Es gibt Sonntagsmaler, Sonntagsreiter, Sonntagsköche. Es steht aber fest, daß die Männer, die sonntags kochen, darin eine größere Fertigkeit erreicht haben als die Pferdefreunde im Sonntagsreiten und die Kunstadepten im Sonntagsmalen. Und hier nun ist ein Koch-Amateur, kein gewöhnlicher Sonntagskoch, ein Feiertagskoch, aber kein gewöhnlicher Feiertagskoch, sondern ein Weihnachtskoch, Das heißt: die entsprechenden Gerichte, die er kochen kann, die kann er wirklich kochen. Und hier sind Rezepte, dargetan in seiner eigenen Sprache:

Also Mohnpielen ... Brühen Sie 250 Gramm Mohn in einer Schüssel mit kochendem Wasser ab. Rühren Sie gut um, und wenn sich der Mohn wieder gesetzt hat, schöpfen Sie das oben Schwimmende ab. Gießen Sie das Wasser fort und lassen Sie den Mohn auf einem Tuche trocknen. Nun muß er gemahlen werden. Es gibt Mohnmühlen, aber man kann auch eine saubere kleine Kaffeemühle dazu verwenden. Mit einem viertel Pfund Zucker geben Sie den Mohn in ein Liter kochende Milch, in der sich schon die abgeriebene Schale einer halben Zitrone, etwas gestoßener Zimt oder Vanille, 100 Gramm gereinigte Korinthen, 100 Gramm geschälte gemahlene Nüsse und 15 Gramm bittere Mandeln befinden, und lassen Sie alles unter fortwährendem Rühren fünf Minuten kochen. Eine Schüssel belegen Sie jetzt mit in Milch getauchten Zwiebäcken und auf diese breiten Sie einen Teil des Mohnes, darauf wieder geweichte Zwiebäcke und wieder Mohn. Wenn die Speise kalt ist, wird sie mit reichlich Zucker und Zimt serviert.“

„Ach, so wird das gemacht?“ sagen seine Gäste, denen es unglaublich gut schmeckt. Und der Baron (denn um einen solchen handelt es sich) lächelt. „Sie sollen auch Plumpudding machen können ...“ Und darauf sagte der Feiertagskoch: „Also Plumpudding ... Sie brauchen dazu: Ein Pfund Malagarosinen, einundeinviertel Pfund Korinthen, dreiviertel Pfund Sultaninen, anderthalb Pfund Zucker, ebensoviel altes geriebenes Weißbrot, ebensoviel feingehacktes Nierenfett, 60 Gramm kleingeschnittene Citronade, ebensoviel feingehackte Pomeranzenschale, die feingehackte Schale von zwei Zitronen, 16 Gramm geriebene Muskatnuß, ebensoviel Zimt, 10 Gramm gestoßene bittere Mandeln – bittere! – und einen Tassenkopf voll französischem Cognac und zwölf Eier. Die großen Rosinen werden entkernt, Sie schneiden sie am besten in die Hälfte und vermischen alle Teile miteinander. Nun feuchten Sie alles mit den zwölf schaumig gequirlten und durchgesiebten Eiern und dem Cognac an und mischen noch einmal, damit eine kompakte Masse entsteht. Ein Tuch aus Leinen reiben Sie mit Butter ein, bestreuen es mit Mehl und binden den Pudding hinein und lassen ihn in schwach gesalzenem Wasser acht Stunden kochen. Vor dem Servieren bestecken Sie ihn mit Mandelstreifchen und übergießen ihn mit einem Glas Cognac, welches Sie in letzter Sekunde anzünden. Wenn Sie mich fragen, ob ich das selbst zu Weihnachten mache, antworte ich: Diesmal kaufe ich mir eine Dose Plumpudding...“ Fr.