Düsseldorf, im Dezember

Die deutschsprachige Premiere der Cocktail-Party“ von T. S. Eliot wurde ein Theaterereignis, zu dem das Düsseldorfer Opernhaus den Andrang aus dem ganzen Bundesgebiet kaum bewältigen konnte. Bei den Edinburgher Festspielen 1949 uraufgeführt, anschließend in London und New York ein überraschender Besuchserfolg, versprach diese „Komödie“ als Theaterstück faßlicher zu sein als noch die moderne Orestie des 6„Familientags“.

Eliot bekennt sich in der „Cocktail-Party“ tatsächlich zu einer Geschlossenheit der Handlung, zu einer Homogenität des theatralischen Stils, die man am „Mord im Dom“ noch vermißt hatte. Das lockere Beieinander von Personen der „Gesellschaft“ auf einer der üblichen Parties, die Themen ihrer geschwätzigen Konversation, die Blinklichter von Ironie, Sarkasmus, aber auch achtungsvoller Duldsamkeit gegenüber dem Klassengenossen – das alles gibt der Fabel und der Form dieses Stückes den tragfähigen Boden einer Gesellschaftskomödie, wie sie unsere Theaterbesucher – mit Behagen als britischen Import schlürfen. Sogar der schmale Handlungskern gehört dieser konventionellen literarischen Gattung an: Lavinia hat Edward plötzlich verlassen; Edward liebt Celia, bricht jedoch mit ihr, um seine ungeliebte Frau zurückzubekommen.

Dieses Dreiecksverhältnis wird nun aber für Eliot zum Angelpunkt seines Anliegens. Im zweiten Akt treffen sich die drei Hauptpersonen im Ordinationszimmer des Seelenarztes Sir Henry. Damit tritt als theatralisches Spannungsmittel noch die Technik der Vernehmung hinzu. Was dabei sichtbar wird, ist eine Analyse des modernen Lebens. Sie lotet tief und offenbart schonungslos. Aber zum Unterschied von den Reinigungsfanatikern nihilistischer Observanz gründet Eliot seine Untersuchung auf einen Glauben, der Wege weist. Waren die Zentralthemen des „Mords im Dom“ das Opfer und des „Familientags“ die Schuld, so kulminiert die „Cocktail-Party“ in der Liebe. Die „Patienten“ dieses Stücks kommen zu der Einsicht, daß sie weder lieben noch geliebt werden. Die tiefe gegenseitige Entfremdung auch verbundener Menschen wird aufgedeckt als eine Krankheit, die kein Einzel-, sondern ein modernes Gemeinschaftsproblem ist. Dabei sieht Eliot die „Hölle“ nicht wie Sartre im „andern“, sondern „die Hölle ist man selbst, allein“. Er spürt der Entpersönlichung in der konventionellen Ehe nach und erweist die übliche Treulosigkeit als eine Folge der Mittelmäßigkeit. Dahinter aber richtet der Dichter das Bild einer wesenhaften, unbedingten Liebe auf. In der Welt der Eitelkeit muß sie tragisch verlaufen und den Partner verfehlen. Die analytische Treffsicherheit Eliots verbindet sich mit einer weisen Güte, Sie führt das zerfallene Paar auf den Weg einer praktischen Gemeinsamkeit zurück, die – ihrer Grenzen bewußt geworden – durch aufrichtige Duldung des Das auch das Ich nach Kräften verwirklicht. Die dritte Person des Dreiecks freilich, Celia wählt den andern Weg: von Eros zu Agape, die Unbedingtheit einer „Liebe“, die aus Sündenbewußtsein und Verzweiflung über den Glauben und das Mitleid den einsamen Weg des eigenen Leidens, zur Verklärung findet, den Tod der Heiligen im Dienste der Caritas.

Vor diesem Stück hat sich das Theater zu bewähren. Es ist eine der selten gewordenen Gaben der Dichtung an die Bühne. Für den Rang des Düsseldorfer Theaters sprach schon der Wunsch Eliots, daß die Erstaufführung in deutscher Sprache Gründgens vorbehalten bleiben sollte, der sich dieser Auszeichnung zum zweiten Male würdig erwies. Wenn man seine Inszenierung (in den Bildern Herta Böhms) nicht spaltenlang beschreiben kann, bleibt eigentlich nur ein dankbares Gesamtlob. Es umfaßt das Ehepaar von Paula Denk und Günther Lüders, den diskreten Seelenarzt von Gründgens selbst, die Gesellschaftsfiguren der köstlich karikierenden Elisabeth Flickenschildt und Adolf Dells. Wenn aber der schier endlose Schlußbeifall beim alleinigen Erscheinen von Marianne Hoppe (Celia) vor dem Vorhang zur Ovation anschwoll, so galt die eindeutige Akklamation der erschütterndsten Leistung dieses bannenden Abends.

Johannes Jacobi