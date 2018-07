Von Simone de Beauvoir

Die Gefährtin und Schülerin Jean-Paul Sartres, Simone de Beauvoir, hat in Chikago das Staatsgefängnis und die Todeszellen besucht: dies ein kleines Kapitel ihres großen (beim Verlag Rowohlt, Hamburg, erschienenen) Buches „Amerika, Tag und Nacht“.

Vier Zellen liegen nebeneinander, die Mauer bildet die rückwärtige Wand, die drei anderen Seiten werden durch Gitter abgeschlossen. Die einzigen Zellen sind ziemlich groß und blendend weiß; aber sie sind hermetisch. abgeschlossen, und ihnen gegenüber wacht Tag und Nacht an einem Tisch ein bewaffneter Aufseher. Im Augenblick sind sie leer. Rechts von dem Tisch ein kompliziertes System von Knöpfen und Hebeln neben einem Eisenvorhang; und hinter diesem der elektrische Stuhl. Auf diesem Wege wird der Verurteilte zugeführt, aber der Wächter führt uns außen herum, damit wir den elektrischen Stuhl auch von vorn sehen können. Wir kommen in den Raum, in dem sich am Hinrichtungstage die zugelassenen Journalisten und die Polizisten aufhalten. Ein weiterer eiserner Vorhang hebt sich, und hinter einer Scheibe – wie ein zum Verkauf ausgestellter Zahnarztstuhl – steht der elektrische Stuhl mit seinem sinnreichen Dispositiv, mit dessen Hilfe man den Verurteilten anschnallen und sein Blut in anderthalb Minuten zum Sieden bringen kann. Für das Gesicht ist eine Art Maske vorgesehen. Stolz fragt mich der Aufseher: „Haben. Sie das denn nie gesehen? Wie macht ihr es denn in Frankreich?“ Ich sage, daß wir das Fallbeil haben. „Das Fallbeil habt ihr noch? Ist denn so etwas möglich? Aber das ist ja barbarisch! ...“ Er ist ehrlich entrüstet. „In der heutigen Zeit noch Köpfe abschneiden!“ Er ist verwirrt und stellt zwanzig Fragen. Und da er dies Jahr noch nach Paris kommen will, sagt er abschließend: „Das muß ich mir ansehen. Ich bin wirklich gespannt darauf, das zu sehen.“ Er wartet sichtlich darauf, daß ich ihm den Vorschlag mache, ihm als Führerin zu dienen. Wieder zeigt er uns die Hebel und Knöpfe.

„Wenn ein Verurteilter hingerichtet wird, werden, vier Aufseher bestimmt, vier dieser Knöpfe zu bedienen, von denen nur ein einziger der todbringende ist, aber welcher das ist, weiß niemand. So erfährt keiner, wer denn nun wirklich getötet hat.“ Das erinnert mich an die alte Sitte, ein Gewehr eines Erschießungskommandos mit einer Platzpatrone zu laden: so hatte jeder Soldat eine Chance auf zwölf, seine Hände nicht mit Blut zu beflecken. Hier hat jeder Henker drei Chancen auf vier, und annehmbar wird er leicht mit seinem Gewissen ins reine kommen. Mir gefällt, daß es einen eigentlichen Vollzugsbeamten nicht gibt, und daß jeder Aufseher seinen Henkerberuf bis zur letzten Konsequenz ausfüllen kann.

Der Aufseher begleitet uns bis zur Tür. Er schüttelt den Kopf: „Das Fallbeil!“ Es gibt ein paar Staaten, Kalifornien zum Beispiel, die mit der gleichen Verachtung von dem veralteten elektrischen Stuhl sprechen könnten: dort ist man zu dem moderneren System der Gaskammer übergegangen. In Kalifornien hat man kürzlich eine dicke Frau mit einnehmenden Zügen hingerichtet, die mehrere Ehemänner und Liebhaber vergiftet hatte. Nett angezogen, ein Lächeln auf den Lippen, betrat sie den kleinen Raum, in dem ein bequemer Lehnstuhl wartete. Keine Drähte, keine Schalttafeln; der Verurteilte setzt sich, friedlich auf den Lehnstuhl, der Raum wird abgedichtet, man drückt auf einen Knopf, und in weniger als einer Minute ist alles vorbei. Es geht schneller und ist weniger furchteinflößend als der elektrische Stuhl: man behauptet sogar, der Verurteilte ende in einer Art angenehmer Ekstase. Um mich vollends zu erbauen, hält der Aufseher eine große Rede auf die Wohltaten der amerikanischen Philanthropie: „Wir Amerikaner sind jederzeit bereit, die Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und wir haben Verständnis für alles. Wir helfen sogar unseren Feinden: die Deutschen waren unsere Feinde, aber das ist jetzt vergessen, wir helfen ihnen so wie den anderen.“ Wir verabschieden uns. Er hofft gewiß, daß wir uns zusammen die Guillotine ansehen wenden. Ich muß zugeben, daß man einem so schönen Gefängnis nichts vorwerfen kann, es sei denn die Tatsache – daß es eben ein Gefängnis ist.