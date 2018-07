Von Erich Trunz

Man kann sie antiquarisch kaufen, Lessing, Goethe, Eichendorff und alle anderen; aber man kann sie auch neu kaufen. Der Unterschied scheint nur im Preis zu bestehen (neu sind sie meist teurer); alles übrige, meint man, müsse doch eigentlich das gleiche sein – aber es ist eben doch nicht das gleiche: Nicht nur der Einband ist moderner, sondern auch Textgestalt, Auswahl, Anordnung, Kommentar; und je mehr man sich damit befaßt, desto deutlicher sieht man, welchen Unterschied es macht, in welcher Art ein Klassiker dargeboten wird.

Alte Lessing-Ausgaben haben oft zahlreiche Textfelder. Die neue Ausgabe: Lessing herausgegeben von W. Stammler (3 Bände, C. Hanser Verlag, München) geht sorgfältig auf die Originalfassungen zurück und bringt auch eine reiche Auswahl von Lessings Briefen, die man in früheren Ausgaben vergebens suchte. – Bei vielen Dichtern genügt eine Auswahl. Im Falle Brentanos z. B. würde eine Gesamtausgabe der zahlreichen und sehr verschiedenartigen Werke nur einen kleinen Kreis interessieren; den meisten genügt es, das Wichtigste zu besitzen. Aber was ist wichtig? Frühere Ausgaben berücksichtigten nur den jungen Brentano. Dagegen bringt der Band Clemens Brentano, ausgew. von C. Hohoff (Dünndruck-Ausgabe, C. Hanser, München) nicht nur aus der Früh zeit, sondern auch aus dem Alter, eine wohlerwogene Auswahl des Schönsten, wie sie dem heutigen Brentanobilde entspricht. Auch aus Brentanos Aufzeichnungen nach den Visionen der Katharina Emmerich ist ein Abschnitt aufgenommen. Der Verlag Carl Häuser in München hat es sich überhaupt zur besonderen Aufgabe gemacht, Klassiker in neuen Ausgaben, geschmackvoll ausgestattet und einsichtig ausgewählt, herauszugeben: Joseph v. Eichendorff ist von Eugen Roth in zwei Bänden dargeboten (Gedichte, Novellen, der Roman „Ahnung und Gegenwart“ und Autobiographisches) und mit einem verständnisvollen Nachwort versehen. Johann Peter Hebel, trotz Goethes Lob allzuselten genannt, hat Paul Alverdes neu herausgegeben, die Gedichte und das „Schatzkästlein“, und hat auch nicht vergessen, Worterklärungen der alemannischen Dialektausdrücke hinzuzufügen sowie die gemütvollen Illustrationen von Ludwig Richter. Im gleichen Verlag veröffentlichten F. Rowas und C. Hohoff in zwei Bänden auf Dünndruckpapier Franz Grillparzer. Man findet hier die Dramen und Novellen in einer Auswahl, die aus der fast verwirrenden Fülle mit sicherem Blick das Wesentliche herausgreift, Gedichte, ästhetische Schriften und Autobiographisches. Eduard Mörike wird in drei Bänden dargeboten von Georg Britting. Besonders erwähnenswert sind sodann zwei Sonderbände des Hanser-Verlags: Goethe, Dichtung und Wahrheit, herausgegeben von W. Stammler, ist geschmückt mit 250 Bildern nach zeitgenössischen Porträts, Stadien, ’Landschaften, Büchern, Handschriften, Schattenrissen usw., also mit all jenen Vergegenwärtigungen des Optischen, an denen Goethe selbst so sehr hing und die man zu seiner Zeit noch nicht oder nur in geringstem Maße darbieten konnte. Der Band Lyrik des Abendlandes, ausgewählt von G. Britting, H. Hennecke, C. Hohoff und K. Voßler, macht den Versuch, von der frühgriechischen Lyrik über die Römer, den Minnesang, Petrarca, die romanischen Renaissancedichter, durch das Barock und die Goethezeit bis zu Auden, Valéry, Garcia Lorca und Weinheber zu führen. Abwechselnd ergreifen Griechen, Römer, Italiener, Franzosen, Spanier, Deutsche, Engländer, Russen und andere Nationen die Stimmführung; es wird in der Tat daraus ein abendländischer Zusammenklang, und es zeigen sich die großen Linien der literarischen Tradition. Die ausländische Lyrik wird dabei in teils alten, teils neuen Übersetzungen dargeboten.

Von Klassiker-Ausgaben anderer Verlage verdient besondere Anerkennung Theodor Storm, ausgewählte Werke, herausgegeben von K. Hoppe (Westermann, Braunschweig). Vier Bände bringen eine sehr reich gehaltene Auswahl der Novellen und alle vom Dichter selbst veröffentlichten Gedichte; ein mit wissenschaftlicher Gründlichkeit gearbeiteter Anhang unterrichtet über Entstehung, Lesarten, mundartliche Wendungen und alle Einzelheiten, die der Erklärung bedürfen.

Wenn von Klassiker-Ausgaben die Rede ist, ist es wohl recht, auch die Hamburger Goethe-Ausgabe zu nennen (Christian Wegner Verlag, Hamburg). Doch ich bin selbst einer von ihren Herausgebern. Daher kein Werturteil, sondern nur etwas über ihre Ziele. Die Lyrik ist völlig neu geordnet; es ist die einzige Ausgabe, in der man z. B. die Alterslyrik als Gruppe zusammengestellt findet und wiederum innerhalb dieser Gruppe die (zum Teil völlig neu datierten) Gedichte an. Ulrike v. Levetzow. Ein besonderes Charakteristikum ist der Kommentar – seit 1926 ist keine kommentierte Ausgabe mehr erschienen, die Goethe-Forschung hat aber seither wesentliche neue Ergebnisse gebracht, und diese sind hier zu verarbeiten versucht. Die Ausgabe soll vierzehn Bände umfassen. Sechs davon sind erschienen, als letzter der Band „Italienische Reise“, herausgegeben von Herbert v. Einem. Es ist das erste Mal, daß ein Kunsthistoriker dieses Werk durchlommentiert hat. Durch diese ausführliche Komnentierung unterscheidet sich die Ausgabe von allen anderen gleichzeitigen Ausgaben und auch von früheren. Aber nicht nur hierdurch. In der .Ausgabe letzter Hand“ steht nicht der „Uraust“, ja nicht einmal das Gedicht „Warum ;abst du uns die tiefen Blicke...“, denn beides kam erst lange nach deren Erscheinen handschriftich ans Licht; Und insofern ist es also doch etwas inderes, ob man sich eine alte Klassiker-Ausgabe tauft oder eine neue.

In der ganzen Weihnachtszeit, von der Vorbereitung und Einstimmung bis zum Ausklang und Nachhall, wird jeder, der für sich und die Seinen eine besinnliche Stunde erübrigen kann, mit Nutzen und Freude die umfassende Anthologie bester Weihnachtserzählungen, -gedichte und -betrachtungen zur Hand nehmen, die Hermann Bockhoff für „Das Weihnachtsbuch“ les Verlages Westermann zusammengestellt hat.