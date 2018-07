Bisher nimmt der Bundesfinanzminister nur die Bekämpfung des Zigarettenschmuggels ernst, soweit seine Mittel ausreichen, dem Schmuggel überhaupt den Garaus durch Polizeimaßnahmen machen zu können. Aber an die oft geforderte und von der Bundesregierung halb und halb versprochene Zigarettensteuersenkung wendet er bisher weniger ernste Überlegungen als sein Amtskollege Prof. Erhard; „Die Bundesregierung“, so schrieb der Wirtschaftsminister anläßlich des Griechenland-Vertrages an den Athener Vertreter, „ist damit einverstanden, das Ausmaß der von ihr gegenüber Griechenland zu übernehmenden Verpflichtungen jetzt schon auf mindestens 35 000 t Tabak ... festzulegen und setzt dabei voraus, daß es in absehbarer

Zeit zu der in Erwägung gezogenen und auch von mir für erforderlich gehaltenen Senkung der Zigarettensteuer kommt.“

Aber auf diesem Gebiet hat ja nicht Erhard, sondern Schäffer zu entscheiden. Er wird gedrängt vom Bundestag, der sich offiziell für eine Steuersenkung ausgesprochen hat, von der Industrie, weil sie bei dem Standardpreis von 10 Pf. je Zigarette ihre Kapazität nicht ausnutzen kann, und vom Verbraucher, da der Zigarettenpreis 300 v. H. über Friedenssatz und somit fast das Doppelte über der heutigen Norm liegt.

Warum wehrt sich aber – vorläufig noch. – das Finanzministerium gegen eine Steuersenkung? Wie man aus interessierten Kreisen immer wieder hört, soll sich Schäffer sagen (und es kam auch in seiner Etat-Rede zum Ausdruck), daß, wenn die Verpflichtungen so drängen, der Spatz in der Hand ihm sicherer sei als die vielleicht mögliche Taube auf dem Dach. Gemeint ist damit, daß niemand garantieren könne, daß wirklich der Steuerausfall infolge Steuersenkung durch Mehrkonsum an Zigaretten ausgeglichen würde. Die Industrie hält dem entgegen: senke man den Standardpreis von 10 auf 6 2/3 Pf., dann erhalte man garantiert aus der wegen der Bruchrechnung zu ändernden Packungsgröße von 10 auf 12 Stück 20 v. H. Mehreinnahmen. Gleichzeitig mache es optisch sehr viel aus, ob in einer Packung 10 Zigaretten zu 1 DM oder 12 Stück zu 80 Pf. seien. Zudem, so argumentiert die Industrie weiter, würde der Raucher bei seiner gegenwärtigen aus der sozialen und politischen Labilität erwachsenen Nervosität die Zigarettenverbilligung nicht als „Gewinn“ verbuchen. Er lege nach wie vor, wenn er bisher täglich 1 DM für Zigaretten ausgegeben habe, diese 1 DM an, erhöhe somit seinen Konsum von 10 auf 14 Stück, Und die Selbstdreher, denen bisher die Fabrikzigarette zu teuer war, könnten zurückgewonnen werden. Bei einem Standardpreis von 6 2/3 Pf. würde außerdem der Schmuggel unrentabel.

Weil die Zeit drängt, hat nunmehr die Industrie einen Kompromiß angeboten. Man ist bereit, von der Forderung auf die 6 2/3-Pf.-Zigarette abzugehen und erklärt sich bereit, die 7 1/7-Pf.-Zigarette zu schaffen – also: 7 Stück zu 50 Pf. Die Steuereinbuße wäre bei der einzelnen Zigarette für den Bund somit geringer. Und dann garantiert ein Mindestangebot von 7 Stück, weil der Einzelverkauf bei dieser Bruchrechnung ja entfällt, 40 v. H. Umsatzerhöhung aus der einzelnen Packung.

Dies ist eine Lösung, die wir für sinnvoll halten; denn zwei Dinge dürfen in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden. Beschneidet man künftig das Realeinkommen des Konsumenten durch eine steuerliche „Gegenreformation“, weil die Kosten für die Sicherheit wachsen, dann braucht man ein Äquivalent. Und dann ist zu bedenken, wann der neue Preis gültig sein muß. Es kostet Vorbereitungen, sich auf neue Kalkulation, neues Format und dennoch fließenden Umsatz trotz der Preisänderung einzustellen. Nach dem 1. April die Senkung durchzuführen, würde bedeuten, daß man die saisonal günstigen Sommermonate nicht nützen kann. Weinstein