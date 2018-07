Nie wieder können wir Vergessenes ganz zurückgewinnen,und das ist vielleicht gut. Der Schock des Wiederhabens wäre so zerstörend, daß wir im Augenblick aufhören müßten, unsere Sehnsucht zu verstehn So aber verstehn wir sie, und um so besser, je versunkener das Vergessene in uns liegt. Wie das verlorene Wort, das eben noch auf unseren Lippen lag, die Zunge uns zu demosthenischer Beflügelung lösen würde, so scheint uns das Vergessene schwer vom ganzen gelebten Leben, das es uns verspricht. Vielleicht ist, was Vergessenes so beschwert und trächtig macht, nichts anderes als ein Rest verschollener Gewohnheit, in die wir uns nicht mehr finden könnten. Vielleicht ist seine Mischung mit den Städtchen unserer zerfallenen Gehäuse das Geheimnis, aus dem es überdauert.

Aus „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“ (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 182 S.)