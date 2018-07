Neue Kammermusik in Braunschweig

Braunschweig, im Dezember

Am Staatstheater in Braunschweig wirkt ein junger Kapellmeister: der Hindemith-Schüler Heinz Zeebe. Seiner Initiative und der verständnisvollen Unterstützung durch die Stadt sind die „Festlichen Tage neuer Kammermusik“, die kürzlich zum zweiten Male in Braunschweig stattfanden, zu danken. Das riesige Auditorium maximum der halb zerstörten Technischen Hochschule diente als Konzertsaal.

Das Stammpublikum der Sinfoniekonzerte ist in Braunschweig genau so konservativ wie anderswo. Es glänzte durch Abwesenheit. Aber man hatte unter der Jugend geworben: durch Einführungsvorträge in Schulen und Hochschulen und einen verbilligten Eintrittspreis von 25 Pfennigen. Und die Jugend kam in Scharen!

An vier Abenden wurde moderne Kammermusik aufgeführt. Bartóks meisterliche „Contrasts“ für Violine, Klarinette und Klavier, seine Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug, erregend durch ihre Polyrhythmik; das Sextett für Flöte und Streichquintett des reichbegabten, 1944 gefallenen Edmund von Borck; Malipieros „Ricercari“ für elf Instrumente, in denen individuelle Geistigkeit und folkloristische Elemente einander durchdringen; das Bläser-Oktett von Strawinsky mit seiner völligen Verneinung des musikalischen espressivo – das waren einige der Werke, in denen am stärksten die reichen klanglichen und geistigen Möglichkeiten heutiger Kammermusik zutage traten. Drei Uraufführungen fügten dem Bild weitere Farben hinzu. Eine vierhändige Klaviersonatine von Walter Steffens verriet in der bitonalen Aufzäumung dürftiger Perioden einstweilen mehr geschickte Mache als ursprüngliche Begabung. Cesar Bresgen, der einstige musikalische Repräsentant der Hitlerjugend, steht in seinem neuen Streichquartett immer noch auf dem Standpunkt einer an die Barockmusik anknüpfenden Traditionstreue, der ein Schuß Naturburschentum beigemengt ist. Auf ungleich höherer Ebene bewegt sich Wolf gang Former in seiner „Arie für Altsolo, Bratsche und Kammerorchester“ nach Worten aus Eliots „Mord im Dom“. In völlig selbständigen musikalischen Gebilden wird hier gleichsam kommentiert, was zwischen den Zeilen steht.

Der Vortrag eines Komponisten hätte im Rahmen dieser Tage sinnvoll und klärend wirken können. Es erwies sich jedoch, daß Cesar Bresgen (er sprach über „Verlust der Mitte“) nicht die geistige Überlegenheit besaß, um über Grundlagen und Probleme heutiger Musik Wesentliches auszusagen. Das war um so bedauerlicher, als die Gesamtplanung sonst einen unzweifelhaften Sinn für Qualität verriet.

Braunschweiger Künstler setzten sich in vorbildlicher Weise für die oft sehr schwierigen Werke ein. gr