Von Christian E. Lewalter

Nach der strengen Kalenderrechnung haben wir 1950 im letzten Jahre, der ersten Jahrhunderthälfte gelebt, und die zweite beginnt erst mit dem Einläuten des 1. Januar 1951. Wären Kalenderdaten geschichtliche Einschnitte, dann hätten wir uns jetzt innerlich auf ein Fin de siècle zu rüsten – obwohl doch mancherlei gewichtige Anzeichen eher dafür sprechen, daß wir bereits seit geraumer Zeit in einem Fin de siècle leben. Weltuntergangsstimmung, Müdigkeit, Unbehagen, ja mehr als das: Erwartung von Katastrophen und verzweifelte Suche nach Zufluchtsorten (geographisch und seelisch) kennzeichnen die kritische Lage, zumindest der abendländischen, wenn nicht gar der gesamten Menschheit in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Immer deutlicher wird die Erkenntnis, daß die Zeit unseres Lebens die Periode eines radikalen geschichtlichen Wandels ist, dessen sich das Denken nicht bemächtigen kann, solange es die Gegenwart nur mit der jungen Vergangenheit (etwa das zwanzigste Jahrhundert mit dem neunzehnten) vergleicht und aus ihr zu verstehen versucht. Immer nötiger wird es, unsere Jahrzehnte im Zusammenhang mit dem Gang der gesamten Weltgeschichte zu sehen und zu fragen, ob nicht die gegenwärtige Krisis tiefer greift als jede frühere. Das aber heißt: ob wir nicht, mitten im zwanzigsten nachchristlichen Jahrhundert, am Ende einer großen Etappe der Geschichte und vor dem Beginn einer völlig „neuen“, in ihren Elementen nur erst unbestimmt und vorwiegend negativ erfaßbaren Epoche stehen.

Wir sind gewohnt, von den Epochen unserer, der europäischen Geschichte – Altertum, Mittelalter, Neuzeit – so unbefangen zu sprechen, als sei es ganz natürlich, daß unsere Geschichte in diesen drei Stadien verlaufen sei und als würde die Menschheit, wenn die Kontinuität des Geschehens nicht unvermutet abreißt, für alle absehbare Zukunft im Stadium der „Neuzeit“ verbleiben können. Dagegen spricht aber schon der viel zu wenig beachtete Umstand, daß die Einteilung in drei Stadien das Werk von Denkern einer ganz bestimmten Epoche ist. Denn während die Menschen des Altertums und die des Mittelalters keine Ahnung davon hatten, daß sie im Altertum oder im Mittelalter lebten, leben die Europäer seit dem sechzehnten Jahrhundert ganz bewußt in der „Neuzeit“. Renaissance und Reformation, Entdeckungen und Naturforschung, Aufklärung und autonome Wissenschaft – damit war für das europäische Geschichtsverständnis ein „Neues“ gesetzt, das die moderne Welt (etwa seit 1500) von aller früheren Zeit abgrenzte. Der Rückgriff auf verschüttet gewesene vorchristliche Überlieferung wurde dabei als so wesentlich empfunden, daß die ersten fünfzehn christlichen Jahrhunderte als eine „mittlere Zeit“, eine dunkle Zwischenzeit, erschienen.

Dies Pathos der Neuschöpfung wirkt mächtig hinüber bis in unsere Tage, und obschon die Vorstellung vom „finsteren Mittelalter“ längst als eine neuzeitliche Selbsttäuschung entlarvt worden ist, hält unser Geschichtsbewußtsein an der Artikulierung fest, die in der Hochstimmung der Renaissance-Jahrzehnte geprägt wurde. Daß die „Neuzeit“ selber einmal als eine (zweite) „mittlere Zeit“ erkannt und von einer ganz anders beschaffenen abgelöst werden könne, die zwar aus ihrem Schoße hervorgegangen ist wie sie selbst aus dem des „Mittelalters“, aber sich doch von ihr so schroff unterscheidet wie sie von diesem – das ist, abgesehen von gewissen eschatologisch gestimmten Heilslehrern (zu denen auch Karl Marx gehörte) noch bis vor kurzem niemandem in den Sinn gekommen.

Nun aber beginnt der Schleier zu fallen. Das Geschichtsbewußtsein der Feinfühligeren reagiert auf den Wandel (der sich nicht nur im Politischen, im Sozialen, im Religiösen, sondern vor allen auch im Existenziellen, in der Haltung jedes einzelnen Menschen zu seiner Umwelt, zu sich selbst, zu Gott, zu den Werten und zu den Grundsituationen des Lebens vollzieht) mit einer kritischen Durchmusterung unseres Verhältnisses zu dem Gesamtverlauf der bisherigen Weltgeschichte, die von dem archimedischen Punkt eines heutigen Betrachters in der Tat – wie Karl Man es formulierte – als „Vorgeschichte zur eigentlichen Weltgeschichte“ erscheint, wenngleich in ganz anderem Sinn, als Marx das meinte. Denn dieser noch typisch „neuzeitliche“ Prophet glaubte, daß in der künftigen Menschheit jeder einzelne das Persönlichkeitsideal der humanistischen Epoche realisieren werde.

Daß diese Hoffnung ein Wahn war, zeigt von den zahlreichen bedeutenden Denkern, die im letzten Jahr zu diesem Thema das Wort nahmen, keiner mit solcher Klarheit und Prägnanz wie Romano Guardini in seinen Vorlesungen „Das Ende der Neuzeit (als Buch im Werkbund-Verlag, Würzburg, 128 Seiten, Leinen, DM 6,50). Hier wird beschrieben, wie die Lebenselemente der Neuzeit – Natur, Mensch, Kultur – sozusagen unvermerkt „ihr Gesicht verloren“ haben. Wie die Natur der heutigen Naturwissenschaft zur „un-natürlichen Natur“, der Mensch des Massenzeitalters zum „nicht-humanen Menschen“ geworden ist und wie die Kultur alles Organische, sicher Kontinuierende eingebüßt hat. Fortschritt und autonomer Menschengeist, die Grundpostulate neuzeitlichen Lebensgefühls, sind zweifelhaft und suspekt. Das sind, in Guardinis kristallener und von geschichtlichem Sinn gesättigter Analyse, keine Krankheitssymptome, die eine Therapie herausfordern, sondern Verhängnisse wie die Atomphysik, die Vermassung und die Auflösung der intakten Kulturen selbst.