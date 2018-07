Von Karl Wörner

Den Engel – so berichtet der Evangelist Lukas –, der den Hirten auf dem Felde erschien, um ihnen die himmlische Botschaft zu verkünden, umgab die „Menge der himmlischen Heerscharen“, um Gott zu loben und den Menschen Frieden zu verheißen. Die abendländische Kunst ist in ihren Weihnachtsdarstellungen diesem Bericht treulich gefolgt: in der Mitte der Stall mit der Krippe, die Gottesmutter und das Kind, der andächtig-verklärte Joseph zur Seite und die Tiere im Hintergrund. Darüber aber thront die Nacht, und in die Nacht hinein öffnet sich der Himmel mit seiner ewigen Lichtflut. Die himmlischen Heerscharen teilen den Menschen die Musik des Jubels mit.

Doch zwischen Norden und Süden scheiden sich die Auffassungen. Der Süden liebt die große Geste, die dramatische Szene. Weite Kirchenwände und Freskentechnik fordern weit ausladende Formen. Die nordischen Meister bescheiden ihre Phantasie nach dem Schnitt der Türen des Flügelaltares. Die Technik ist lange noch die der Buchmalerei, der Miniatur. Die Musik, die ihnen vorschwebt, ist nicht der Jubelsturm großer Engelschöre. Sie malen meist den kleinen Kirchenchor, der um die tragbare Orgel herumsteht, und zieren ihn mit wallenden Gewändern und Engelsflügeln. So kennen wir das berühmte Engelskonzert des Genter Altares, gemalt etwa 1430 von den Brüdern van Eyck. Erst um 1500 wirken die italienischen Szenerien des Übersinnlichen auf Süddeutschland ein: Alb recht Altdorfer oder Mathias Grunewald stellen Christi Geburt in bewegten, glühenden Farbkontrasten zwischen Nacht und unwirklichem Sonnenlicht dar. Bei Grünewald hat sich, den Mantel weit auseinander gelegt, im Vordergrund des Kirchenschiffes ein Engel niedergekniet. Die Viola da Gamba ist sein Instrument, das er verklärten Gesichtes streicht. Noch zwei Engel hinter ihm sind plastisch herausgearbeitet, dann folgt das Heer der Gestalten, die die himmlischen Chöre ausmachen, eine Fülle von Köpfen, schließlich nur noch als Lichtpunkte angedeutet. Einem Wirbel von Licht gleich scheint das Göttliche auf der Erde einzubrechen. Geordnet ist dieser Taumel durch den Rhythmus, durch die Musik der Weihnacht.

Mit dieser leidenschaftlichen Bewegtheit und souveränen Raumbeherrschung sind bereits die Motive der kommenden Epoche angedeutet. Barockkunst ist ja Raumkunst. In der Malerei ist der Stall, das Krippenmotiv bald nur noch Vordergrund. Das Dach des Stalles schließt symbolisch die irdische Welt ab. Denn darüber tummeln sich englische Chöre und Orchester, tief in Wolkenhorizonte hineinprojiziert. Die gleiche Zeit schreibt in der Barockmusik Riesenpartituren für zahlreiche, getrennt postierte Vokal- und Instrumentalchöre, deren gemeinsames Musizieren ein wechselseitiges Zurufen und Antworten ist.

Als Reaktion auf die Wucht dieses theatralischen Musikmachens folgt dann eine Rückkehr zum Zart-Idyllischen, Menschlich-Verklärten. Das Gefühl der gnadenbringenden und seligmachenden Weihnachtszeit beherrscht das ganze bürgerliche Zeitalter. Wer denkt da nicht an das Bild Ludwig Richters? Der Blick fällt in eine altertümliche deutsche Stadt. Ein Blasorchester von würdigen Herrn mit hochgeschlagenen Mantelkragen hat sich auf dem Umgang eines Stadtturmes versammelt, den Weihnachtschoral in die Stadt hinabzublasen. Und während die irdische Musik von Engelschören zum jubelnden „Gloria in excelsis“ aufgenommen wird, falten sich drunten in der Stille und Wärme der Familienstube andachtsvoll die Hände.

Ihr klingendes Gegenstück hat diese gemalte Musik in den Tönen. Das Gloria selbst ist zum festen Teil der Messe geworden und hat die Komponisten stets neu zum symbolischen Wetteifer mit der himmlischen Musik aufgefordert. Der verklärend-menschliche Zug, der in die Weihnachtshistorie hineingetragen wurde, hat seine Parallele im Choral. So spärlich auch aus dem Mittelalter die Quellen fließen – zwei Formen des Chorals lassen sich unterscheiden: die Lobpreisung des Weihnachtsgesangs, die den Engelsgesang nachformt, etwa in dem „Gelobet seist du, Jesu Christ“, und das innige Lied, etwa in dem Zwiegesang „Joseph, lieber Joseph mein“. Die erste gipfelt in Luthers „Vom Himmel hoch da komm’ ich her“, dessen Melodie mit dem Glanz eines Trompetentones aus Engelmund erklingt. Die zweite ist nichts, anderes als ein Wiegenlied. Damit ist eine Beziehung zu einem menschlichen Urerlebnis geschaffen. Die Volkstümlichkeit des „Stille Nacht, heilige Nacht“ mag vielleicht auch damit erklärbar sein.

Die Instrumentalmusik, sobald sie neben der Volksmusik einen eigenen Platz erobert hatte, stand in der Verherrlichung der Weihnacht nicht zurück. Corelli flocht in eines seiner Concerti grossi ein Weihnachtskonzert ein, Händel in seinen „Messias“ eine Weihnachtssinfonie. Volkstümlichen Ursprungs sind die Klangfarben dieser Sinfonien: Oboen und Schalmeien als die alten Instrumente der Hirten. Die jüngste Weihnachtsmusik instrumentalen Charakters schickte Paul Hindemith als Vorspiel seiner Oper „Mathis der Maler“ voraus. Das Stück, „Engelskonzert“ genannt, ist von dem Bild des Isenheimer Altares angeregt. Aber kein Tumult himmlischer Musik erklingt, kein kosmischer Wirbel erdenferner, nur geahnter Töne. Ein stilles Musizieren hebt an, das dann den Charakter musikantischer Lust annimmt. Und auch in diese Musik ist etwas von der Weihnachtsfreude eingegangen, von dem unbeschwerten, kindlich-heiteren Glück über ein großes Geschenk.