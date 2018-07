Ein Mann namens Fori kam auf die Idee zu beten. Als Kind war er von gewisser hergebrachter Frömmigkeit gewesen; denn seine Eltern stammten vom Lande. Aber in den Jahren der Lehrzeit und seines Berufes – er war Maurer geworden und dann Brückenbauer – hatte er eine Verbindung zu heiligen Dingen ganz abgestreift. Er war ein nüchterner Mann, für seine Verhältnisse recht belesen und aufgeklärt. Aber als ihn nun in gereiften Jahren einige Sorgen bedrängten, Mißgeschick in der Arbeit, Kranksein und Finanzbehörde, da faltete er in einer schlaflosen Nacht die Hände und betete, das heißt, er sagte, was er sich wünschte. Frieden vor allem, ganz allgemein, und obschon nicht gerade Krieg war in seinem Bereiche, wohl wissend, wie sehr die allgemein bedrohte Lage der Welt auch seine privaten Bedrückungen gefördert hatte. Er fügte ein Vaterunser daran, um darzutun, aus früher Erinnerung her, daß seine Andacht nun beendet sei. Er meinte sogar, sich ein wenig getröstet zu fühlen, als auf einmal eine Stimme in ihm zu reden anhub, lautlos und dennoch, deutlich, dicht in seinem Ohr und dennoch, als füllte sie einen großen Raum. „Lieber Mensch“, sagte diese Stimme, „du überschüttest mich mit Wünschen...“

Dem Baumeister war nicht gut. Er merkte, wie er nicht als Einzelperson angeredet sei und daß er als solche so wenig bedeute wie ein einzelner Baustein, der umherliegt, und nur der Meister kann wissen, welche Stelle er im Bauwerk einnehmen wird. Er fühlte sich nicht erhoben und schämte sich seiner Unwichtigkeit noch mehr. „Lieber Mensch“, sprach die Stimme weiter, „nun laß auch mich einmal etwas wünschen. Da ich aber alles besitze, was du dir denken kannst, und noch einiges mehr und sogar das Böse, will ich nicht mir, sondern dir etwas wünschen. Und ich wünsche dir das, was du mit allen deinen Wünschen seit je am heftigsten ersehnt hast: Freiheit. Nicht aber wünsche ich dir die äußere Schale davon, mit der du selten etwas Vernünftiges anzufangen gewußt hast. Ich wünsche dir die innere Freiheit. Du meintest, sie zu haben? Zum Beispiel: indem du frfei zu sein meintest von mir? So wünsche ich dir, du mögest frei sein von deiner Beschränktheit. Aus deiner Beschränktheit nämlich ist alles, was dich drückt. Du nennst es mit anderen Namen, du nennst es Vorgesetzte, Behörden, Kollegen, Quertreiber, schlechte Zeit, Mangel, Prüfung, Schicksal. Ich nenne es nüchtern und, so unbequem es dir sein mag, mit den richtigen Namen und lese sie alle ab aus dir selber. Und so wünsche ich dir, du mögest frei werden von deiner Selbstsucht, deiner Habgier, deiner Mißgunst, deiner Ungüte, deinem Vorurteil, von deiner Ungeduld, deiner Hast, deiner Anmaßung und deiner Angst! Ich wünsche dir, daß du frei werdest vom Mißbrauch der Güter dieser Erde und vom Mißbrauch deiner Kraft und der Kräfte anderer! Denn dann kann dein Reich kommen, um das du mich zu bitten pflegst, als sei es das meine.“

So sprach die Stimme. Dem Brückenbauer troff der Schweiß. Er wollte aufschreien vor Beklommenheit, Erkenntnis und Dank. Aber die Stimme sprach noch weiter: Sie sagte: „Lieber Mensch, das alles meine ich nicht nur für den, der sich Christ nennt, sondern meine es ohne Unterschied für einen jeden, der den Erdball bewohnt. Und einen jeden, ob weiß oder andersfarbig und wes Glaubens oder Unglaubens er auch sei, meine ich auch, wenn ich nun, ähnlich wie du es getan hast, lieber Mensch, zu dir bete. Ja, zu dir bete und also bete: Kind unser, das du bist auf Erden, geheiligt werde dein Name! Dein Reich komme! Dein guter Wille geschehe! Gib allen das nötige Brot und vergib deinen Schuldigern, wie auch ich dir vergebe. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen! Amen.“

Danach lag der Brückenbauer Förl, der sonst so selbstherrlich, vierschrötig und klugdünkend gewesen war, hilflos da und schluchzte.