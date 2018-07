Es war sehr zu begrüßen, daß der erste Mann der deutschen Eisenbahnen, Generaldirektor Dr. ing. Helberg, Sprecherlaubnis erhalten hatte, um endlich einmal Öffentlichkeit und Wirtschaft einen abgerundeten und fundierten Einblick in die Finanzverhältnisse der Bundesbahn zu geben. Die deutsche Wirtschaft soll im nächsten Jahr rund eine halbe Milliarde mehr Einnahmen für die Bahn schaffen oder von der Bahn auf andere Kassen verlagerte Kosten übernehmen, um ein rechnerisches Defizit von mindestens 500 bis höchstens 700 Mill. DM zu begleichen. Keiner wird über diese großen Debetsummen erfreut sein, und doch, so meinen wir, muß das deutsche Volk unter allen Umständen an die Substanzerhaltung • seiner Eisenbahnen herangehen und diesen größten und in Sommer und Winter gleich zuverlässigen Verkehrsträger intakt halten.

Erfreulich ist, daß die laufende Betriebsrechnung der Bahn für 1950 fast zum Ausgleich kommen dürfte: rund 30 Mill. DM Verlust sind nicht tragisch zu nehmen.-Für 1951 wird auf der Grundlage neuer Tarife sogar mit 75 Mill. DM betrieblichen Überschuß gerechnet. Aber um so kritischer sieht die Ertragsrechnung aus, wenn übernommene Verpflichtungen und Kosten der Vermögenserhaltung einkalkuliert werden. Zunächst schleppt man aus dem Vorjahr noch 120 Mill. DM Verlustvortrag nach; 175 Mill. DM wären an den Bund und 30 Mill. DM an die Bank deutscher Länder abzuführen – was natürlich gestrichen oder zumindest prolongiert werden könnte –, 175 Mill. DM kosten die neuen Lohnerhöhungen und der Wegfall einer früheren Gehaltskürzung von 6 v. H.; auf 120 Mill. DM schätzt man bei der Bahn die Mehrkosten für Materialien, Brennstoffe und so weiter aus bevorstehenden Preiserhöhungen (zum Beispiel 3 DM je Tonne Stückkohle), und – das wird der kritischste Punkt – die finanzielle Unterversorgung der Reparatur- und Erneuerungskosten hat bisher rund 180 bis 200 Mill. DM ausgemacht.

Generaldirektor Helberg bezifferte den Substanzverlust am Bahnvermögen aus dieser Unterversorgung auf 375 Mill. DM seit der Währungsreform. Die Bedeutung dieser Zahl ist erst vorstellbar, wenn man sie mit den Anlagewerten und der Lebensdauer in Relation setzt. Die Kriegsschäden haben bei den Anlagen 1,9, bei den Fahrzeugen 1,2 Mrd. DM, die Kriegsfolge schäden 1,27 bzw. 0,81 Mrd. DM ausgemacht. Der gesamte Anlagewert stellt sich heute auf 25,1 Mrd, wovon auf Oberbau 18,6, auf Fahrzeuge 11 und auf Gebäude 6,5 Mrd. DM entfallen. An Kriegsschäden konnten bisher rund 1,8 Mrd. „abgearbeitet“ werden. Der normale Abschreibungssatz beträgt bei der Bundesbahn für Anlagen 1,3 v. H. – also 80 Jahre Lebensdauer? –, bei Fahrzeugen 2,75 v. H. – also 40 Jahre Lebensdauer! –, so daß der Substanzverlust im Mittel beider Posten fast genau einer vollen Jahresabschreibung (oder Erneuerung) entspricht. Vermögensmäßig ist weiterhin zu beachten, daß die Verschuldung 1,36 Mrd. DM ausmacht: an sich wirklich gering – aber davon sind nur 40 v. H. konsolidiert.

Betrachten wir uns die Substanzkostenrechnung des Jahres 1950, so können wir entnehmen, daß statt 241 Mill. DM Aufwand für laufende Reparaturen und Erneuerungen an Anlagen nur 181 Mill. und bei Fahrzeugen statt 169 Mill. nur 77,5 Mill. DM verausgabt werden konnten, zusammen 258 Mill. DM was praktisch der Neuverschuldung der Bahn in 1950 von 230 Mill. DM fast entspricht.

Dabei sind diese Kostensätze auf der Basis eines normalen Verkehrseinsatzes berechnet. In Wirklichkeit aber ist die Ausnutzung des Materials unvorstellbar gestiegen, weil anders die Anforderungen gar nicht hätten erfüllt werden können. Mit 19 100 betriebsfähigen Personenwagen und 236 800 betriebsfähigen Güterwagen ist ein Bestand von nur rund 65 v. H. des Jahres 1936 (bezogen auf das Bundesgebiet) vorhanden, womit aber 101 v. H. Zug/km-Leistung des Jahres 1936 erreicht wurde bei einer Ausnutzung der Personenwagen mit 172 v. mit der Güterwagen mit 131 v. H. und der Loks mit 117 bis 126 v. H. (1936 = 100). Dies ist ein „purer, nackter Notraubbau“, meinte Dr. Helberg, wozu wir ihm bei aller Anerkennung dieser großen technischen und physischen Leistung von Material und Personal voll beipflichten Ende des Notzwingende aber wäre eine gesamtwirtschaftlich zwingende Notwendigkeit.

Umstritten ist allerdings, ob die Konsolidierung nur auf dem Wege der Tariferhöhungen geht. Hier etwas zulegen, dort ein wenig entgegenkommen, im ganzen aber die Tarife nach oben drücken; das ist zwar eine Politik à la Hausse, aber keine große Konzeption. Diese Art von Verkehrspolitik ist in Westdeutschland mit der mittelalterlichen Heilmethode, Kirchenglocken gegen die Pest zu läuten, verglichen worden, mit dem Erfolg, daß der federführende Ministerialbeamte im Verkehrsministerium bereits den Zusatznamen „Der Glöckner von Bonn“ erhalten; hat. Es gibt aber bessere Lösungen als die schematische Aufstockung der Tarife, wie noch in Kürze zu zeigen sein wird. Rlt.