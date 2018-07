Man könnte die persönlichen Erinnerungen an den letzten Weltkrieg – Tagebücher, autobiographische Romane, lyrische Meditationen – bequem in zwei Gruppen aufteilen. Die eine trüge (unsichtbar) den Titel: „Der Krieg und ich“ und bestünde aus den Büchern, die Klage führen, daß die Maschinerie das Persönliche verkümmern ließ. Das sind verzweifelte, angestrengte Bücher, aus jenem Nullpunkt der Existenz hervorgeschleudert, wo das „wir“ nur jene Mitverdammten umfaßt, die nachher die „Heimkehrer“ hießen, obwohl sie sich selbst verloren hatten. Die andere Gruppe müßte heißen: „Ich und der Krieg“. Ihre Verfasser konfrontieren die Apparatur des Grauens mit ihrem unzerstörbaren, selbstbewußt verschlossenen Inneren und zeigen, wie sie sich – in wohl gewähltem Abstand – behauptet haben. Ernst Jüngers „Gärten und Straßen“ (jetzt im Heliopolis-Verlag, Tübingen, neu herausgekommen) ist, wie desselben Autor! berühmte „Strahlungen“, das markanteste Zeugnis dieser Verkapselung.

Gerhard Nebel, dieser außerordentliche Schriftsteller, dessen Gestalt sich immer kräftiger und plastischer im europäischen Gespräch bemerkbar macht, ist, obwohl Freund und Schüler, ja Prophet und Apostel Ernst Jüngers, von diesem so unterschieden wie Alkibiades von Sokrates. Jünger bleibt verborgen, Nebel gibt sich preis. Jünger verfährt ökonomisch mit seiner Substanz, Nebel verschwendet sich. Doch (und das wohl ist das Jüngersche) alles ungeheuerlich Dionysische eines Lebensdranges ohnegleichen versehrt bei ihm niemals die Gehaltenheit der Aussage. Seine überquellende, allen „nourritures terrestres“ selig hingegebene Erlebniskraft stellt sich, gleichsam mit versetztem Atem, klar, gelassen und umsichtig dar.

Diese Disziplin im Bekenntnis zur Turbulenz macht Nebels (mit Kunst ausgearbeitetes) Tagebuch vom Kriegsende in Italien, „Unter Partisanen und Kreuzfahrern“ (Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 380 S., Leinen DM 11,80) zu einer singulären Erscheinung. Man sieht den „Oberjäger“ Nebel, der sich die „Verhöhnung der Militärmaschine“ zum Programm gemacht hat als leiblich wie geistig imponierenden Störfakto im Getriebe der Italienkämpfe wirken, als über dimensionalen, die Vorgänge, die Menschen um die eigene Existenz prall schildernden um (o Wunder) zugleich wach beobachtenden Solda Schwejk. Ein Schelm im Ur-Sinn des „Schelmen romans“, eine Erfindung seiner selbst und eine Heidengottes, ein panischer Genießer der Land schaffen, des Weins, der Gefahr und der Mäd chen, doch dabei unendlich sensibel für die Schranke der Humanität.

Erhart Kästners „Zeltbuch von Tumilad“ und die schonungslosen, von souveräner Heiterkeit durchstrahlten Berichte Nebels – das sind, vor derhand, diejenigen deutschen Soldatenbücher, an denen sich erkennen läßt, wie es eines Geistiges nicht unwürdig ist, sich dem Leiden und der Schuld rigoros auszusetzen,

Christian E. Lewalter