Casonas Ballade „Die Frau im Morgengrauen“

München, im Dezember

Alejandro Casona (ein Freund des im spanischen Bürgerkrieg umgekommenen Garcia Lorca), der jetzt im selbstgewählten Exil in Südamerika lebt, hat in seiner im Theater am Brunnenhof zu München erstaufgeführten Ballade Die Frau im Morgengrauen die Hauptrolle dem Tode zugedacht. Dem Sprachgebrauch der Romanen entsprechend, für die der Tod so gut weiblich ist wie für uns die Liebe und die Hoffnung, erscheint er in Gestalt einer Frau. Sie trägt das Kleid einer Pilgerin, und wenn sie in einer rührend schönen Szene mit den Kindern spielt und singt und von ihnen fast das Lachen lernt, so werden wir sogar inne, daß wir es mit einem Wesen nicht aus himmlischen, sondern aus ethischen Bereichen zu tun haben, das dem Menschlichen mit schmerzlicher Sehnsucht zugewandt ist. Sogar putzen möchte es sich. Ein Kranz aus Feldblumen, den die Kinder hereinbringen, tut es ihm unwiderstehlich an. Es schlägt die Hülle zurück und drückt ihn sich auf das kahle Haupt, sich damit im Spiegel zu betrachten, und seine Glieder regen sich, als wolle es sich im Tanze wiegen. Dann zerklirrt der Spiegel am Boden. Eine sehr kühne Szene – aber von Agnes Finks Darstellung geht die bannende Gewalt alter Totentanzbilder aus.

Auch im übrigen ist diese Todin dem Menschlichen nahe. Eingeschlummert versäumt sie die Stunde, in der ihr der junge Martin in die Hand gegeben ist, und das wiederum stiftet ein neues Glück für das Haus, über dem das Andenken an eine totgeglaubte, verschollene Tochter so düster schattet. Martin rettet aus dem gleichen Fluß, der sie ihm vor vier Jahren, ein paar Tage nur nach der Vermählung, geraubt haben soll, ihre künftige Nachfolgerin. Er allein weiß, daß er damals von einer Treulosen verlassen wurde. Sie noch unter Lebenden zu wähnen, trennt ihn unüberbrücklich von der neu gewonnenen Geliebten. Auch die Mutter, die zuerst vom Schmerz um die Unvergessene wie versteinert erscheint, hat die gerettete Fremde liebgewonnen, als wäre ihr die verlorene Tochter durch eine Fügung des Schicksals nun in verwandelter Gestalt wiedergeschenkt.

Daß sie wirklich eine Verlorene war, erfahren wir im letzten Bild, als sie entehrt, verlassen und verkommen in das mütterliche Haus zurückfindet. Es ist leer, alle sind draußen auf dem Fest, dessen. Musik hereinschallt, auch Martin und seine Geliebte, die tanzend und vergessend die einzige Nacht verbringen, wollen, die ihnen vor Martins Abschied vergönnt sein soll. Nur die Pilgerin ist anwesend. Mit sanfter Überredung weist sie der Verlorenen den einzigen ihr noch übrigen Weg in den Fluß, der sie für alle anderen so lange schon und so geheimnisvoll verborgen gehalten. Dort wird sie aufgefunden und entseelt in das Haus zurückgebracht. Daß die Mutter die Tochter auch in ihrer so elend verwandelten Gestalt wiedererkennt und sich fast fröhlich in eine wunderbare Fügung schickt, das müssen wir nun Casona glauben, der sich in mancher bewegenden Szene seiner Ballade als ein dramatische Dichter von hohen Graden erwies, auch wenn er ans hier nicht so unwiderstehlich überzeugt, wie es Hebel in seiner unsterblichen Geschichte vom unverhofften Wiedersehen vermocht hat.

Auch Arnulf Schröders Inszenierung erweckte nach ergreifenden Höhepunkten bei diesem Schlußtableau unwillkommene Erinnerungen an einen überwundenen Darstellungsstil. Das Publikum nahm Dichtung und Aufführung mit dankbarem Beifall auf. Er steigerte sich zu ergriffenen Huldigungen für Agnes Fink, der man auch nach dieser außerordentlichen Leistung abermals getrost eine große künstlerische Laufbahn voraussagen darf. Paul Alverdes