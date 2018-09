Unter dem Titel „Warum wurde Krupp ver-– urteilt?“ ist kürzlich eine Broschüre des Freiherrn von Wilmowsky erschienen, der bis 1943 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Friedrich Krupp AG. in Essen war. Sie stellt sich zur Aufgabe, den Verlauf des Nürnberger Krupp-Prozesses in einer dem Prozeßgeschehen entsprechenden, der juristischen Form jedoch entkleideten, allgemeinverständlichen Art wiederzugeben. Wesentliche Stellen aus den Sitzungsprotokollen, aus Anklageschrift, Plädoyers und Urteil werden zitiert, andere Hinweise mit Quellenangabe versehen. Die Schrift offenbart schonungslos die formellen und materiellen Mängel der in Nürnberg mit sicherlich viel Idealismus begonnenen neuen Ära internationalen Rechtsdenkens und hinterläßt das bittere Gefühl, daß der Versuch, hier einen neuen Kodex die Menschheit beglückender völkerrechtlicher Normen zu finden, gescheitert ist. Wenn die Ermittlung der wirklichen Wahrheit und die Beurteilung des Verhaltens der Angeklagten nach den gerechten Maßstäben eines geltenden objektiven Rechts das oberste Ziel der Rechtsprechung ist, so werden nach der Lektüre dieser Broschüre für jeden nachdenklichen Leser die ernstesten Zweifel entstehen, ob den Angeklagten des Krupp-Prozesses Gerechtigkeit widerfahren ist.

Das Erscheinen der Broschüre gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt hat noch eine besondere Bedeutung. Wurde doch erst vor wenigen Wochen die Liquidation der Ruhrunternehmen angeordnet, unter denen sich wiederum die Firma Friedrich Krupp befindet. Bekanntlich geht die Liquidation zurück auf das Militärregierungsgesetz 27, das sich die Beseitigung übermäßiger Konzentration wirtschaftlicher Macht und die Verhinderung der Entwicklung eines Kriegspotentials zur Aufgabe setzt und gleichzeitig von einem nicht näher konkretisierten Personenkreis spricht, der die Aggressionsbestrebungen der nationalsozialistischen Partei gefördert habe. Dies ist unter anderem das Motto, unter dem vor mehreren Jahren die vorläufige Aufgliederung der deutschen Stahlindustrie und ihre Trennung von ihrer natürlichen Produktionsgrundlage, der Kohle, vor sich ging.

In der Broschüre wird dargelegt, welch zähes Leben die Legende führt, die von der Schuld, der Firma Krupp am Kriege berichtet. Diese Legende, und sie allein, bildete den ideologischen Hintergrund des Prozesses „bis zu seinem Ende und stand wie ein Gespenst über den Angeklagten“. Sie steht auch über der übrigen deutschen Stahlindustrie und führt dort ein gleichermaßen zähes Leben. Obwohl – wie in der Krupp-Broschüre dargelegt ist – das Gericht sämtliche Angeklagten ja gerade von den Vorwürfen freisprach, die gegen sie im Zusammenhang mit der Kriegsschuld erhoben worden waren, kehrt diese von höchster alliierter Stelle selbst widerlegte These in den Vorsprachen mancher Entflechtungsgesetze wieder, obgleich sie alle erst nach den Nürnberger Freisprüchen erlassen wurden. Hatte die Anklage in Nürnberg die Behauptung aufgestellt, daß die Firma Krupp gegen den Frieden Europas konspiriert habe, so stellt das Gericht ausdrücklich fest, daß dieser These nicht zu folgen sei, weil sie einer ernsthaften Nachprüfung nicht standhalte. Es gab weder eine Krupp- noch eine sonstige industrielle Verschwörung, führt das Krupp-Gericht aus; die Industriellen hatten, keinerlei Kenntnis von deutschen Angriffsplänen. Wenn die Nürnberger Rechtsprechung überhaupt einen Zweck haben sollte, dann doch sicherlich den, daß wenigstens die Mächte, die diese Tribunale eingerichtet haben, sich den dort gefundenen Thesen rückhaltlos anschließen. Dies ist aber keineswegs geschehen – weder in den Gesetzen 75 und 27, noch in den entsprechenden IG-Gesetzen. Die verhängnisvolle Kraft, die allen Propagandaformeln eigentümlich ist, ist offenbar auch hier stärker als die Wahrheit. Wolf gang Pohle

*

Walter Bedell Smith: Meine drei Jahre in Moskau (Hoffmann & Campe Verlag Hamburg; 468 S., Leinen DM 0,00). – Bernhard M. Baruch, Corden Hull, George C. Marshall und die Hannoversche Allgemeine Zeitung haben, so steht es auf der vorderen Umschlagsklatte, dieses Buch in den höchsten Tönen gelobt. Allein Dinge, die einem nicht bekannt waren und die man gern erfahren hätte sucht man trotzdem in ihm vergebens. Das Buch ist nicht mehr – allerdings auch nicht weniger – als der interessant geschriebene Bericht eines aufmerksamen US-Generals, der zum Botschafter beim Kreml avancierte und heute Chef des gesamten amerikanischen Geheimdienstes ist, über Formen und Eigenarten der Diplomatie in Moskau.

Peter Kleist: Zwischen Hitler und Stalin (Athenäum-Verlag, Bonn; 344 S.). – „Die Zeit“ veröffentlichte vor Monaten in Fortsetzungen Vorabdrucke aus diesem Buch. Die vollständigen Aufzeichnungen des deutschen Diplomaten über Freundschaft, Krieg und Friedensfühler zwischen Deutschland und der Sowjetunion in den Jahren 1939 bis 1945 lesen sich nicht weniger erregend.

John Foster Dulles: Krieg oder Frieden (Humboldt-Verlag, Wien und Stuttgart; 274 S., DM 6,80). – Der Außenpolitiker der Republikanischen Partei, der Chancen hat, noch einmal Außenminister der Vereinigten Staaten zu werden, schrieb einen Heeresbericht des Kalten Krieges. Er glaubt an die Erhaltung des Friedens – unter gewissen machtpolitischen Voraussetzungen. Ein bedeutendes politisches Buch.

J. F. C. Fuller: Der zweite Weltkrieg (Humboldt-Verlag, Wien und Stuttgart; 496 S., Leinen DM 14,80) – Eine Darstellung der Strategie und Taktik des Krieges aus der Feder eines englischen Generalmajors, der mit Vorliebe von Nazis und Militaristen als Kronzeuge gegen die Alliierten und bedeutender Militärschriftsteller aufgeführt wird. Wer sein Buch liest, versteht warum.