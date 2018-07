Die Hamburger Musikhalle gehört zu den wohlerhaltenen und daher doppelt repräsentativen Gebäuden der Hansestadt. Sie wurde 1945 sogleich von der Besatzungsmacht für die Zwecke des englischen Soldatensenders in Beschlag genommen, so daß seither das Philharmonische Orchester mit seinen regelmäßigen Konzerten in dem einzig und allein dafür geeigneten Hause die Rolle eines freundlich geduldeten Gastes zu spielen hat. Jahrelang ergaben sich in diesem Verhältnis keine ernsthaften Reibungen: die Philharmoniker konnten für jedes ihrer Konzerte die unerläßlichen vier Vormittagsproben im großen Saal abhalten und somit ihre Programme ordnungsgemäß durchführen. Neuerdings aber will die englische Leitung der Musikhalle dem Orchester grundsätzlich nur eine Probe am Vormittag der Aufführung einräumen und besteht für weitere Proben auf der Entscheidung von Fall zu Fall, jeweils 24 Stunden vorher. Da andere Räume und andere Zeiten (welche die englische Behörde vorschlug) aus technischen Gründen für die Probenarbeit nicht in Betracht kommen, ist dadurch die Konzerttätigkeit des Philharmonischen Orchesters ernsthaft in Frage gestellt. So mußte das für Sonntag und Montag, den 3. und 4. Dezember, angekündigte 4. Philharmonische Konzert unter Fritz Rieger mit Professor Fritz Heitmann als Solisten im Einvernehmen mit dem Senat abgesagt werden, da die notwendige Probenarbeit dafür nicht geleistet werden konnte. Die Probe zu einer Music-Parade des BFN-Theatre Orchestra war das Hindernis.

Man legt bekanntlich – heute mehr denn je – großen Wert auf sogenannte Kulturbeziehungen, auf Kulturaustausch und kulturelle Annäherung unter den Völkern der europäischen Schicksalsgemeinschaft. Was seit 1945 unter diesem Zeichen in der Hamburger Musikhalle von deutschen Interpreten dargeboten wurde, kam bisweilen einer education zur Anerkennung der alliierten Musiksuperiorität verzweifelt nahe. Man lernte dabei manches während der berüchtigten zwölf Jahre Versäumte kennen und manches, dessen Entbehrung zu ertragen gewesen wäre. Inzwischen hat sich freilich das Bild wieder einigermaßen zurechtgerückt, wenn auch nach wie vor die lebenden deutschen Komponisten wenig Grund haben, sich darüber zu erhitzen, was in und mit der Musikhalle geschieht. Das Stammpublikum allerdings würde sich wohl heute in derselben Lage fühlen, wenn in den verflossenen Jahren außer dem Quantum ausländischer neuer Musik auch noch ein. entsprechendes einheimischer das ausschließlich beliebte stereotype Klassikerprogramm beeinträchtigt hätte...

Wie dem auch sei: es ist nicht einzusehen, welchen Anlaß gerade eine englische militärische Dienststelle haben könnte, entgegen selbst den Bemühungen der englischen Zivilbehörde den Betrieb einer Institution zu stören, die mindestens im Hinblick auf die Qualität ihrer reproduktiven Musikpflege sich längst den Titel eines Kulturfaktors von höchstem Rang erworben hat. Und wie sollte zu beweisen sein, daß die plötzlich aufgetauchten Schwierigkeiten nicht ebenso leicht auszuschalten wären, wie sie bis vor kurzem offensichtlich vermieden oder wenigstens immer geglättet werden konnten? Der Sinn dieses neuen Stadiums der „Kulturbeziehungen“ ist schwer zu verstehen. – th