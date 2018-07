Die vielen Wildschweine, die in der Bundesrepublik seit 1945 ihr durch die alliierten Waffenbeschränkungen konzessioniertes Unwesen treiben, würde – wenn sie lesen könnten – diese Nachricht bestürzen: 8000 bis 10 000 ostzonale Jagdflinten, die in der Waffenfarik Suhl (Thüringen) nach 1945 hergestellt wurden, will die Landesforstverwaltung von Nordrhein-Westfalen für die westdeutschen Jäger beschaffen.

Während man also im Westen noch darüber streitet, ob man in Deutschland überhaupt Waffen beziehen darf, während man in der Welt noch die Remilitarisierung Deutschlands gegen den Osten diskutiert, trägt die Sowjetzone ihren bescheidenen Anteil dazu bei, den Kampf der westdeutschen Jäger gegen die Wildschweine zu unterstützen. Das ist eigentlich verwunderlich, haben doch diese Tiere, wenn man’s recht östlich bedenkt, fünf Jahre lang die Felder der Kapitalisten und Großgrundbesitzer verwüstet. P. H.