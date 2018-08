Aktienkurse „lustlos bis erholt“ – Produktion „steigend“: so definiert die Hamburger Hansa-Bank (Commerzbank), die „Börse im Jahr 1950“. Man sagt und beweist, daß Produktions- und Börsen-Barometer deswegen, auseinanderfallen, weil die Selbstfinanzierung den Kapitalmarkt, dessen technische Startbedingungen endlich erwogen werden, bisher praktisch unterbunden hat. Doch; „So sehr im Interesse der Börse das Abrücken von der Selbstfinanzierung und eine Wiederbelebung des Kapitalmarktes zu begrüßen wäre, so wenig würde man es willkommen heißen, wenn etwa durch den Abbau der steuerbegünstigten Selbstfinanzierung private Investitionen nunmehr in öffentlichen Verbrauch verwandelt würden.“

Nach einem Überblick über die Steuerpolitik, den Lastenausgleich, die DM-Umstellungsbilanzen, die Wertpapierbereinigung und die Sparsituation kommt die Bank zu dem Schluß – und diesem ist zuzustimmen –, daß „die schwachen Punkte überall erkannt sind.“ Doch wann zieht man in Bonn endlich die Schlußfolgerungen? W-n