R. K. N., Zürich, Anfang Dezember

Kaum hat die Aufwärtstendenz der westlichen Wirtschaft als „Korea“-Folge auch die Schweiz erfaßt und ihre Industrie, die schon vorher vollbeschäftigt war, in das Stadium beginnender Überbeschäftigung gerissen, da steht sie vor Schwierigkeiten. Sie ergeben sich daraus, daß das nationale Rüstungsprogramm 1,4 Mrd. sfrs erfordert – neben den laufenden Aufwendungen von rund 500 Mill. sfrs jährlich. Und dies bei einer Bevölkerung von weniger als fünf Millionen Die Probleme der Engpässe Arbeitskraft und Rohstoff zeigen sich. Das ökonomische Gleichgewicht ist gefährdet.

An sich liegt der Ausweg nahe, wesentliche Rüstungsaufträge an das Ausland zu vergeben. Devisen- und außenhandelspolitisch ist dies sehr wohl möglich. Doch infolge der Überbeanspruchung fast aller westlichen Industrien durch ihre eigenen nationalen Programme ist dieser Weg kaum gangbar. So wird die Schweiz den ihr unerläßlich erscheinenden Grad von materieller Wehrbereitschaft zum entscheidenden Teil nur durch eigene industrielle Anstrengungen erreichen können. Daß aber – angesichts der gegenwärtigen Vollbeschäftigung – dies nicht nur durch zusätzliche Produktion, sondern weit mehr durch eine sehr vorsichtige und weit vorausgeplante Umstellung der Produktion in der Richtung geminderter ziviler und erhöhter militärisches Erzeugung zu erreichen ist, wird im Lande kaun mehr diskutiert. Diskutiert wird nur noch die Form dieses Umgliederungsprozesses. Und schon heute warnt die Wirtschaft den Staat vor statistischen Planungsexperimenten durch „moisieur le bureau“, den heiligen Bürokratius also, und macht sich anheischig, auf Grund freiwilliger Vereinbarungen ihrer Spitzenverbände mit den interessierten Staatsstellen die Umgliederungsmaßnahmen zu treffen.

Diese werden einen Wettlauf um die Arbeitskraft und um die Löhne verhindern müssen, soll aus diesem Engpaß nicht ein jäher Lohn auftrieb mit allen inflationistischen Folgen resultieren, der auf die Konkurrenzfähigkeit der zivilen Exportindustrie rückwirken müßte.

Dann muß der Rohstoffengpaß, vor allem der Nichteisenmetalle, des Naturkautschuks und der Treibstoffe, überwunden werden. Für den Ernst der Situation ist es bezeichnend, daß der schweizerische Bundesrat schon jetzt einigen Industrien aus den kriegswirtschaftlichen Vorratslagern zu Hilfe kommen mußte, sollten sie ihren Betrieb nicht unterbrechen. Und den Bankengruppen, die ausländische Anleihen in der Schweiz placieren, wurde nahegelegt, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob von dem Schuldner nicht Tilgung durch Rohstofflieferungen verlangt werden kann. Und dann ist der Inflationsbekämpfung wieder mehr Augenmerk zuzuwenden. Die Finanzierung des Rüstungsprogramms wird zu einer der wichtigsten Fragen: Steuererhöhung oder Anleiheemission? Die Wirtschaftspresse tritt für die zweite Lösung ein, dies um so mehr, als der Geld- und Kapitalmarkt sich eben noch (aber gewiß nicht mehr lange) in einer Verfassung befindet, die Anleihen durchaus günstig ist. Das Ziel bleibt: Keine „neue“ Kaufkraft. Zudem soll der Staat die Rüstungsaufträge der Industrie nur in dem Maße zuleiten, in dem diese die zivile Produktion einschränkt. Daß allerdings der Faktor „Zeit“ sehr ernstlich in Rechnung zu stellen ist, die Umstellung von Friedens- auf Kriegsproduktion also nicht verzögert werden darf, und somit auch die Schweiz in den nächsten Jahren jene Senkung des Lebensstandards hinnehmen muß, die immer die Folge der Umstellung einer Wirtschaft von ziviler auf militärische Produktion ist, verhehlt man sich hier nicht. Die Zeiten behäbiger Konjunkturgewinne sind vorbei; das weiß man.