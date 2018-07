Von Adolf Nowakowski

Ich gebe Ihnen 60 000, wenn Sie Gulliver zu einer neuen Reise nach Liliput veranlassen können. Die Leser erwarten so etwas“, sagte der Verleger zu Jonathan Swift.

„Ich gebe Ihnen 30 000“, sagte Jonathan Swift zu Gulliver, „wenn Sie sich noch einmal auf den Weg nach Liliput machen.“

Gulliver, der in die Jahre ruhigen Lebens gelangt und seßhaft geworden, aber noch immer ein rüstiger Mann war, hatte Bedenken.

„Ich besinne mich nicht mehr genau auf den Kurs“, entgegnete er. „Es war nur Zufall, daß ich hinkam. Damals standen wir auf Südsüdost.“

„Vielleicht wird es diesmal wieder ein Zufall. Oder Sie entdecken möglicherweise ein anderes Land.“

Gulliver dachte mit Unbehagen an die lästigen Schiffbrüche, denen er seine Abenteuer verdankte, er dachte an die durchnäßten Kleider, an die Erkältungen. Aber er betrachtete auch seine schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse und erinnerte sich der Feindschaften, die Swifts spätere Darstellung seiner Abenteuer ihm unter den Politikern seines Vaterlandes eingebracht hatte. Die Hoffnung, aus der Enge seines Rentnerdaseins herauszukommen, verlockte ihn schließlich, auf Swifts Angebot einzugehen.