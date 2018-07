Während die Weltereignisse im Sturmschritt über die Erde rasen, trippeln die Staatsmänner des Westens zögernd, mit halben Entschlüssen hinterdrein, gewöhnlich mehr nach dem Gestern schielend, als an das Morgen denkend. Uns aber versuchen sie ihre, gewiß nicht in Abrede zu stellenden Zugeständnisse aus der Perspektive anzustrahlen: „Denken Sie doch daran, ob man das vor drei oder gar vor sechs Monaten für möglich gehalten hätte!“ Aber was jetzt in Korea geschieht, das hätte man vor drei oder gar vor sechs Monaten noch viel weniger für möglich gehalten. Und was sich noch daraus entwickeln kann, das mögen auch jetzt wieder viele noch nicht für möglich halten. Regierende aber, die ja von Amts wegen zür Voraussicht verpflichtet sind, sollten jene Entwicklungsmöglichkeiten doch genauer durchdenken. Sie würden dann vielleicht auch leichter verstehen, warum unserem Volk und unserem Parlament die in New York beschlossene Revision des Besatzungsstatuts heute nicht mehr „zeitgemäß“ erscheint und warum der Bundestag mit der Anerkennung der Auslandsschulden des früheren Deutschen Reiches zögert.

Gewiß, wir müssen die Schulden des Staates, als dessen Rechtsnachfolger man uns betrachtet, anerkennen. Das ist die Grundlage künftiger Kreditwürdigkeit. Man sucht uns die Unterschrift durch die Zusicherung zu erleichtern, daß bei der Schuldenbegleichung auf unsere Zahlungsfähigkeit Rücksicht genommen werden soll. Zu gleicher Zeit aber spricht man von einer Erhöhung der Rüstungsausgaben, die unsere Zahlungsfähigkeit vermutlich übersteigen wird. Zur gleichen Zeit verhandelt man ohne uns über unser Soldatenpotential, das man am liebsten stückweise gebrauchen möchte, als ob es sich um Material und nicht um Menschen handelte. All dies macht uns mißtrauisch. Ist das verwunderlich? Ein Verbündeter mit Handschellen macht einen kuriosen Eindruck. Man kann ihm nicht verdenken, daß er, sogar wenn man die Handschellen lockert und die Kette erweitert, seine Rolle nicht gerade mit Begeisterung spielt. Nicht mehr aber als eine solche Lockerung bedeutet die New Yorker Revision des Besatzungsstatuts. Man genehmigt uns einen Außenminister. Aber gerade mit den wichtigsten Staaten darf er nicht verhandeln. Das bleibt weiter dem Petersberg überlassen. Man will einige Industriebeschränkungen aufheben oder lockern, aber andere, wichtige, läßt man weiterbestehen, worüber sich zu freuen, Moskau bestimmt mehr Ursache hat als irgendeine Regierung des Westens. Es soll nicht bestritten werden, daß die in New York beschlossene Revision des Besatzungsstatuts ein Schritt vorwärts ist. Aber dieser Schritt ist zu klein, denn das Ziel ist noch fern und viel Zeit steht nicht zur Verfügung, darum ist auch die psychologische Wirkung der Beschlüsse von New York so rasch verpufft. Das hat weniger mit der so oft gescholtenen Ungeduld der Deutschen zu tun als mit der Ungeduld der Weltgeschichte.

Die Rückendeckung, die der Kanzler im Auswärtigen Ausschuß des Bundestages bezüglich der Schuldenanerkennung zu finden gehofft hatte, wurde ihm nicht gegeben. Er geriet darum unter doppelten Druck. Die Oberkommissare deuteten verstimmt an, man werde in Brüssel in einer für Deutschland wenig freundlichen Atmosphäre über dessen Sicherheitsbeitrag verhandeln, wenn nicht die Schuldenanerkennung bis dahin erfolge, andererseits ließ das Parlament unmißverständlich erkennen, daß es sich nicht drängen lasse und daß es die Schuldenanerkennung genau, Punkt für Punkt, prüfen wolle, bevor es seine Entscheidung treffe. Welcher Zwiespalt! Soll sich der Kanzler für das Risiko einer prinzipiellen Anerkennung der Auslandsschulden ohne parlamentarische Zustimmung entscheiden, in der Erwartung, daß die Regelung der Zahlungstermine und -bedingungen unserer finanziellen Kraft angemessen sein werde? Nach den bisherigen Erfahrungen steht es keineswegs fest, daß die Alliierten dieses Risiko in Brüssel honorieren werden. So zwischen die Opposition des Parlaments und die Unberechenbarkeit der Alliierten gestellt ist der Kanzler in keiner beneidenswerten Lage. R. S.