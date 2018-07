Pleil und das Gesetz der Rache

Daß der Massenmörder Pleil, den man versucht ist, ein Tier in Menschengestalt zu nennen, nur zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt werden konnte, hat die Diskussion um die Todesstrafe abermals in Gang gebracht. Der Prozeß in Braunschweig hat außerhalb jedes Zweifels – gezeigt, daß Pleil, der eine ganze Anzahl von Frauen im Grenzgebiet der russischen Zone zur Befriedigung einer widernatürlichen Veranlagung ermordet hat, ein Mörder „an sich“ ist; ein Mann, dem die moralische Hemmung völlig fehlt und der, heute freigelassen, morgen nach Gelegenheit zu neuen Morden suchen würde. Soll er jetzt „vielleicht jahrzehntelang auf Kosten der Allgemeinheit im Zuchthaus aufbewahrt und beköstigt werden?“ fragt eine Zeitung und schließt: „Man gewinnt den Eindruck, daß für Massenmörder wie Pleil noch kein Gesetz wirklich zuständig ist. Der Artikel 102 des Grundgesetzes erhält solche Menschen geradezu versehentlich am Leben.“

Es ist die Schwierigkeit des Themas „Todesstrafe“, daß es hauptsächlich dann diskutiert wird, wenn ein „Fall“ vorliegt, wenn also unmittelbar die Frage gestellt werden kann: „Halten Sie es für richtig, daß dieser und dieser Mörder hingerichtet wird?“ Damit wird die Diskussion stets sofort gefühlsbetont. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – so ist seit jeher ein Rache trieb formuliert, und etwas davon sitzt uns allen im Gemüt. So hat denn auch das „jus talionis“, das Recht der Vergeltung, für einen großen Teil der Rechtsphilosophie grundlegende Bedeutung bis zum heutigen Tage. Geht man so weit, dieses „jus talionis“ als die Begründung der Strafe überhaupt anzuerkennen, so wird man zwar automatisch zur Bejahung der Todesstrafe für den Mörder kommen – allerdings auch nur für den Mörder. Aber woher hat denn das Vergeltungsrecht seine Autorität, es sei denn aus einem Gesetz, das seinerseits schon aus dem Prinzip der Vergeltung hergeleitet ist? Man kann zwar, indem man dafür argumentiert, mit einer gewissen Zustimmung der Menschen rechnen, die ja den Trieb zur Vergeltung in sich tragen. Aber wir müssen uns davor hüten, unseren Trieben schlechtweg einen moralischen Charakter zuzuerkennen. Im Gegenteil, jeder weiß, daß die Moral – wollen wir sie einmal selbst auch einen Trieb nennen – gerade dasjenige ist, was die meisten unserer Triebe im Zaume hält, zumindest ihnen entgegensteht. Daß Rachsucht – wofür Vergeltung nur ein freundlicheres, schlichteres Wort ist – unmoralisch ist, dieser Gedanke ist uns geläufig. Wie will man dann die Vergeltung zum moralischen Fundament der Strafe machen?

Die vernünftige und moralische Theorie der Strafe ist die der Abschreckung. Nemo prudens punit, quod peccatum est, sei ne peccatur, sagte schon Seneca vor 2000 Jahren: Wer Verstand hat, der straft nicht, weil gesündigt wurde, sondern damit nicht gesündigt werde. Hier gründet sich das Strafgesetz auf die Absicht, die Beachtung der Moral durch die Machtmittel des Staates zu erzwingen. Konsequent zu Ende gedacht, fordert diese Theorie, daß für jedes Vergehen ein solches Strafmaß festgesetzt wird, daß es zur Abschreckung hinreicht, aber über diesen Zweck nicht hinausgeht. Daher verträgt sich die Abschreckungstheorie sehr wohl mit der Todesstrafe. Sogar wird die Frage, ob in Ländern ohne Todesstrafe mehr Morde vorkommen als in Ländern mit Todesstrafe, im Sinne der Abschreckungstheorie ein wichtiges Argument sein, wenn es sich darum handelt, diese Strafe einzuführen oder abzuschaffen. Freilich stehen daneben auch noch andere Argumente. Der spontane Widerwille, den jeder gesunde Mensch gegen eine Hinrichtung hat und der sich sogar radikal auf die Person des Henkers überträgt, gibt einen ziemlich sicheren Anhaltspunkt dafür, daß die Todesstrafe selbst unmoralisch ist, ganz abgesehen davon, daß sie eine endgültige Tatsache schafft, während die Rechtsfindung der Gerichte nicht gerade immer endgültig ist. Aber gerade die Berücksichtigung des moralischen Gesichtspunktes zeigt, daß die Rechtskultur der Staaten ohne Todesstrafe den höheren Standard hat. Das gilt auch dann, wenn viele es als schwer erträglich ansehen, den Mörder Pleil jetzt mehrere Jahrzehnte lang auf Staatskosten zu füttern. Das Argument übrigens, daß die Todesstrafe solche Mörder wie Pleil abschrecken würde, gilt gar nicht. Denn als Pleil mordete, mußte er noch mit der Todesstrafe rechnen, die erst vor einem Jahr im Grundgesetz abgeschafft wurde.

Zur Abschreckung überhaupt – und sie ist, was auch sonst für Theorien vorgebracht werden mögen, die wirkliche Grundlage des modernen Strafrechts auf der ganzen Welt – gehört aber nicht nur die richtige Festsetzung der Strafmaße, sondern ebensosehr die erfolgreiche und präzise Polizeiarbeit. Erst beides zusammen ergibt die Wirkung, die im Strafgesetz beabsichtigt und in einem hohen Grad auch erreicht worden ist. Denn trotz der Kürten und Pleil kann man nicht sagen, daß heute die Verbrechen der Individuen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen. Das hat der Staat längst durchgesetzt. Viel größer als die Gefahr, daß der Staat einzelner Krimineller nicht Herr werden könnte, ist in unserem Jahrhundert die Drohung, daß er selbst verbrecherisch und zum rücksichtslosen Massenmörder wird. Und je mehr er die Welt zu verbessern hofft, desto gefährlicher wird er dann ...

W. F.