Die Ausarbeitung von Arbeitsnormen für die deutschen Marktforschungsinstitute ist jetzt auf der Tagung des Arbeitskreises für betriebswirtschaftliche Markt- und Absatzforschung in Hamburg beschlossen worden. Damit hat der Arbeitskreis, der unter Leitung von Dr. Schwenzner, Hamburg, steht, einen wesentlichen Schritt zur schärferen Profilierung des Berufsstandes der Marktforscher getan. Die Arbeitsnormen, die auf der nächsten Tagung in Nürnberg vorgelegt werden sollen, werden zwar kaum Vorschriften bringen, die ein gut geleitetes deutsches Markt- – forschungsinstitut in Deutschland als wesentlich neu empfindet, aber die offizielle Anerkennung derartiger Normen durch die deutschen Institute würde den Auftraggebern gegenüber eine zusätzliche Verpflichtung bedeuten, die dann eben von allen Instituten gemeinsam garantiert wird. Auch die in der European Society of Market Research zusammengeschlossenen Marktforschungsinstitute kennen derartige Arbeitsnormen, wie Dr. Kapferer vom Weltwirtschaftsarchiv Hamburg in seinem Referat ausführte. Die Vertreter der führenden deutschen Marktforschungsinstitute beschlossen außerdem, mit dem europäischen Verband enge Fühlung zu halten ebenso wie mit den Vertretern der Wirtschaftswissenschaft und der Geographie. Je.