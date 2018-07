Die Uhr schlägt keinem Glücklichen“, sagt Max Piccolomini in Schillers „Wallenstein“. Man hat diesen Satz zur freudig zitierten Sentenz erhoben. Er geistert noch heute, einhundertfünfzig Jahre nach seiner Niederschrift, durch manche Gespräche. Aber lassen uns gewisse Augenblicke höchsten Erlebens wirklich ganz der Zeit vergessen? Es widerfährt uns zwar, daß wir die Uhr übersehen, ihren Schlag überhören. Aber könnten wir uns außerhalb jeder Zeitrechnung geborgen und glücklich fühlen? Selbst Liebende gleiten aus dem Unbewußten immer wieder zurück in den Bereich von Uhr und Zeit wie an einen bergenden Strand. „Du bist fortgeglitten, ein dunkles Boot mit der stillen Ebbe, du bist aufgetaucht, ein dunkles Boot mit der stillen Flut.“ So umschreibt es (in seinem Roman „Bibiana Santis“) Robert Neumann. Wie sollten Liebende in unserer Zivilisation einander habhaft werden, böte sich ihnen nicht die Möglichkeit, sich zu einem bestimmten Stundenschlag zu verabreden? Gewiß grollen wir dem Uhrzeiger, der uns unwiderruflich das Ende einer Stunde anzeigt, die wir uns brennend herbeiwünschten. Doch derselbe Uhrzeiger ist es, der uns das Herannahen dieser Stunde wies; der unsere Verpflichtungen Tag um Tag auf ein erträgliches Maß beschränkt. Erst sobald die Uhr uns dessen versichert, ist das gekommen, was wir sinnvoll unsere Freizeit nennen: jenes unabdingliche Teil unserer persönlichen Freiheit.

Nur in einem Land ohne Freiheit ist denkbar, was Graham Greene in seinem Roman „Die Kraft und die Herrlichkeit“ als Symptom äußerster Unterdrückung beschreibt: das Dasein gänzlich ohne Uhr. „Eines der seltsamsten Erlebnisse in diesen Tagen“, erzählt Greene von den Zuständen in Mexiko, „war wohl, daß es keine Uhren gab. Man mochte ein Jahr wandern, ohne daß eine Stunde schlug. Sie waren mit den Kirchen verschwunden, und man blieb zurück, die graue, träge Dämmerung und die jähen Nächte als einzige Zeitmesser.“

Solange wir mit dem Glockenschlag leben dürfen, der unbehindert von den Uhrtürmen unserer großen und kleinen Städte und unserer Kirchdörfer hallt, solange bleiben wir gebunden an Stunde und Minute und sind doch eben dadurch zugleich geborgen und frei. Freiheit – was ist sie anderes als die Möglichkeit für uns, die Dinge in der Schwebe zu halten? Dem Gebot, das die eine Stunde an uns richtet, steht die Freizügigkeit gegenüber, die uns eine andere Stunde schenkt. An uns ist es, die Sanduhr umzukehren und die Waage auszubalancieren. Der Glückliche, dem keine Stunde schlägt: er bildet sich ja bloß ein, daß er glücklich sei, während er in Wahrheit zum Sturz ins Bodenlose ansetzt. Auch die gebrochenen Schwingen jenes geflügelten Wortes, das Schiller seinem Max Piccolomini in den Mund legte, werden ihn nicht vor dem Absturz bewahren. Hansgeorg Maier