Nur eine einzige Zuckerfabrik besitzt Schleswig-Holstein, Ihr Standort ist St. Michaelisdonn in der Südwestecke des Landes. Große Mengen schleswig-holsteinischer Zuckerrüben rollen daher viele Kilometer, um in Niedersachsen verarbeitet zu werden. Der Plan, eine leistungsfähige zwete Zuckerfabrik zu errichten, bewegt bereits lange die Gemüter der schleswig-holsteinischen Bauern, denn die Anbaufläche stieg von 4800 Hektar im Jahre 1949 auf fast 7600 in diesem Jaht.

Als Mitteln des ERP und des Bundes sollen 10 Mill DM für die Fabrik bereitgestellt werden, wenn die Landwirtschaft 5 Mill. DM zusteuert. In den ersten drei Wochen nach Erlaß eines Aufrufes zeichneten die Bauern aber nur 2 Will. DM Aktien. Die Verpflichtung, einen Hektar Rüben anzubauen, ist mit dem Erwerb einer 1000-DM-Aktie verbunden. Die verantwortlichen Stellen Schleswig-Holsteins weisen jetzt darauf hin, daß die Kredite und Zuschüsse aus Bonn verlorengehen, wenn nicht noch 3 Mill. DM in Aktien untergebracht werden können.

De Fabrik soll in Kiel aus einem ehemaligen Munitionsdepot erstehen. Von den Bauernorganisationen wurde ausgerechnet, daß für die in der Mitte Schleswig-Holsteins liegende Landeshauptstadt die Frachtsätze am niedrigsten sind. Ein Doppelzentner Rüben würde hier im Durchschnitt mit 61,9 Pfennig belastet gegenüber 73,8 Pfennig in den nördlicher gelegenen Städten Kappeln und Schleswig oder 89 Pfennig in dem vor den Toren Lübecks liegenden Bad Schwartau. Die Fracht soll auf die einzelnen Rübenbauern umgelegt werden, so daß die Entfernung von Kiel kein Grund sein dürfte, die Zeichnung von Aktien abzulehnen. In der Kieler Zuckerfabrik sollen dann 1,5 Mill. Doppelzentner Rüben verarbeitet werden, eine Menge, die immerhin einer Anbaufläche von 5000 Hektar entspricht. S-r.

Von der Brunsviga Maschinenwerke A.G., Braunschweig, wurden jetzt die neuen Modelle des Fabrikationsprogramms 1951 vor-Modelle Da ist zunächst die neue elektrische Brunsviga 11 E, ein kleines Wunder der Rechentechnik in einem Stromliniengehäuse mit verchromten Metallteilen. Ihre Rechengeschwindigkeit ist sehr hoch: sie liegt bei 400 Umdrehungen in der Minute; dabei besitzt diese Rechenmaschine eine besondere Additions- und Subtraktionseinrichtung. Es gibt jetzt aber auch Brunsviga-Addiermaschinen mit Zehnertastatur (1010 E). Eine kleinere Schwester ist die Brunsviga 810. die für Handbetrieb eingerichtet ist. Auch die Brunsviga 1000 E, eine Volltastatur-Addier-Brunsviga hat ein zehnteiliges Rechen- und Druckwerk. Von ihr gibt es eine Reihe Sonderanfertigungen. Das kleinere Modell, mit acht Stellen im Rechen- und Druckwerk, ist eine Handmaschine, aus hochwertigem Material hergestellt und von erfahrenen Mechanikern erbaut, mit hoher Leistungsfähigkeit. W.