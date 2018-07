Als Klara aus dem Geschäft nach Hause kam, war es noch früh. Sie hatte Zeit, ohne Hast alle Vorbereitungen für den Abend zu treffen. Sie machte Feuer in der Küche und im Schlafzimmer. Heute nacht wollte sie warm schlafen. Dann setzte sie Wasser auf, zwei große Kessel, für die gründliche Reinigung. Während es sich erhitzte, legte sie frische Wäsche zurecht und das seidene Kleid, das sie gelegentlich auch im Theater und zu kleinen Festlichkeiten trug. Es war alt, aber modisch verändert, und sie trug es gern.

Sie wusch sich mit demselben Vergnügen wie in ihrer Jugend. Als sie fertig war und alle Spuren des Bades beseitigt hatte, fing es schon an zu dämmern. Sie zog eine große Schürze über das seidene Kleid, holte den kleinen Baum vom Balkon herein, legte ein Papiertuch auf den Ecktisch und befestigte den Baum im Ständer, Während sie ihn aufmerksam und sorgfältig mit Kugeln und Lametta, mit Kränzen und Nestern aus Silberfäden, mit gläsernen Zapfen und Glitzersternen behängte, summte sie alle Weihnachtslieder ihrer Kinderzeit vor sich hin. Und beim Einklemmen der Kerzen in die Halter war voller und schöner Gesang daraus geworden. Endlich stellte sie noch die Krippenfiguren in lange geübter Ordnung auf, einfache Gestalten aus Gips, die Schäfchen mit einem Fell aus echter Wolle.

Dann deckte Klara den Kaffeetisch mit weißem Leinen und dem guten Porzellan und trug den Christstollen herbei, sie mahlte Kaffee, doppelt soviel wie sonst, und nachdem sie ihn aufgegossen hatte, zog sie die Schürze aus und drehte das Radio an. Während sie aß und trank, sangen die Regensburger Domspatzen „Es ist ein Ros’ entsprungen“. Sie hörte zu, war gerührt und nahm noch ein Stück von dem Stollen, den ihre Firma ihr zum Fest geschenkt hatte.

Als es endgültig dunkel wurde, zündete sie am Baum die Kerzen an und holte die Pakete vom Schlafzimmerschrank. Sorgfältig löste sie die Verschnürungen und packte aus, was die beiden Söhne und Tilly und Alfred und Alfreds Mutter und die kleine Irmgard geschickt hatten. Sie breitete alles auf der Anrichte aus und machte sich daran, die Briefe zu lesen. Dabei verging die Zeit, die Kerzen brannten herunter, das Radio spielte, der Duft von Tanne, Wachs und Gebäck besann sich in der Küche auszubreiten. Klara nalm eins von den beiden Büchern, die man ihr geschenkt hatte, und las. Ab und zu schob sie sich eine Printe, einen Spekulatius, eine Feige oder ein Stück Marzipan in den Mund. Langsam, wie Nebel aus dem Tal die Hänge beschleicht, wurde sich Klara des Alleinseins bewußt.

In diesem entscheidenden Augenblick nun geschah nichts von alldem, was man mit einigem Recht erwarten könnte. Weder klingelte es plötzlich, noch klopfte ein hungerndes und frierendes Kind ans Fenster, die Frau aus ihrer wehmütigen Behaglichkeit zu reißen und durch die Herausforderung einer edlen Tat das Eis ihrer Selbstgenügsamkeit zu brechen. Es stürzten auch nicht jubelnde Nachbarskinder in die Küche, sie aus ihrer Einsamkeit zu erlösen und einem fröhlichen Familientrubel einzuverleiben. Auch Klaras ungetreuer Mann erschien nicht, von versöhnlichen Weihnachtsgefühlen getrieben, um die Verstoßene wieder an sein Herz zu nehmen.

Nichts, rein gar nichts von alldem ereignete sich. Vielmehr holte sich Klara nach geraumer Zeit aus der Speisekammer eine Schüssel vortags angerichteten Kartoffelsalates, dazu ein Stück gebratenen Fisch, und verzehrte beides mit gutem Appetit. Dann sprach sie ein Weilchen im ersten und ein Weilchen im zweiten Stock vor und wurde zu einem Glas Wein, einem Glas Punsch, einem Schälchen Eierlikör geladen. Sie genehmigte sich darauf in der eigenen Küche noch eine Tasse Kaffee, zog sich sodann warm an und ging zum Dom, wo sie der Mette mit frommen Gefühlen und durchaus in Andacht beiwohnte, mit Dankbarkeit für alles Gute, was ihr das Leben gewährte und mit einer herzlichen Freude darüber, daß dieses kleine Kind, Gottes Sohn, es in dieser Nacht noch einmal mit den Menschen versahen wollte.