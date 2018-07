Eine Erzählung von Martha Maria Cehrke

In der Weihnachtszeit des Jahres 1949 wurden die Bauern von Oberbertingen gegen Mitternacht durch das Läuten ihrer Kirchenglocke aus dem Schlaf geschreckt. Oberbertingen ist ein einsames Albdorf, nahezu zwei Fußstunden vom nächsten Kleinbahnhof entfernt und mit der Hauptstraße nur durch eine Art Karrenweg verbunden. Der Krieg hatte das (kleine Dorf unzerstört gelassen; aber es hatte viele seiner Männer auf dem Balkan verloren, und der Rest, immer noch an zwanzig, war in Rußland gefangen.

Nicht alle Bewohner erwachten in jener Nacht des unvermutbaren Läutens. Selbst der geistliche Herr drehte sich schlaftrunken auf die andere Seite und vermeinte, geträumt zu haben. Am nächsten Morgen jedoch, als einige seiner Bauern, deren hohes Alter den festen Schlaf verwehrte, ihn wegen des Läutens ansprachen – sie hatten dabei an Brand, neuen Krieg und alles Unglück der Erde gedacht – erinnerte er sich des vermeintlichen Traumes und befragte den Mesner. Der halb ertaubte Alte hatte nichts vernommen, und so wäre wohl das Ereignis als eine Täuschung der Vergessenheit anheimgefallen, hätte es sich nicht drei Tage später wiederholt. Diesmal zwang sich der Pfarrer, im Bett aufzusitzen und zu lauschen: deutlich vernahm er die gleichmäßig klagende Stimme seiner Glocke. Da es zu einem elektrischen Läutewerk noch nicht gelangt hatte, mußte eine Menschenhand die Stränge ziehen. Aber in dem Augenblick, als der Geistliche, um dem Unfug zu steuern, die Kirchentür aufschloß, verstummte das Läuten. Der Pfarrer war ein beherzter Mann; an Geister glaubte er nicht, wohl aber an Streiche seiner Dorfbuben. Mit einer Laterne leuchtete er in alle Winkel des Turmgehäuses, ohne Ergebnis. So ging er wieder zu Bett.

Als das Ereignis sich nach einer Woche zum dritten Male wiederholte, kroch bereits das halbe Dorf aus den Betten, und dem Pfarrer gesellten sich ein paar Männer zu, die mit ihm nach dem vermeintlichen Frevler suchten. Aber wiederum fanden niemanden, und für den verdächtigten Ministranten und die anderen Buben des ja nicht eben großen Dorfes, gelang es den gekränkten Müttern ausnahmslos den Unschuldsbeweis zu führen. Einige Burschen wachten in der Folge eine Woche lang, aber nichts geschah, und die Glodce läutete nur durch die Hand des Mesners zu den ihr bestimmten Stunden. Fast vierzehn Tage herrschte Ruhe, bis zu jenem unvergeßlichen Freitag, an dem die Glocke . zwei Stunden nach dem Elf-Uhr-Läuten, am hellichten Tage also, ihre Stimme erhob. Pfarrer und Mesner, die gemeinsam die Turmtreppe empor zur Glockenstube liefen, sahen noch mit eigenen Augen, wie das Glöcklein ausschwang, von keiner Menschenhand bewegt. Der alte Mesner fiel in die Knie, der Pfarrer schlug das Kreuz. Als die beiden herunterkamen, etwas blaß und mit unsicheren Schritten, fanden sie die Kirche mit Menschen gefüllt, die auf den Knien lagen und laut beteten.

Von diesem Tage an wollte das Gerede nicht mehr verstummen, daß in Oberbertingen ein Wunder geschehen sei. Aus den Nachbardörfern kamen die Menschen, auch aus der Kreisstadt wanderten sie sonntags herbei. Die Neugier, die Sensationslust, und hier und da sogar echte suchende Frömmigkeit griffen selbst aus der Hauptstadt nach dem entlegenen Albdorf. Sonderautobusse fuhren in langer Kette bis zur Abzweigung der Straße, Pilgerzüge formierten sich, und der Dorfbürgermeister mußte Polizei anfordern, um das Kirchlein und den kleinen Friedhof vor der andrängenden Menge zu sichern. Diese kam im übrigen nicht auf ihre Kosten. Nicht einmal, solange die Fremden lauernd oder auch in ernstem Gebet auf das Glockenwunder warteten, ereignete es sich. Nach kurzem kehrten die Enttäuschten und Geduldlosen sich ab. Die wenigen, die in der Zeitung lasen, es habe die Glocke erneut geläutet, zuckten mißmutig die Achseln und gingen zu Handfesterem über.

Jedoch die Glocke läutete weiter. Längst hatte der Pfarrer seine vorgesetzte geistliche Behörde unterrichtet, und auch die weltlichen Instanzen, wenngleich für Wunder unzuständig, hatten ihr Augenmerk auf den Fall gerichtet. Das bischöfliche Ordinariat hatte einen Untersuchungsausschuß entsandt, und den Schallspezialisten aus der Hauptstadt hatte sich ein sympathischer grauhaariger Herr angeschlossen, Psychotherapeut von Beruf, der auf unauffällige Weise nach einem Wesen zu forschen begann, in dem Elemente religiöser Hysterie und telepathischer Kräfte für die Entstehung des Wunders verantwortlich gemacht werden könnten. Doch keinem dieser Vertreter dreier Fakultäten gelang die Entdeckung. Eine Erklärung im rationalen Sinn ist, um es gleich zu sagen, niemals gefunden worden. Wohl aber konnte ein Zusammenhang aufgedeckt werden, der für gläubige Gemüter die Erscheinung wahrhaft in den Stand des Wunders erhob, da das Körperliche sich als ausgeschaltet erwies und an Stelle der Naturwissenschaft die geheimnisvollen Bezirke des Seelischen traten.

Die Phänomena des Läutens hatten sich über rund zwei Monate erstreckt. Bald nach dem letzten Male erreichte den Bürgermeister des Dorfes ein Schreiben des Roten Kreuzes, wonach in einem Lager für Rußland-Heimkehrer in der Ostzone ein junger Mensch schwer krank und meist bewußtlos liege, den seine Papiere als vierundzwanzigjährigen Beat Hallberger auswiesen, gebürtig aus Oberbertingen, ehemals Gefreiter einer Panzereinheit. Er sei mit einem Heimkehrertransport ins Durchgangslager gekommen und unmittelbar nach Erledigung der Formalitäten in hohes Fieber verfallen. Es empfehle sich, seine Angehörigen zu entsenden. Briefe von Eltern oder anderen Verwandten habe er nicht bei sich geführt, weswegen man sich denn mit der Bitte um Benachrichtigung an den Bürgermeister wende.