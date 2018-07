Die neuen Tarifvorschläge der Deutschen’ Bundesbahn haben, wie zu erwarten war, vor den parlamentarischen Gremien keine volle Gnade gefunden. Wir möchten annehmen, daß bei diesem Entschluß nicht die Kenntnis des finanziellen Ziffernwerks der Bundesbahn, sondern das unbestimmte Gefühl Pate gestanden hat, mit jener einseitigen Maßnahme an das Grundübel doch nicht herankommen zu können.

Es ist wohl notwendig, sich einmal die Daten des deutschen Verkehrs klarzumachen. Die Güterverkehr sleistungen der Bahn werden 1950 rund 47 Mrd. Nettokilometer erreichen, die Güterverkehrsleistungen der Straßenverkehrsmittel im gewerblichen Nah- und Fernverkehr einschließlich des Werkverkehrs rund 10 Mrd. Nettokilometer. Der Erlös der Bundesbahn je Nettokilometer beträgt etwa dabei 5 Dpf., der der Straße dagegen 10 Dpf. Der Gesamterlös der Bundesbahn für 82 v.H. des deutschen „Güterverkehrs auf Straße und Schiene macht 2,3 Mrd. DM, der Gesamterlös der Straße für die restlichen 18 v. H. des Güterverkehrs rund 1 Mrd. DM aus.

Zu diesen Ertragswerten müssen wir, um das Bld zu vervollständigen, noch einige Mengengrößen geben. Die Zahl der betriebsfähigen Gütervagen stellt sich auf rund 239 000, die Zahl der Lastwagen einschließlich Anhänger auf 572 000, die Zahl der LKW über vier Tonnen auf rund 42 000. Das Ladegewicht der Güterwagen macht 4,06 Mill. t aus (gegen 6,13 Mill. t 1936 im gleichen Gebiet), das der LKW 0,69 Mill. t gegen 0,247 Mill. t.

Als Hinweis auf die volkswirtschaftlichen Kosten sei erwähnt, daß zur Fortbewegung einer Tonne eine Antriebsleistung in der Binnenschifffahrt von 0,2 PS, auf der Schiene von 2 PS und auf der Straße von 10 PS notwendig ist. Der Kohleverbrauch der Bundesbahn erforderte 1950 rund 320 Mill. DM, der Kraftstoffverbrauch der Straße rund 530 Mill. DM, wovon allein über 200 Mill. DM auf Devisen entfallen.

Die in diesen Ziffern erfaßte gesamte Verkehrsleistung ruht auf einem Tarifsystem aus der Monopolzeit der Bahn. Unsere graphische Darstellung veranschaulicht das Gefälle der Tarife Kurze Entfernungen sind hochtarifiert, weite Entfernungen liegen darin niedriger. Dieses Tarifsystem entspricht hinsichtlich der Entfernungs-Staffelung praktisch dem Selbstkostenverlauf der Bahn. Etwa 55 bis 70 v. H. der Selbstkosten eines Güterzuges enstehen im Stadium des Rangierens, des Zusammenstellens und der Abfertigung, während bei dem LKW die Kostenkurve fast parallel mit der Entfernungsgeraden verläuft.

Nun hat aber die Bahn, völlig losgelöst von ihren Kosten, einen Güterwerttarifgedanken in ihr Tarifsystem eingebaut und Gütern mit hohem Wert höhere Tarife gegeben, so zum Beispiel den Zigaretten (Klasse A) gegenüber Steinen und Erde, Düngemitteln usw. (Klasse G). Diese höheren Sätze ermöglichen eine Differentialrendite, aus deren Summen minderwertige Güter billiger befördert oder Grenzland-Sondertarife gewährt werden. Da hochwertige Güter seit Jahren auf den LKW abwandern, bleibt der Bahn im wesentlichen nur noch der Transport von Gütern mit Tarifen unter Selbstkosten. Der LKW aber erhält dank dieses Güterwerttarifes nicht nur seine Kosten, sondern auch noch die ehemalige Differentialrendite der Bundesbahn in seine Kasse“, ohne die Transportverpflichtung für die anderen Güter zu haben oder unter dem Zwang zu stehen, sich an dem aus volkswirtschaftlichen Gründen unter Selbstkosten gehaltenen Tarifen beteiligen zu müssen. Das heißt, daß der Straßenverkehr, der zwischen 100 bis 200 Kilometer Entfernung den Kostenschnittpunkt der Eisenbahn kreuzte über diesen Kosten-Kosten-Schnittpunkt hinaus seine Wirtschaftlichkeit ausdehnen kann; Der LKW-Verkehr arbeitet etwa mit einem Tonnen-Kilometersatz von acht bis zehn Dpf.!

Die dargelegten Größenverhältnisse zeigen, daß eine mehr oder weniger schematische Erhöhung der Tarife nicht an das Grundübel herankommt, sondern nur das Kurvenbild um 50 oder 100 Kilometer Entfernung verschieben kann. Es wäre erfreulich, wenn das Bundesverkehrsministerium diesen Problemen endlich mit Entschlußkraft nachgehen würde. Vorzügliches Material dazu ist gerade von einem bekannten Wirtschaftsprüfer-Kollegium ausgearbeitet worden. Man sollte den Mut haben, diese Kostenvergleiche zu publizieren und Folgerungen daraus zu ziehen. Diese Folgerungen sind nicht etwa so zu verstehen, daß der Motorisierung mit ihren erstaunlichen Fortschritten irgendwie Einhalt geboten werden muß. Es sollte aber das veraltete Tarifschema aus der Monopolzeit der Bahn so abgeändert werden, daß man die aus der Verkehrsentwicklung begründeten Konsequenzen endlich zieht und diesen seit 25 Jahren bestehenden Fehler korrigiert. Dazu ist ein kalkulatorischer Grundtarif für alle drei Verkehrsträger und die Verpflichtung, die Tarife innezuhalten, Vorbedingung.

Rlt.