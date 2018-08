Der Japaner Tanaka war es, der die Doktrin verkündete: „Um die Welt zu erobern, muß man zunächst Asien erobern; um Asien zu besitzen, muß man zunächst China unterwerfen; um China zu unterwerfen, muß man zuerst die Mandschurei und die Mongolei beherrschen; um die Mandschurei und die Mongolei zu beherrschen, muß man zuerst Formosa und Korea besetzen!“ Mehr als 50 Jahre später trägt der Streit um diese beiden angeblichen Schlüssel zur Weltherrschaft nach den Worten Wyschinskis „den Keim des dritten Weltkrieges“ in sich.

Es ist nicht wahr, daß der neue koreanische Krieg eine historische Notwendigkeit gewesen ist. Leichtfertigkeit, Ignoranz und Unduldsamkeit haben ihr gerütteltes Maß zu seinen Ausbruch beigetragen. Kurz vor der japanischen Kapitulation spielte sich in Washington folgende Szene ab: Auf die Mitteilung eines Generals: „Wir müssen Korea teilen. Wo können wir es teilen?“ antwortete ein Sachbearbeiter: „Sie können Korea nicht teilen. Korea ist eine wirtschaftliche und soziale Einheit. Es gibt keine Stelle, wo es geteilt werden kann.“ Darauf der General: „Wir müssen aber Korea teilen, und zwar muß der Beschluß bis vier Uhr gefaßt sein“ Und so geschah es. Um vier Uhr morgens war Korea entlang dem 38. Breitengrad geteilt worden.

Fünf Jahre nach dieser absonderlichen Grenzziehung bekannte sich der Chefdelegierte der Vereinigten Staaten bei der UNO, Warren R. Austin, zu der damals außer acht gelassenen Auffassung des Sachbearbeiters, er erklärte nämlich am 30. September dieses Jahres: „Die künstliche Grenze, die Nord- und Südkorea teilt, hat weder rechtlich noch logisch eine Existenzberechtigung. Weder die UNO oder die von ihr beauftragten Kommissionen in Korea noch die Republik Korea selbst erkennen eine derartige Linie an. Was auch immer für eine ephemerische Teilung Koreas vorgenommen wurde aus Gründen, die mit der Kapitulation Japans zusammenhängen, sie war so eintägig, daß niemand sie anerkennt.“ – Als diese Worte fielen, standen allerdings die siegreichen Truppen General MacArthurs vor dem 38. Breitengrad, und es handelte sich darum, die Zustimmung der UNO zum Überschreiten der imaginären Linie zu erhalten. Die UNO bevollmächtigte General MacArthur trotz der Warnungen verschiedener asiatischer Delegierter zum Einmarsch in Nordkorea.

Hier offenbart sich ein Versagen der UNO in asiatischen Fragen, das nicht weniger gewichtig ist, als das Versagen der Sieger am Ende des zweiten Weltkrieges. Von den 30 Staaten Asiens sind einschließlich Rußlands nur 18 Staaten Mitglieder der UNO. Mit anderen Worten: Der größte Kontinent der Erde ist in den Vereinten: Nationen völlig unzureichend vertreten. Die Stimmen der in der UNO zugelassenen asiatischen Völker sind zahlenmäßig bei Entscheidungen, die ihren eigenen Kontinent betreffen, schon allein den zwanzig lateinamerikanischen Mitgliedstaaten unterlegen.

Daß in der UNO die Vereinigten Staaten die Macht besitzen – daß sie über das „Veto der Mehrheit“ verfügen, wie Wyschinski es nannte – und es bisher immer verstanden haben, eine sichere Gefolgschaft hinter sich zu bringen, darüber gibt es längst keinen Zweifel mehr. Wiederwar es der Amerikaner Austin, der in Flushing Meadow eine Erklärung abgab, die diesen Sachverhalt ohne alle Umschweife zugab: „Es liegt im eigenen Interesse der Vereinigten Saaten“, so sagte er am 4. Dezember, „die Entscheidungen solange hinauszuschieben, bis sichergestellt ist, daß eine überwältigende Mehrheit der Nationen bei einer Abstimmung den gleichen Standpunkt wie die Vereinigten Staaten einnimmt, wenn die Korea-Frage offiziell vor die Generalversammlung gebracht wird.“ Und eben das ist jetzt nach der Niederlage der UNO-Truppen in Korea geschehen.

Der immer mehr in den Vordergrund tretende Chefdelegierte Indiens, Sir Benegal N. Rau, hat allerdings erkannt, wie leicht die Sowjetunion durch das Eingreifen der Vollversammlung in eine ausweglose Situation manöveriert werden kann, und daher in letzter Minute versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Es gelang ihm in persönlichen Besprechungen mit den Delegationsführern aller asiatischen Mitgliedsstaaten, zu denen er die Sowjetunion und China als „Parteien“ nicht hinzuzog, eine Einheitsfront herzustellen. Diese Einheitsfront forderte am 6. Dezember in einem gemeinsamen Anteil die Regierungen Nordkoreas und Rot-Chinas auf, zu erklären, daß es nicht in ihrer Absicht läge, ihre Streitkräfte bei der Verfolgung der geschlagenen UNO-Truppen den 38. Breitengrad überschreiten zu lassen. Ebenso sollen die UNO-Streitkräfte für den Fall, daß sie hinter diesen Breitengrad zurückgehen, keinen Versuch machen, ihn erneut zu überschreiten.

Von den angesprochenen Parteien antwortete als erster Mr. Austin. Die Vereinten Nationen, so sagte er, würden nicht von dem Ziel abgehen, Korea zu befreien und zu vereinigen. Um so größer war die Überraschung, als Wu Hsiuchuan, der Führer der rotchinesischen Delegation, mitteilte, daß seine Regierung hingegen den Appell der asiatischen Staaten sorgfältig prüfen werde und den Wunsch habe, die Kampfhandlungen so schnell wie möglich zu beenden. Durch diese Antwort ist nicht nur viel gewonnen worden. Sie beweist vor allen Dingen, daß Anregungen, die nicht den Stempel eines der „Großen“ tragen, viel leichter auf fruchttragenden Boden fallen... Ernst Krüger