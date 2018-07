Frauenemanzipation? Es stehen heute Fragen auf dem Spiel, die weitaus größere Bedeutung haben als die Schlagworte jener Frauenbewegung, die unter dem Motto „Emanzipation“ den damals ausschließlich tonangebenden Männern den Kampf angesagt hatte. Deshalb veröffentlichen wir gern die folgenden Ausführungen, die Frau Margot Kalinke uns zu unserer Diskussion zur Verfügung stellte.

Im Deutschen Bundestag ist das Gesetz über die Neuordnung der Beziehungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den Betrieben, kurz „Betriebsverfassungsgesetz“ genannt, als Drucksache vorgelegt worden. Darin heißt es, Arbeitgeber und! Betriebsrat hätten darüber zu wachen, daß alle „im Betrieb befindlichen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, daß jede unterschiedliche Behandlung von Personen, wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, Geschlecht, politischer oder gewerkschaftlicher Betätigung oder Einstellung unterbleibt“. Die Bundesregierung hat dazu eine Erläuterung gegeben: „Die durch Betriebssatzungen festgelegten Richtlinien über die Einstellung von Arbeitnehmern dürfen keine Bestimmungen erhalten, die eine Verletzung der Menschenrechte darstellen. Dagegen kann in ihnen zum Beispiel festgelegt werden, daß Heimkehrer, Flüchtlinge oder Schwerbeschädigte bevorzugt einzustellen sind, Doppelverdiener jedoch, solange Arbeitslosigkeit besteht, im Betrieb nicht verwendet werden.“ Soweit die Gesetzesvorlage.

Mit Recht hat der Verband der weiblicher Angestellten schon jetzt die Auffassung vertreten, daß das personelle Mitbestimmungsrecht damit eine Ausweitung erfahren würde, die in keiner Weise rechtlich zu vertreten sei. Das Bonner Grundgesetz hat die berufliche Freizügigkeit zu einem unantastbaren Grundrecht gemacht. Und wir haben sehr darauf zu achten, daß die Unantastbarkeit der Grundrechte auch bei der künftigen Gesetzgebung gewahrt wird. Kein Gesetzgeber wird sich über die klaren Bestimmungen jener Artikel des Grundgesetzes hinwegsetzen dürfen, die jedem Staatsbürger, ohne Rücksicht auf sein Geschlecht, die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und das Recht zuerkennen, Beruf und Arbeitsplatz frei zu wählen! So wird auch das Betriebsverfassungsgesetz den Betriebsrat zur Mißachtung der so eindeutig erklärten beruflichen Freizügigkeit in keinem Fall legitimieren können. Abgesehen aber von dem Mangel der gesetzlichen Legitimation dürfte der Betriebsrat auch praktisch gar nicht in der Lage sein, über das Anrecht eines sogenannten Doppelverdieners auf einen Arbeitsplatz zu entscheiden.

Immer in Zeiten wirtschaftlichen Strukturwandels oder großer Arbeitslosigkeit wird die Frage der Doppelverdiener aufgeworfen, und es ist eine alte Erfahrung, daß niemand in der Lage ist, eine wirklich echte Unterscheidung zu treffen, wo das „Doppelverdienen“ oder die Beschäftigung weiblicher Angestellter, die verheiratet sind, aus egoistischen Gründen erfolgt, und wo sie aus einem wirklichen Bedürfnis der Selbsthilfe geradezu dringend und notwendig ist. Wie viele schwierigen sozialen Probleme hat uns der Krieg beschert. Eine Umschichtung der Struktur unseres Volkes hat stattgefunden, und ich denke da nicht nur an die vielen weiblichen Angestellten und Arbeiterinnen, die deshalb in den Beruf gehen mußten, weil sie nicht zur Ehe kommen werden, sondern ich denke auch an die vielen weiblichen Angestellten, die selbst, wenn sie eine Ehe schließen, noch für lange Zeit im Beruf bleiben müssen, um gemeinsam mit dem Ehepartner die Möglichkeit eines eigenen Haushalts zu schaffen; oder ich denke an die vielen älteren verheirateten berufstätigen Frauen, die nun gar noch den Mann, der vielleicht nur teilweise in der Lage ist, ein echtes Arbeitseinkommen zu verdienen, durch ihre Mitarbeit unterstützen müssen. Und sind es nicht die Tüchtigsten im Volke, die bereit sind, aus eigener Kraft mit den Problemen der Zeit und ihrer Not fertigzuwerden? Sind es nicht auch die Tapfersten der Frauen, die versucht haben, aus den Trümmern unserer Zeit wieder ein eigenes Heim zu bauen? Sind es nicht auch die Tüchtigsten im Volke, die nicht von der Fürsorge des Staates alles erwarten, sondern von der eigenen Leistung das meiste fordern? Ganz abgesehen von diesen, für so viele Frauen notwendigen soziologischen Voraussetzungen der Berufstätigkeit, ist es auch für die Volkswirtschaft außerordentlich notwendig, daß die Mehrzahl der Berufstätigen alles daran setzt, aus eigener Kraft wieder jenes Niveau zu erreichen und zu verteidigen, das von den nivellierenden Tendenzen unserer Zeit mehr als bisher bedroht ist. Und diese kulturellen Aufgaben tragen ganz besonders die berufstätigen Frauen!

Eine Untersuchung über den Unterhaltsbeitrag, den weibliche Angestellte und Arbeiterinnen der Familie geben, würde erstaunliche Zahlen erbringen, und es würde darin erkennbar sein, welche hohe staatsbürgerliche Verantwortung auch die verheiratete Frau trägt, die mit ihrer Arbeitsleistung eine familienerhaltende Leistung vollbringt.

Außerdem: Wenn man die verheiratete Frau rechtlich schlechter stellt als die unverheiratete, so setzt man nicht nur das Institut der Ehe herab, sondern man hindert auch sehr viele Eheschließungen. Man vergißt, daß es oft gerade die Besten und Tüchtigsten sind, die sich zu einem Beruf berufen fühlen. Sollen sie aber um ihres Berufes willen auf die Ehe verzichten? Oder um der Ehe willen auf den Beruf? Es wäre beklagenswert, wenn nur unverheiratete Frauen sowohl im Beruf, als auch im öffentlichen Leben wirken dürften. Die Frauen im Bundestag jedenfalls, die beides kennen – das Leben in der Familie und im Beruf – haben noch am ehesten die Voraussetzung dafür, in der politischen Arbeit, etwa in der Ausschußarbeit der Parlamente, nun wirklichen und echten Einfluß zu nehmen.

Weg mit den „Doppelverdienern“? Es ist erstaunlich, daß sich die Politiker der Gegenwart immer wieder nationalsozialistischer Argumente bedienen, wenn sie ihnen zweckmäßig erscheinen. Schon 1932 war es deutlich erkennbar, welche Auffassung der Nationalsozialismus in dieser Angelegenheit vertreten würde, und das Beamtengesetz von 1937 brachte dann ja wirklich auch die Zölibatsklausel in aller Form. Der berüchtigte § 63 in diesem Gesetz sagte nämlich, daß eine verheiratete Beamtin stets zu entlassen sei, wenn ihre wirtschaftliche Versorgung nach der Höhe des Familieneinkommens dauernd gesichert erscheine. Diese Auffassungen haben heute ausgerechnet Vertreter der christlichen Parteien wieder aufgegriffen, obwohl doch ihnen vor allem bewußt sein müßte, daß gerade die weiblichen Angestellten und die Arbeiterinnen, die in einer guten christlichen Ehe leben, eine ethische Verantwortung zur öffentlichen Wirksamkeit tragen, auch dann, wenn ihr „Familieneinkommen dauernd gesichert erscheint“.

Und noch ein Wort zu dem sozialen Argument, daß ja auch bei der Frage der „Doppelverdiener“ immer wieder angeführt wird. Wenn es konsequenter um die sozialen Gründe geht, dann müßte auch jeder berufstätige Mann ausgeschaltet werden aus einer beruflichen Tätigkeit, vorausgesetzt, daß er etwa aus einem ererbten oder einmal geschaffenen Vermögen oder aus Einnahmen seiner Angehörigen ein gesichertes Einkommen hat. Diese Folgerung zeigt doch die ganze innere Unwahrhaftigkeit des Argumentes, denn es ist selbstverständlich, daß ein echtes soziales Gesetz in einem Staat, in dem die Gleichheit für alle Voraussetzung des Grundgesetzes ist, für Männer und Frauen gelten müßte.