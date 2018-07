Die alte Kutsche kam jeden zweiten Tag vor die Tür gerollt, und der ganze Korridor wir voller Fußsäcke. Es mußten so viele Fußsäcke da sein, wenn die Mutter ausfahren wollte.

Wenn sie nach Hause kam, lachte und plauderte sie und tat geheimnisvoll, während die Kinder ins Schlafzimmer eingeschlossen wurden, denn sie durften nichts sehen. Sie hörten nur den Kutscher, der aus und ein ging und Kisten hereinschleppte. Das war das aus Kopenhagen. „Es“ war also gekommen.

Das war die große Frage, ob „es“ kam – alle die Geschenke vom Großvater. Denn kam es nicht, würden die Weihnachtstische ja leer sein. Aber diesmal waren die Kisten gekommen, und vom Schlafzimmer aus konnten die Kinder hören, wie Lehrers Tine sich abquälte, um sie anzukriegen.

Die Mutter selbst hatte keine Ruhe. „Tine, Tine, sehen Sie – –“ Tine sah hin. „Tine, so, nun geht der Deckel ab.“

Die Kinder stürzten aus dem Bett, aber das Schlüsselloch Mutters größer Tag aber war der Tag vor dem Heiligen Abend. Denn das war der Tag der Armen.

Vom frühere Morgen an – und es war sicher der einzige Tag im Jahre, an dem sie so früh aufstand – hätte die Mutter Reis in Beutel getan und Kaffeebohnen in Tüten und Kandiszucker danebengelegt. Auf dem Tisch stand ehe Waage, Tine wog ab. Recht mußte sein und in jedem Beutel gleich viel.

Die Mutter aber schüttete hinzu, und ihr war es nie genug. „Lieber Gott“, sagte sie, „als ob mehr als einmal im Jahre Weihnachten wäre.“