In echter Wechselwirkung erhöhten sich gegenseitig Kohle und Schrott, Eisen und Stahl; jetzt stehen Frachttarife, Strom- und Gaspreise zur Debatte. Im Textilbereich hat Zellwolle eine Preiserhöhung von 5 bis 20 v. H. ab Jahresbeginn 1951 beschlossen. Aus zahlreichen Industrie- und Handwerkszweigen kommt der Klageruf: „Wir müssen die Preise erhöhen, die Kohle ist so teuer geworden!“ Hat dieser Klageruf wirklich immer Berechtigung? Wir glauben, daß die Bedeutung der Kohle als Preisfaktor im allgemeinen weit überschätzt wird. Die in Westdeutschland wieder einigermaßen gut funktionierende Industrieberichterstattung gibt hierzu ein anschauliches Bild. Der Aufwand für Kohle- und Kokskäufe betrug 1949 im Inland rd. 2,3 Mrd., bei einer Gesamtproduktionsleistung von rd. 80 Mrd. DM, also noch unter 3 v. H. Die jüngste Kohlenpreiserhöhung um rd. 4,50 DM je Tonne macht also rd. 0,3 v. H. im Gesamtkostenbild aus. Natürlich sind die Größen in einzelnen Zweigen recht unterschiedlich; aber 79 v. H. der gesamten deutschen Industrie haben einen Brennstoff-Kostenanteil einschl. Gas und Strom von bis zu 1 v. H., und nur selten geht dieser über 3 v. H. hinaus.

Der DM-Aufwand der Haushaltungen Westdeutschlands für Hausbrand, Gas und Strom hat 1949 rd. die Hälfte der 2,3 Mrd., nämlich 1,2 Mrd. DM ausgemacht. Das sind 24 DM je Kopf der Bevölkerung, die gleichzeitig allein für Zigaretten (26 Mrd. Stück!) 2,7 Mrd. DM verausgabte, was 35 DM je Kopf ausmacht.

Stellt man die Frage, ob überhaupt die jüngsten Preiserhöhungen in den beschlossenen Ausmaßen notwendig gewesen wären, so trifft man nicht selten auf eine verneinende Antwort. Wir erinnern uns, daß die letzte Welle bei Schrott begann. Das Aufkommen ging rasant zurück; die Hochöfen riefen um Hilfe; die guten Schrott-Exportpreise schienen zu große Mengen abzuziehen und Erhard erhöhte den Inlandspreis um 19 DM auf 93 DM je Tonne – wie es hieß, gegen den Willen des Schrotthandels. Diese Preiserhöhung hat sich als Fehlschlag erwiesen. Der Niedergang der Schrottaufbringung hat sich fast noch beschleunigt. Die Dezemberziffer wird weit unter 400 000 t (gegen rd. 700 000 t im Juli) bei einem Inlandsbedarf von 550 000 t zu liegen kommen. Der Grund dieses Rückganges dürfte mit darin zu suchen sein, daß die Schrottwirtschaft für die steuerliche Vermögensrechnung zum Jahres-Ultimo keineswegs die durch das Preis-„Geschenk“ erhöhten Bestandswerte ungebührlich hoch halten will, sondern zur Zeit kurz tritt. Sofortige Aufhebung dieser damaligen Preiserhöhung? Es wäre sehr zu überlegen, zumal dann auch die Eisenpreiserhöhung um rd. 26,50 DM um einen Schrottpreisanteil von 10 DM wieder ermäßigt werden könnte.

Die beabsichtigte Energiepreis-Erhöhung ist zunächst zurückgestellt oder abgelehnt worden, sodaß das Bundeswirtschaftsministerium den Weg der Einzelgenehmigungen gehen kann und wohl auch wird. Die Preisverbundenheit von Kohle mit Energie ist groß, wie z. B. auch mit Aluminium, Zement, gebranntem Kalk usw. Es dürfte daher wirtschaftspolitisch zwingend sein, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob die Kohlenpreiserhöhung nicht doch um einige „politische DM“ zu hoch gewesen ist, um überall ohne weiteres verkraftet werden zu können.

Allgemein war sich die Öffentlichkeit einig, daß die höheren Lohnkosten des Bergbaus abgewälzt werden sollten, ohne daß dies an sich für jede Zechengruppe zwingend gewesen wäre. Auf der Basis einer 100 Mill. t-Jahresförderung des Bergbaus bedeutet die Lohnerhöhung von rd. 2,40 DM je Tonne geförderte Kohle 240 Mill. DM Zusatzkosten. Die Preiserhöhung aber erbringt 100 Mill. t mal 4,50 DM, also rd. 450 Mill. DM, und wird im kommenden Jahr bei voraussichtlich 120 Mill. t Förderung 540 Mill. DM erreichen. Die Differenz sollte, wie es immer wieder hieß, „zur Deckung der chronischen Bergbau-Defizite“ herangezogen werden. Solange keinerlei Einblick in die Ertragsrechnung der Zechen genommen werden konnte, hat sich auch die Öffentlichkeit nicht stichhaltig dazu erklären können. Nachdem es aber kürzlich gelungen war, das auch vom Wirtschaftsministerium streng geheim gehaltene Zechen-Ertragsbild der Wirtschaftspublizistik zugänglich zu machen, kann festgestellt werden, daß die Kohlenpreiserhöhung weit über das Deckungsbedürfnis hinausgeht und daher aus anderen Gründen vorgeschlagen sein mußte. Der erste Erhöhungsantrag der DKBL lautete auf 10,35 DM je Tonne bei einem Durchschnittserlös der Zechen von 33,35 DM je Tonne und wurde dann um rd. 3 DM niedriger angesetzt, aber erst bei 4,50 DM genehmigt.

Aus verschiedenen Äußerungen von Zechenleitungen wurde deutlich, daß die Absicht bestand, in den neuen Kohlenpreis eine nicht unerhebliche Rate für Selbstfinanzierung einzubauen, um weitere dringende Investitionen durchzuführen. Daß aber auch die Gewerkschaften dem geforderten Mehrpreis sehr positiv gegenüberstanden, obwohl sie sonst bei jeder Pfennig-Erhöhung für ein Hühnerei bereit sind, „alle gewerkschaftlichen Kampfmittel einzusetzen“, deutet darauf hin, daß wohl auch die – nicht in allen Fällen wirtschaftliche – Konstruktion der Zechen-Neuordnung vom Verbraucher bezahlt werden soll.

Die vor einiger Zeit vom Bergbau aufgestellte (und so geheimnisvoll verwahrte!) Ertragsrechnung berücksichtigt bereits die gedachte Neuordnung in 23 Zechengruppen und baut auf Förderung und Preisen von Mai 1949 bis Juni 1950 auf, also auf Ergebnissen mit niedrigerer Förderung und geringeren Preisen als heute. Die schlechteste Zechengruppe (Nr. 12) zeigt in dieser, Liste einen Tonnen-Verlust von 4,83 DM, die beiden besten dagegen Tonnen-Reingewinne von 3,33 und 3,15 DM. Der Gesamtdurchschnitt ergibt für die erfaßten 12 Berichtsmonate einen Tonnen-Reingewinn des Bergbaus von 0,74 DM oder von 74 Mill. DM aus den geförderten 100 Mill. Tonnen.

Diese Zahlen bekommen ihren richtigen Größenwert, wenn man weiß, daß die schlechteste Zechengruppe nur eine Tagesförderung von 1844 t im Juni 1950 erreichte, also in den 12 Monaten insgesamt höchstens 2,7 Mill. DM Verlust machen konnte, während die mit Oberschuß arbeitenden Zechen zu den größten gehören und ihre Salden Reingewinne von 17 bis 20 Mill. und mehr zeigen. Die Summe der Gesamtverluste aller unrentierlichen Zechengruppen machte aber nur rd. 13 Mill. DM im Jahr aus. Dem steht die Preiserhöhung von 450 Mill. DM (abzüglich 240 Mill. DM Lohnerhöhung also von immer noch rund 200 Mill. DM) gegenüber. Es ist verständlich, daß viele diese 200 Mill. DM als Schulgeld für die Lehrjahre eines Neuordnungs-Versuches zu bezeichnen geneigt sind. Reichelt