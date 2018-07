Inhalt Seite 1 — Wenn der Salomo fehlt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Albert Schulze Vellinghausen

Es war in dem nicht ganz unbekannten „Fernfahrerlokal“, einem Gasthof etwa vierzig Minuten nordwärts von Osnabrück, daß ich kürzlich Willy S. kennenlernte. Es mochte gegen fünf Uhr früh sein, noch war es draußen nicht ganz heil. Die Straße war glatt gewesen und schwierig zu befahren. Ich freute mich über die ungewöhnliche Qualität des vor mir aufdampfenden Kaffees. Da öffnet sich die Tür und ein hochaufgewachsener Fernfahrer betrat mit kurzem Morgengruß die Gaststube, ging langen Schrittes hindurch und setzte sich an meinen Tisch.

Er mochte gegen Ende zwanzig sein und trug die fast schon Tracht gewordene Farbzusammenstellung seiner Kollegen: rotkariertes Texashemd, braune Manschesterhose und grauen Pullover. Da war also nichts Auffälliges. Auffällig aber war das Gesicht. Es war ohne Zweifel bäuerlich geprägt, aber die ländliche Einfachheit war angemasert, um nicht zu sagen, angenagt von Nachdenklichkeit. Ein Hauch nicht von Sorgen, aber von Zweifel und Gewissensforschung lag wie ein subtiles Netz über den rot-weiß-blonden Grundfesten; eine Kompliziertheit, die in seinem Stande nicht gerade häufig anzutreffen ist.

Wir kamen ins Gespräch, als er mich um Feuer bat. „Nun, Sie kommen aber auch aus der Ecke von C.“, sagte ich darauf und nannte ihm meine niederrheinische Heimatstadt – der Dialekt war unverkennbar gewesen. Leicht betroffen zuckte er etwas zusammen: „Nein, da komme ich nicht mehr her.“ „Nun, aber ich hör’s doch“, beharrte ich lächelnd, denn ich war mir gewiß, daß ich recht hatte. „Nein“, antwortete er zögernd und leicht gequält, „das ist einmal gewesen.“

Ich weiß nicht, wie es mir gelang, diesen Gaucho gesprächig zu machen – zu so früher Stunde. Denn es war gewiß nicht leicht, aus meiner offenen Neugier den Kern echter Anteilnahme herauszuspüren. Immerhin begann er zu berichten, ungeachtet der ungewöhnlichen Tageszeit, vielleicht aber angeregt durch den Kaffee und das behagliche Klima der freundlichen Gaststube. Er erzählte ohne Routine, aber nicht ungewandt.

Er war unehelich geboren, in einem kleinen Städtchen des katholischen Sauerlandes. Seine Mutter hatte ihn frühzeitig abgegeben (so nannte er es) an entfernte Verwandte, ein ältliches kinderloses Ehepaar, das in nächster Nähe meiner Heimatstadt eine kleinere Landwirtschaft, verbunden mit einer Dorfschmiede, betrieb. Die hatten ihm ihren Namen gegeben, ihn als ihren Sohn aufgezogen, ihn das Handwerk lernen lassen, und es war nicht anders die Rede gewesen, als daß er eines Tages Schmiede und Hof übernehmen solle. Dann kam der Krieg, er mußte als Soldat in den Osten. Es war die Zeit, als die ersten Bombardierungen begannen und die Leute aus den großen Städten (die, die sich’s leisten konnten) aufs Land gingen. Sein Zimmer hatte man einer jungen Baronin aus dem Ruhrgebiet überlassen; deren Mann war Ingenieur bei Krupp und stand als Flieger im Felde. Sie siedelte – übrigens war sie noch ohne Kinder – mit dem beweglichen Teil ihrer Habe zu seinen Eltern über, eine freundliche, anmutige Person, ganz ohne Hoffahrt (wie er sagte), die seinen Eltern im Haus und Garten zur Hand ging und sich nur sonntags ein wenig deutlicher von ihnen abhob, wenn sie nämlich ihren ganz fabelhaften Schmuck anlegte. „Mein Familienschmuck“, pflegte sie zu sagen, „und davon trenne ich mich nie.“

Auf seinem letzten Urlaub im Winter 1944 stellte er zufällig fest, daß sie zu Stanislaus, dem kräftigen Polen, der als Kriegsgefangener in Sdimiede und Hof mit half, in Beziehungen getreten war. Wie das seit Urzeiten auf dem Lande üblich ist: er überraschte die beiden eines Abends im Kuhstall, wie sie sich gerade umarmten. Dann mußte er wieder ins Feld, und das Folgende wußte er nur nach Hörensagen zu berichten.