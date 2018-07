Eine Fabel von Franz Dattner

Chips ist mein schwarzweißes englisches Käter-^ eben, er trägt auch schwarze Söckchen, von denen eines heruntergerutscht ist. „How do you do?“ frage ich, und er antwortet „Brr-brr“, mit einem starken englischen Akzent. „Bist du auch ein Guter?“ – und er legt sich auf den Rücken und zeigt sein dickes Bäuchlein.

Unlängst haben wir die Wohnung wechseln müssen. Unfreiwillig. Wir lebten in einem Hotel und Chips ging in den vierten Stock hinauf, in ein gewisses geheimes Gemach und zerrte das Papier aus dem Halter und alle vier Stockwerke über die Treppe hinunter ins Parterre. Das Stiegenhaus sah aus wie im Fasching. „Nice Job, chips“, sagte ich, aber man hat uns daraufhin hinausgeschmissen.

Nun leben wir hoch oben privat. Vor unserem Fenster steht ein riesiger, uralter Baum und viele Spatzen hausen dort, auch Tauben wandern auf und ab im Dachfirst. Chips zeigt sich sehr interessiert. „Daß du mir keine ißt“, sage ich, „du bekommst dein Kaninchen!“

An einem Morgen klopfte es und ein baumlanger, freundlicher Polizist stand draußen. „Sir“, sagte er und zog sein Notizbuch heraus, „soviel ich weiß, haben Sie eine Katze.“

„Das ist keine Katze, Konstabler“, sagte ich, „das ist Mister Chips.“

„How do you do, Mr. Chips?“ sagte der Konstabler und Chips beschnüffelte ihn einsgehend. Der Polizist setzte seinen blauen Helm auf den Boden und Chips nahm darin Platz.