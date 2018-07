Unter den Utopien, die namhafte Schriftitefe- und Denker im Laufe der Jahrhunderte erdacht haben, ist keine so wenig beachtet worden, aber auch keine so bestürzend und so bestrickend in Erfüllung gegangen wie die, die Lord Bulwer Lytton, der Dichter der "Letzten Tage von Pompeji", 1871 unter dem Titel "Das kommende Geschlecht" (The coming race) veröffentlichte. Bulwer hat seine eigene Vision gefürchtet. Andere haben sich nach der Verwirklichung der ihren gesahnt, umd darin lag iBulwers Vorsjnung.

"tJas kommende Geschlecht" ist vielleicht nur ein ediokrer Roman, eine Art besserer Hans Domaak, und nicht so sehr die eingetroffene Vorhersage über den technischen Zustand (unserer Welt macht ihn bedeutsam, sondern eben das, was aoch >nicht voli eingetroffen ist, die Folgen dieses Zustandes. Die Welt, von der Bulwer erzählt, liegt einige hundert Meter unter der Erdoberfäche in ungeheuren Hohlräumen, Ein Bürger far Vereinigten Staaten gerät durch einen Erdspalt von einem Bergwerk aus in dieses von unzähligen fluoreszierenden Lampen erhellte Reich. Es ist von einer wohlgebildeten, schönen, hochzivilisierten Menschenrasse bewohnt, die sich nach dem ihre Kukur bestimmenden Element Vril die Vril ya nennt. Er wird von diesen Vrü ya aufgenommen und lebt etwa zwei Jahre enter ihner.

Viil ist die Urenergie und das Urelement zugleich Es ist das alles durchziehende bewegende und Bewirkende Prinzip, das diese Rasse durch Einsiht und Kraft ihres Willens zu beherrschen gelernt hat. Mit Vril werden sowohl bewußte Gedaikentraösfrusionen vorgenommen (auf diese Weis lernen die Vril ya Englisch und rikaner die Grundlagen der Vril ya Sprache in wenigen Tagen) wie auch Fahrzeuge betrieben, Krankheiten geheilt, Boden urbar gemacht, die Unterwelt erleuchtet und Feinde vernichtet. Der Besaß eiioes so allmächtigen Mittels, mit dem alles augenblicklich und ohne besondere Mühe geschaffen und zerstört: werden kann, hat alle unredlichen, ungezügelten Begierden, alle Leidenschaften, alle Verbrechen seit Generationen aibgeschark. Wo es ikeine Versuchungen gibt, da gibt es auch keine Tugenden. Die Mechanisierung ist zu einem Grad der Vervollkommnung gelangt, in dam Automaten durch das Medium VriL zu jeglicher "Verrichtung gelenkt werden können; es gibt keine eigentliche Regierung, denn was auch immer die Zentralgewalt dekretiert, ist so verninftig, daß man sich das Nachdenken darüler sparen kann. Es wäre absurd, diese Gewalt mißbrauchen zu wollen, denn jedermanr kann mit einem einzigen rächenden Blitz heimzahlen. Das folglich nur verwaltende, nur "funktionierende", nicht regierende Amt des Obersten Magistrats wird von den Bürgern nicht gesucht, aber auch nicht gemieden, wenn es einem zufällt; das Hadern lohnt nicht. Die sich ereifernde, im Wettbewerb sich aufreibeade Demokratie fällt der Verachtung anhekn "In hundert Jahren wird euer KoomLeeren) zu einem Glek nas geworden sein (unsinnijer Zank), in dem die Menschen schließlich lur noch aius Kinnlade, Klauen und Magen bestdien Im Reich der Vril ya sind eben die demokratischen Ideale zu ihrer extremsten Erfüllung ge1 der Amelangt und so vollständig garantiert, daß sie ihren Sinn verloren haben — iso wie es sinnlos ist, von Tag und Nacht zu sprechen, wo das Licht nie ausgeht. Eine grausame Monotonie senkt sich auf das Dach des einzelnen, Geboren, glücklich gewesen, gestorben" — mehr kann man von ihm eicht sagen.

Im Wissen um das Vril ist die Gemeinschaft Trägerin der einzigen Leidenschaft, deren die Vril ya fähig sind: Angst. Ihre Angst äst anders als die unsere. Sie ist nicht panisch, sie ist wachsam, kalt, wnefibktlich; sie ist keine Leidenschaft mehr; sie ist eine Moral, ihre einzige Moral. Wer das Wohlergehen der Vril ya Genieinschaft stört oder gefährdet, ist ihr Feind und wird vennichtet, "atomisiert", wie wir das burnt brechen, Menschen zu töten, die den Vril ya schaden könnten; es ist ein Verbrechen, das geringste Insekt zu töten, das ihnen nicht schaden kann. Auch hier verfährt man sehr rational So senden- die Vril ya ein halbes Dutzend Kinder (wegen ihrer größeren Skrupellosigkeit) aus, um dreißig Millionen ihrer "barbarischen" Nachbarn auszurotten.

Das Problem der Verantwortung ist in der Unfehlbarkeit dieser Angstrnoral auf gehoben. Es gibt auch keine Probe auf die Frage, ob die Zerstöruing gerechtfertigt war. Die Wirksamkeit des Vril, das auf Ziele käs zu, 600 Meilen Entfernung mit absoluter Sicherheit von Flugbeobachtern gelenkt werden wnd Städte von, der doppelten Ausdehnung Londons mit einem einzigen Geschoß in Schutt und Asche legen kann, erspart jegliche Reue, jeglkhe Einsicht in die Frage: "Wenn wir gewartet hätten — wenn wir versucht hätten ?" Aber wo finden ach noch Feinde einer solchen Alknacht? Gibt es noch irgend jemanden, der sie herauszuforder, ihr zu trotzen wagt? Die Vril ya breiten sich ständig aus, vornehmlich in unbewohnte Gegenden, und es kommt dabei selten zum Konflikt mit anderen Völkern. Die sind nicht so verblendet, den Kampf willkürlich aufzunehmen, nicht einmal die gereizten, zappligen Ge& a s Demok<ratien. Der Feind der Vril ya zählt nicht mach Legionen, sondern nach unruhigen Gedanken. Ein Oberweltler wind bald mit seinem unbefangen strengen sittlichen Maßstab, mit seinem natürlichen Drang nach Neuem, nadi Wechsel, Tag wnd Nacht, Jahreszeiten, Freunden und Fanden, Urteil lind Gnade, Widerstand und Unheil über seine Gastgeber bringen. Das Neue bringt nichts Gutes, denn — das weiß der Vril ya (in ewig heiterer (Besonnenheit — das Beste ist schon erreicht. Der ennui verzehrt fUinserai Fremdling, er träumt von Ehren, Macht, Reformen, als die Tochter des Obersten Magistrats sich in ahn verliebt- In dam Augenblick setzt die kollektive Angst der Vrü ya gegen ihn ein, und sein Gefährte, ein zwölfjähriger Knabe, macht mit ihm einen Spaziergang, um die Hinrichtung vorzunehmen (der er noch einmal zum Heil unseres (Berichts entrinnt). Nicht erst hier befällt den Besucher eine Sehnsucht mach der unvollkommenen Oberwelt. Er möchtse zurück in die Welt, in der man noch etwas von Gut und Böse ahnt, in der uns Begierden anfechten, in der es Leiden und Freuden gäbt und in der wir noch die Freiheit haben, unseren Feind zu lieben und ihm zu verzeihen.