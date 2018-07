Der Grundsatz von der Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist in den letzten Jahren oft genug strapaziert worden, um dem Fiskus eine neue Einnahmequelle zu erschließen. Aber ein so breiter Ausschnitt wie die genossenschaftliche Wirtschaft ist bisher immer noch mit steuerlichen Samthandschuhen angepackt worden. Ist es nur ein Beweis für die Zählebigkeit steuerrechtlicher Regelungen oder spielen hier politische Gründe eine Rolle? Wahrscheinlich ist es beides, das den Genossenschaften in weitem Umfange immernoch ein steuerliches Eigenleben ermöglicht Man weiß ja, wie entscheidend der Punkt „Steuern“ für die wirtschaftliche Entwicklung jedes Unternehmens ist. „Gleicher Start für alle, die am Wirtschaftsleben teilnehmen“, so lautet die Forderung. Stimmt das auch für die Genossenschaften oder werden sie tatsächlich so behandelt, daß sie eine ungerechtfertigte Vorgabe haben? Die Privatwirtschaft behauptet es ganz entschieden; sie verweist sogar auf das Grundgesetz. Und es scheint so, als ließe sich auf die Dauer eine grundsätzliche Klärung des Problems nicht umgehen. Denn die Forderung des gleichen Starts für alle ist nichts weiter als das wirtschaftliche Korrelat zu der der gleichmäßigen Besteuerung.

Die Körperschaftsteuergesetze von 1920 und 1925 waren ausgesprochen genossenschaftsfreundlich. Die Genossenschaften wurden nicht als Erwerbsgesellschaften behandelt, blieben also mit dem Gewinn aus ihrem Geschäftsbetrieb steuerfrei und versteuerten nur ihre sonstigen Einkünfte. Erstaunlich ist nun, daß es den Genossenschaften 1933 im allgemeinen nicht gerade glänzend ging. In das Körperschaftsteuergesetz 1934 ging diese Steuerbefreiung nicht mehr ein. Die Genossenschaften wurden wie Kapitalgesellschaften behandelt und – grundsätzlich wenigstens – voll steuerpflichtig. Durchgeführt worden ist dieser Grundsatz nie. Schon eine Verordnung von 1939 befreite die landwirtschaftlichen Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften, billigte den gewerblichen Werk- und Lieferungsgenossenschaften die steuerfreie Bildung von Eigenkapital zu, ermäßigte die Steuer der Kreditgenossenschaften und ließ bei allen Genossenschaften (hauptsächlich also den Konsumgenossenschaften) in begrenztem Umfange den Abzug der Warenrückvergütung an Mitglieder zu. An die Stelle einer generellen Steuerbefreiung trat also ein System differenzierter Steuervergünstigungen. Das KStG 1934 gilt im wesentlichen noch heute. Die erwartete Welle neuer Genossenschaftsfreundlichkeit nach 1945 ist ausgeblieben. Die letzte Neuregelung, das KStG 1949, hat sogar die Begünstigungen noch straffer umrissen. Befreit sind jetzt nur noch die landwirtschaftlichen Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften, ermäßigt ist die Steuer der Kreditgenossenschaften, erweitert aber ist der Abzug der Warenrückvergütung an Mitglieder.

Dies Ergebnis scheint dafür zu sprechen, daß die Tendenz zum Abbau der Vergünstigungen der Genossenschaften die Entwicklung beherrscht. Aber ein immer noch beachtlicher Teil der Gesamtwirtschaft arbeitet ja tatsächlich doch unter steuerlichen Bedingungen, die recht günstig sind gegenüber der steuerlichen Belastung, gleichartiger Unternehmen in privatwirtschaftlicher Form. Die landwirtschaftlichen Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften sind nämlich heute zum großen Teil Betriebe stattlichen Umfangs, die sich schon optisch in nichts mehr von dem entsprechenden Betrieb der privaten Wirtschaft unterscheiden. Oder kommt es dem Kunden heute überhaupt noch zum Bewußtsein, ob er seine Butter von einer Molkereigenossenschaft oder einer Privatmolkerei bezieht? Diesen Unterschied spürt auch der Milchlieferant nicht mehr, der Bauer, dem es preismäßig ziemlich gleichgültig sein kann, ob er seine Milch an eine Genossenschaft oder an eine Privatmolkerei liefert. Beide Betriebe stehen im scharfen Wettbewerb, und es ist wirklich nicht mehr einzusehen, daß der eine Steuern bezahlt, der andere nicht.

Ganz ähnlich liegen die Dinge bei den Winzergenossenschaften, die den von den Genossen angelieferten Wein nicht nur verwalten und verarbeiten, sondern sich neuerdings auch im Weinvertrieb als scharfe Konkurrenz des Weinhandels erweisen, von den eigenen, zum Teil beachtlich großen Betrieben ganz zu schweigen, in denen sie wie jeder andere Gastwirt ihre Weine mit Tanz und Musik ausschenken: das Modell der alten Genossenschaft, das der ursprünglich wohlwollenden steuerlichen Behandlung Pate gestanden hat, existiert heute vielfach – wenn nicht sogar überwiegend – nicht mehr.

Die Genossenschaften sind – das dürfte das Ergebnis sein – ein ernst zu nehmender wirtschaftlicher Machtfaktor geworden. Das Prinzip der genossenschaftlichen Selbsthilfe, der gesunde Ausgangspunkt des steuerlichen Entgegenkommens, ist untergegangen, als die Genossenschaften in den allgemeinen Strudel des Kampfes um den Markt hineingerissen wurden. Einigermaßen klar erkennbar ist dieses Prinzip wohl nur noch bei den landwirtschaftlichen Nutzungsgenossenschaften. Bei den Verwertungsgenossenschaften dürfte der Umfang derer, die noch dem Grandgedanken ihrer Väter entsprechen, recht schmal geworden sein. Es besteht wenig Veranlassung, ihre Gleichschaltung im steuerlichen Bereich entsprechend der erreichten wirtschaftlichen Position noch länger hinauszuzögern. Trotzdem baut die steuerliche Praxis den Genossenschaften beinahe traditionsgemäß immer noch Brücken. Es ist s. 13-, Voraussetzung für die Steuerbefreiung, daß die Genossenschaft sich auf ihren Mitgliederkreis beschränkt. Dieser Grundsatz wird heute fast immer durchbrochen, wenn auch nicht immer freiwillig von den Genossenschaften. Wenn aber der Staat zum Beispiel eine Molkereigenossenschaft verpflichtet, auch die Milch der Nichtgenossen abzunehmen, dann erkennt er doch selbst an, daß sie ein unersetzbarer Teil unseres Wirtschaftsapparates ist. Warum dann noch die Steuerfreiheit bestehen, bleibt und nur die Gewinne aus dem Nichtmitgliedergeschäft recht mäßigen Steuerpauschsätzen unterworfen werden, leuchtet nicht ein. Ebenso liegt es mit der Bedingung, daß die Be- oder Verarbeitung der Erzeugnisse sich im Bereich, der Landwirtschaft vollziehen muß. Wenn man sich anschaut, was nach Meinung der Genossenschaften noch dazugehört, hat man allerdings Verständnis für die Gegenvorstellungen der privaten Wirtschaft, Gewiß: die Genossenschaften sollen nichts anderes als die „kumulierte“ Wirtschaft ihrer Mitglieder sein. Kumulation bedeutet jedoch nur Addition! Man darf dabei sicher nicht kleinlich sein-, wenn man den Genossen nicht den technischen Rückschritt auf das Butterfaß aufzwingen will. Aber von hier bis zu der Tatsache eines modernen Mokereibetriebes ist doch wohl ein weiter Weg. Er hat die meisten dieser Genossenschaften in den industriellen Bereich der Wirtschaft hineingeführt, und sie können nun nicht fordern, behandelt zu werden, als sei die Genossenschaft von 1950 dieselbe wie die von 1900 ...

Ein besonderes Kapitel: die Warenrückvergütung. Hier sind die Gegensätze am schärfsten aufeinandergeprallt, nachdem 1949 den Genossenschaften ein erheblich erweitertes Abzugsrecht eingeräumt worden ist. Grundsätzlich sind die Konsumgenossenschaften, die Hauptinteressenten. dieser Frage, voll körperschaftsteuerpflichtig. Der Umstand, daß sie Warenrückvergütungen auch an Mitglieder als Betriebsausgabe abziehen können („soweit die hierfür verwendeten Beträge im Mitgliedergeschäft erwirtschaftet worden, sind“), ist nichtsdestoweniger ein steuerliches Geschenk. Tatsächlich werden bei der Warenrückvergütung erzielte Gewinne an die Genossen ausgeschüttet – sagt die private Wirtschaft. Eine Genossenschaft kann an ihren Mitgliedern überhaupt keine Gewinne machen – argumentieren die Genossenschaften. Es seien Ersparnisse des Wareneinkaufs, die den Genossen als Träger ihres Gemeinschaftsunternehmens zurückvergütet werden. Der Handel hat Interesse an dieser Frage; denn auch die Konsumgenossenschaften sind ein zum Teil sehr ernst zu nehmender Konkurrent des Handels geworden. Was liegt näher, als ihnen die absolute Beschränkung auf den Mitgliederkreis dringend anzuempfehlen, diesen aber – zum Zwecke der Erfüllung des Zieles genossenschaftlicher Selbsthilfe – von vornherein niedrigere Preise beim Warenbezug zu berechnen. Offenbar werden doch Gewinne an den Mitgliedern gemacht. Die Frage sollte also nicht lauten: Steuerpflicht oder Warenrückvergütung, sondern: Steuerpflicht und handelsüblicher Rabatt bei entsprechend niedrigen Preisen. Man kann nicht behaupten, daß das unmöglich sei.

Bleiben noch die Kreditgenossenschaften und jenes Heer von Spar- und Darlehnskassen, die teilweise wirklich noch auf echter Genossenschaftsidee beruhen, zum wesentlichen Teil aber auch das Warengeschäft mit betreiben und nun beides haben möchten: Steuerermäßigung und Warenrückvergütung. Sie sind – unter der Voraussetzung, daß reinlich zwischen dem Kreditgeschäft und Warengeschäft geschieden wird – neben den Nutzungsgenossenschaften vielleicht noch die einzigen, denen man steuerlich entgegenkommen könnte, ohne aber weiter zu gehen als bei den öffentlichen Sparkassen, die wie die Kreditgenossenschaften heute im wesentlichen aus dem Girogeschäft leben und, daher eigentlich voll steuerpflichtig sein müßten (es tatsächlich aber noch nicht sind).

Noch interessanter wird das Problem der Genossenschaftsbesteuerung, wenn eines Tages doch die geplante Betriebsteuer an die Stelle der Körperschaftsteuer (und Gewerbesteuer) treten wird: Betriebsteuerpflicht oder nicht, das ist dann die Frage. Wir meinen, daß es an der Zeit ist, das Problem der Genossenschaftsbesteuerung in seiner ganzen Breite grundsätzlich aufzurollen, ohne daß man der Überzeugung zu sein braucht, es müßte in jedem Falle die allgemeine volle Körperschaftsteuerpflicht aller Genossenschaften das feststehende Ergebnis sein. – Wie das Bundeswirtschaftsministerium darüber denkt, kann man mindestens ahnen; die Meinung des Ernährungsministeriums dürfte ziemlich konträr sein, da es die Genossenschaften als einen überaus wichtigen Faktor der Ernährungswirtschaft ansieht. Zweifelsfrei dürfte jedoch die Meinung des Bundesfinanzministeriums und der Länder sein. Wir glauben nicht, daß das Genossenschaftswesen zusammenbricht, wenn man es auch steuerlich seiner Bedeutung entsprechend an den allgemeinen Lasten teilnehmen läßt. Um so erstaunlicher muß daher die Absicht wirken, die Vermögen. der Konsumgenossenschaften vom Lastenausgleich zu befreien, „da sie der Allgemeinheit dienen“. Wenn das ein Kriterium für die Lastenausgleichspflicht werden sollte, dann dürfte am Ende recht wenig übrigbleiben... Sg.