In den ersten Nachkriegsjahren existierte zwischen Doppelzone und französischer Zone ein „Seidener Vorhang“ als Gegenstück des „Eisernen Vorhangs“ zum Osten. Heute ist von dem „Seidenen Vorhang“ längst nichts mehr zu spüren. Aber eine gewisse Abart existiert noch, zwischen dem Saargebiet (in den ersten Nachkriegsjahren ein Teil des französischen Okkupationsgebietes in Deutschland) und dem übrigen Deutschland.

Niemand bedauert die Abschnürung des Saargebietes mehr als die deutsche Wirtschaft im pfälzischen Grenzgebiet. Namhafte Firmen, wie das Lanz-Zweigwerk in Zweibrücken und das Eisenwerk Gehlen in Kaiserslautern, leiden seit Jahren unter dem Wegfall der früheren Kohlen- und Eisenbezüge von den Saarzechen und Saarhütten. Kaum zwanzig Kilometer entfernt von Zweibrüggen liegen saarländische Hüttenwerke. Die Nähe dieses Industriegebietes würde einen preislich günstigen Rohstoffbezug erlauben, wenn die Grenze nicht wäre. Das Eisen der Ruhr auf Frachtbasis Oberhausen ist für Firmen des westpfälzischen Standortes leider zu teuer, und die eisenverarbeitenden Betriebe sind bei diesen Frachtsätzen nicht konkurrenzfähig. Andererseits waren zahlreiche pfälzische Firmen Zulieferer für die saarländische Industrie. So ist also eine weitgehende wirtschaftliche Verflechtung auf geographisch einheitlich engem Raum infolge der Saarabtrennung und der entstandenen Grenzschwierigkeiten auseinandergerissen worden.

Zum Westen, nach Frankreich, hat man dagegen alle Türen des Personen- und Warenverkehrs weit geöffnet, obwohl die saarländische Konkurrenz auf dem innerfranzösischen Markt und in den Kolonien von der französischen Industrie nicht begrüßt wurde. Lediglich zum deutschen Mutterland hat Paris künstliche Absperrungen vornehmen lassen. Auch heute bereitet die Einreise ins Saargebiet Schwierigkeiten. Ein Visum für das Saargebiet zu beschaffen, ist selbst für die Grenzbevölkerung ein Unterfangen, das noch immer mit Überraschungen endet. So verschickte das saarländische Informationsamt Einladungen zur diesjährigen Frühjahrsmesse in Saarbrücken. Von Saarbrücken sollte auch, die Einreisegenehmigung kommen; sie kam aber nicht. Als die Messe dann schon mehrere Wochen, vorbei war, kam über die französischen Konsulate in Deutschland die Aufforderung zur Einreichung der Paßanträge. Im Endeffekt war diese Verzögerung praktisch eine Absage. Die Enttäuschung über die angekündigten und nicht verwirklichten Einreiseerleichterungen war mit Recht groß.

Im Grenzverkehr zwischen dem Saargebiet und Westdeutschland ist heute noch nicht einmal der Status der ersten Besatzungszeit von 1919–1923 erreicht worden. Auch damals war das Saargebiet abgetrennt und die anliegende Pfalz französisch besetzt. Straßburg, der Tagungsort des europäischen Parlaments, hat leider für den Saarkomplex noch keine günstigen Auswirkungen gehabt. Auch die „Schlagbaum-Demonstrationen“ färbten nicht auf die Grenzabschnürung zwischen dem Saargebiet und der Pfalz, also auf eine Grenze im deutschsprachigen Gebiet, ab. Wann wird wohl hier mit Lockerungen zu rechnen sein? Vorläufig noch nicht. Denn dieser Tage erklärte Staatssekretär Dr. Hector in Saarbrücken, daß für deutsche Staatsangehörige die Einreise aus dem Bundesgebiet ins Saarland ohne Visum noch nicht möglich ist. Allerdings gab er zu verstehen, daß das Saarland keine Schwierigkeiten gemacht habe. Diese Schwierigkeiten sind dann wohl eine Sache der Alliierten Hohen Kommission... K. A.