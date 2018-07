Zürich, im Dezember

Das neue Stück des Amerikaners Eugen O’NeillDer Eismann kommt zeugt von des Autors Bemühen, „einen tragischen Bühnenstil zu entwickeln, der die umgewerteten Werte und Gefühle des modernen Menschen in eine Ausdrucksform preßt, die den heutigen Zuschauer hinreißt, und ihn spüren läßt, daß er mit den tragischen Figuren auf der Bühne tatsächlich identisch ist“. Es spielt 1912 in einer schmierigen Hafenschenke New Yorks, aber O’Neill stellt in das Zentrum das Existenzproblem des heutigen Menschen, der vor seiner Zeit die Augen verschließt. Alle Insassen dieser Kneipe, die auf eine achtbare Vergangenheit zurückblicken können, sind auf der tiefsten sozialen Stufe des Elends angelangt, dem sie nur durch den Schnaps und die Träume von einer beglückenderen Zukunft entfliehen. Davon sucht der Handelsreisende Hickey seine Kumpane abzubringen. Er hat den Weg in die illusionslose Gegenwart gesucht und dadurch gefunden, daß er seine Frau tötete; aus Liebe zu ihr, wie er meint, befreite er sie von dem elenden Leben, das er ihr durch seine Treulosigkeit bereitete. In seiner Beichte am Schluß des Stücks bricht jedoch aus Hickeys Unterbewußtsein das wahre Motiv seines Mordes durch: Er tötete seine Frau aus Haß gegen ihren Wunschtraum, der im unerschütterlichen Glauben an ihren Mann bestand und diesem immer wieder Verzeihung gewährte. „Nun siehst du, was aus deinem verdammten Wunschtraum geworden ist, du verdammtes Weibsbild!“ Diese letztes. Worte lassen Hickey in den Augen seiner Kameraden als verrückt erscheinen, und in seinem vermeintlichen Wahnsinn sehen sie ihre Rückkehr in das Wunschtraumdasein legitimiert; denn ein Verrückter besitzt nicht die Berechtigung, sie zur Desillusionierung zu führen. Diesen Ausreden vor sich selber schließt sich einzigLarry, der ehemalige Anarchist, nicht an. Er, der bisher vermeintlich illusionslos nur noch auf den Tod wartete, muß nun erkennen, daß auch dieses Warten ein Wunschtraum war, weil er nicht den Mut gefunden hatte, aus dieser Welt zu scheiden. Um in ihr aber leben zu können, muß man mitspielen im Spiel des Lebens: Dies ist die Erkenntnis des einzigen durch Hickeys Schicksal Desillusionierten.

Das alte Motiv von Calderon, „Das Leben ein Traum“, hat in O’Neills Schauspiel eine Variation erfahren, „Das Leben als Wunschtraum Wir kommen durch den Tod (symbolisiert in der imaginären Gestalt des Eismanns) zum nötigen Erlebnis der völligen Desillusionierung des Lebens. Durch das verschlungene Geschehen zieht sich das Grundgefühl der Angst. Einer abgründigen Angst vor dem Leben, die an Kafka denken läßt, einer Angst des Individuums davor, mit sich und seinen Wunschträumen allein zu sein, einer Angst vor der schonungslosen Wirklichkeit des Daseins.

O’Neill folgt mit seinem „Eismann“ jener Strömung, die im Theater eine Art bewegten Bilderbogens des Lebens sieht. Trotzdem hat gerade dieses Schauspiel beim Lesen eine größere Wirkung als von der Bühne herab. Dies ist keineswegs etwa der Fehler der Züricher Erstaufführung. Kurt Hirschfeld und Eric Bentley, die beiden Regisseure, wußten die Schauspieler zu einem Ensemblespiel zu vereinigen, zu dem Theo Ottos makabres Bühnenbild einen Hintergrund gab, der das seelische Klima des Stücks sichtbar machte. Hansres Jacobi