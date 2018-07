Inhalt Seite 1 — Rückvergütung ist keine Dividende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Aufsatz „Steuerprivileg der Genossenschaften“ in der „Zeit“ vom 7. Dezember 1950 ist bei den Genossenschaften auf Widerspruch gestoßen. Die folgenden Darlegungen des Steuerberaters Hugo Streiber erheben nun keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie beschränken sich auf eine Richtigstellung in gewissen grundsätzlichen Fragen und auf eine eingehende Behandlung des Rückvergütungsproblems.

So nebenher ist in dem „Steuerprivileg der Genossenschaften“ von einer Berufung auf das Grundgesetz die Rede. Geht man dem nach, so kann das Ergebnis nur lauten, daß der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz nichts zu tun hat mit schematischer Gleichmacherei, Diese ist dem Steuerrecht besonders fremd.

Der Bericht über die Entwicklung des Körperschaftsteuerrechts ist einseitig. Mit Bezug auf das KStG 1934 geht daraus nur hervor, daß es die Genossenschaften grundsätzlich den Kapitalgesellschaffen gleichstellte, dieser Grundsatz aber in Ansehung der Verordnungen von 1939 und 1949 nicht verwirklicht erscheint. Das sieht gleich anders aus, wenn hier nun nachgetragen wird: die Verordnungen beruhen auf § 23 KStG. Der Gesetzgeber von 1934 gab dort, eben weil selbst er die erwähnte Gleichstellung als unbefriedigend empfand, die Ermächtigung zum Erlaß von Sondervorschriften für die Besteuerung und die Einkommensermittlung der Genossenschaften.

Ein tieferes Eindringen in die Materie lassen, die Ausführungen über das „Steuerprivileg“ auch dort vermissen, wo sie sich mit der steuerlichen Belastung der Genossenschaften im Verhältnis zu derjenigen „gleichartiger Unternehmen in privatwirtschaftlicher Form“ befassen. Was heißt „Form“? Ist etwa hier nur die Rechtsform gemeint, gar nur das „e“ vor „GmbH“? So einfach liegen die Dinge nun nicht: Die besondere Rechtsgestalt der Genossenschaft umkleidet eine eigene Wirtschaftsform, entstanden aus echtem Bedürfnis und geprägt durch den Dienst an den Mitgliedern, die sich, wie alle wissen, in allen Bereichen der Wirtschaft und des Volkes vorfinden. Anerkannt als Instrument praktischer Demokratie und darum in den Verfassungen als förderungswürdig bezeichnet, kann sie im demokratischen Staat doch zumindest verlangen, daß man ihre Eigenart im Steuer- wie im Wirtschaftsrecht allgemein genau so respektiert, wie man Besonderheiten anderer ebenfalls gelten läßt. Dazu gehört in erster Linie das Prinzip der nachträglichen Auskehrung der im Jahreslauf erzielten Ersparnisse, von dem die „Rückvergütung“ ihren Namen bezog (französisch: „trop perçu“!). Dieses Vorsichtsprinzip, entstanden aus der Verantwortung gegenüber dem gemeinsamen Eigentum der Mitglieder und wesentlich bestimmt durch die Verhältnisse der vielen kleinen, zum Teil nur ehrenamtlich geleiteten Genossenschaften, hat sich ein volles Jahrhundert hindurch bewährt...

Wer diese Zusammenhänge erkennt, mag ermessen, wie überflüssig und unangebracht es ist, wenn von genossenschaftsfremder, offenbar fiskalisch orientierter Seite der Vorschlag gemacht wird, diese bewährten Wirtschaftsprinzipien von Grund auf zu ändern! Und dies, nur um zu verhindern, daß oberflächliche Betrachter die auf den Umsatz gewährte Rückvergütung – allein wegen ihrer Nachträglichkeit – einer auf Kapitaleinlagen gezahlten Dividende gleichstellen! Soweit sind wir denn doch noch nicht vorgeschritten auf dem Wege zu einer alles reglementierenden Besteuerung.

Selbstverständlich haben sich die Genossenschaften über diese ihre eigenen Angelegenheiten schon Gedanken gemacht; dabei werden sie sich auch einer sachgerechten Betrachtung von neutraler Seite nicht verschließen. Weitaus maßgeblicher als gewisse „dringende Empfehlungen“, die sich mit den Interessen des Privathandels (soweit er nicht eigene Genossenschaften unterhält) identifizieren, dürften da die Äußerungen eines namhaften Wirtschaftswissenschaftlers sein, zudem eines vorzüglichen Kenners des Genossenschaftswesens. Gemeint ist „Handelsspanne und genossenschaftliche Rückvergütung“ von Prof. Reinhold Henzler in der „Deutschen Zeitung und Wirtschaftszeitung“ vom 26. August 1950. Im Anschluß an die Unterscheidung von Branchen-, Betriebs- und Artikelspanne wird dort zunächst festgestellt, daß die Rückvergütung zwar nicht mit dem Preis einer bestimmten Ware, „wohl aber mit sämtlichen in einer Periode gezahlten Preisen für alle bezogenen Waren“ in Verbindung zu bringen ist. Die von Genossenschaften schon öfters erörterte Frage, ob Rückvergütung oder direkte Preispolitik im Sinne einer Spannensenkung vorzuziehen sei, rückt Henzler abschließend zurecht mit der bedeutsamen Feststellung: Man kann nicht unter Handelsspanne nur die Artikelspanne verstehen und daraus schließen; daß die Rückvergütung zu keiner Spannensenkung führe. Der als Rückvergütung ausgeschüttete Betrag resultiert als Teil des Überschusses aus der in einer Rechnungsperiode erzielten effektiven Betriebsspanne. „So stellt die Rückvergütung eine echte Senkung der effektiven Betriebsspanne dar.“

Damit ist wissenschaftlich erwiesen, daß die Rückvergütung ihrer Natur nach ebenso zu den Betriebsausgaben (im Sinne des § 4 Abs. 4 EStG) gehört wie etwa ein nachträglicher Bonus, den ein Gewerbetreibender seinen Abnehmern auf ihre Gesamtbezüge gewährt. Voraussetzung für den Abzug derartiger Aufwendungen ist nur, daß sie überhaupt gemacht werden und „durch den Betrieb veranlaßt“ sind. Hier gilt ferner – nach wie vor – der Grundsatz, den die Finanzverwaltung selbst einmal geprägt hat (EStR 1946 Abschn. 77): „Betriebsausgaben sind nicht nur solche Aufwendungen, die offenbar für den Betrieb unumgänglich nötig sind. Im allgemeinen entscheidet vielmehr das Ermessen des Betriebsinhabers darüber, welche Ausgaben für den Betrieb aufzuwenden sind.“ – Wann eine Umsatzvergütung geleistet bzw. ein Rechtsanspruch darauf gewährt wird, tritt hinter alledem völlig zurück und kann logischerweise, hier wie bei allen übrigen Aufwendungen, nicht das Ob, sondern allenfalls das Wann des Abzugs entscheiden.