „Generalsozialisierung ist Generalunsinn“.

Als 1918 der Zusammenbruch kam, wurde Renner der erste Staatskanzler der neuen Republik. So mußte er die bittere Aufgabe übernehmen, den Frieden von St. Germain zu unterzeichnen, der die große Wirtschaftseinheit im Donaubecken auflöste und an ihre Stelle ein permanentes Krisenzentrum setzte. In den eineinhalb Jahren seiner damaligen Regierungszeit gelang es ihm aber, die zuerst von wirren Revolutionsträumen aufgepeitschte Arbeiterschaft dem neuen Staat einzufügen und so die erste Bedingung einer politischen Existenz Österreichs zu verwirklichen. Nach seinem Rücktritt wirkte er, lange Zeit als Parlamentspräsident, als einer der bedeutendsten Führer seiner Partei, bis zu deren Verbot durch die Regierung Dollfuß im Jahre 1934. Nach einer kurzen Gefängnishaft, die er im Gefolge des damaligen Wiener Sozialistenaufstandes verbüßte, zog er sich nach Gloggnitz in seinen niederösterreichischen Wahlkreis zurück, wo er sich über Anschluß und Krieg hinweg unbehelligt mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigte. Als aber am 1. April 1945 die Sowjetsoldaten ins Semmering-Gebiet eindrangen und die Bevölkerung zu drangsalieren begannen, da machte sich Karl Renner, der nun fast 75 Jahre alt war, noch einmal auf, zu retten, was noch zu retten war. Er fand einen russischen Offizier; der brachte ihn zu einem General; einige geschulte Marxisten in dessen Stab wußten, wer dieser sozialistische Politiker und Theoretiker war – und da die sowjetische Generallinie damals die Errichtung von Koalitionen in den besetzten Gebieten begünstigte, sah sich Karl Renner einige Tage später an der Spitze einer provisorischen Regierung in Wien. Diesmal nur acht Monate lang: inzwischen waren auch die Westmächte mit ihren Truppen eingerückt, und das gab die Möglichkeit freier Wahlen und der Wiederherstellung der Bundesverfassung. Am 19. Dezember 1945 gab Staatskanzler Renner dem neuen Parlament seinen Rechenschaftsbericht, am folgenden Tage wurde er mit allen gegen eine Stimme zum Bundespräsidenten gewählt. Bundespräsident ist er noch heute. Und man möchte ihm, so hoffnungslos auch im Augenblick alles aussehen mag, von Herzen wünschen, daß er als Bundespräsident noch den Abzug aller Besatzungstruppen der vier Nationen erlebt, die er einmal als vier Elefanten bezeichnet hat, die in dem kleinen österreichischen Ruderboot sitzen ... W. P. F.