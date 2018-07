Was soll eigentlich auf die Dauer werden? Es wird einem angst und bange, wenn man zusieht, wie die sogenannten großen Lebensfragen unseres Volkes zum Spielball der flüchtigen, aber leidenschaftlichen Emotionen unserer Politiker werden. Spielball ist eigentlich ein viel zu leichtbeschwingter Begriff, denn längst sind die Wahlkämpfe, die während der letzten drei Sonntage in den verschiedenen Ländern ihren Abschluß fanden, zu einem rauhen Fußballmatch geworden. Rauh und fern von jeder Würde war der Ton, in dem der Kanzler dem Führer der Opposition, der jahrelang wegen seiner antinationalsozialistischen Gesinnung im KZ gesessen hat. Goebbelsscher Agitationsmethoden beschuldigte. Und gewiß nicht weniger geschmacklos war die Replik Schumachers, der entsprechend der 1945 üblichen Devise „Wer heute noch lebt, hat selber schuld“ die Tatsache bemängelte, daß Adenauer nicht im KZ gewesen ist.

Doch sind dies schließlich nur Fräsen des Protokolls und der Methode. Viel besorgniserregender ist die Sprunghaftigkeit, mit der die Frage unserer Verteidigung je nach Weltlage hysterisch diskutiert oder ebenso bereitwillig bagatellisiert wird. Als im Juni völlig unerwartet der Krieg in Korea ausbrach, bemächtigte sich fast aller Deutschen eine panische Angst. Regierung und Opposition beknieten die Hohe Kommission, zusätzliche alliierte Divisionen nach Westdeutschland zu schicken und die Genehmigung zur Aufstellung deutscher Polizei verbände zu erteilen. Militärische Berater wurden von beiden Seiten des Hauses gern gesehen, und alle waren sich darin einig, daß schleunigst etwas oder vielmehr alles zur Verteidigung der Bundesrepublik geschehenmüsse. – Als dann MacArthur langsam wieder Herr der Lage wurde, vergaß man allenthalben die Sorgen von gestern: kein Mensch sprach mehr von den Polizeiverbänden, der militärische Berater fiel in Ungnade, und die Alliierten bedachten wieder nur mehr die Frage, was gefährlicher sei: Deutschland zu bewaffnen oder die Verteidigung Westeuropas ohne die Deutschen aufzubauen.

Inzwischen ist trotz der neuerlichen Krise in Korea oder besser: der drohenden Kriegsgefahr in Ostasien, bei uns keine Änderung eingetreten, weil inzwischen die SPD entdeckt hat, daß die Parole wider die Remilitarisierung, verknüpft mit der Verheißung „Für den Frieden“, eine gute Wahlpropaganda abgäbe. In das allgemein dumpfe Empfinden: Nie wieder Krieg und Zerstörung, nie wieder Militaristen als entscheidende politische Instanz. die wieder Kanonenfutter und vor allem nicht für die Sieger, die uns die Ehre abgesprochen haben, fiel die Theorie von der Neutralisierung wie eine beglückende Erlösung.

Wer aber glaubt eigentlich an die Möglichkeit einer solchen Neutralisierung? Die SPD offenbar nicht. Dr. Schumacher bezeichnete neulich die Feststellung Lehrs, er rechne mit einer Million Kriegsdienstverweigerer, kurzerhand als „Ouatsch“, und sagte: „Wenn wir im Sinne der SPD eine Wehrverfassung bekommen, dann gibt es keine Kriegsdienstverweigerer“, denn man. könne dem einzelnen nicht das Recht zuerkennen, sich als Individuum einer Gefahr zu entziehen, der auch die Allgemeinheit ausgesetzt ist. – In der Tat, wir sind alle einer ganz außergewöhnlichen Gefahr ausgesetzt, und die Alternative lautet nicht: Entscheide dich für den Frieden oder den Krieg – denn das steht jenseits unserer Macht – sondern die Frage lautet: Wollen wir uns angesichts der drohenden Kriegsgefahr kampflos dem Schicksal ergeben, das die Ostzone 1945 fand: Verschleppungen, Vergewaltigungen, Zwangsorganisationen und Konzentrationslager, oder sind wir bereit, wenn es nötig wird, mit der Waffe in der Hand für unsere Freiheit zu kämpfen? Diese Frage aber kann nur grundsätzlich erwogen und entschieden werden, grundsätzlich, das heißt jenseits parteipolitischer Wahlpropaganda und unabhängig von den wechselnden Heeresberichten aus Korea. Dff.