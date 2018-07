Vor dem Kriege konnte der Hamburger

Hafen mit berechtigtem Stolz betonen, erster Frachthafen Deutschlands zu sein, belief sich doch Hamburgs Anteil am gesamten deutschen Fruchtimport auf etwa zwei Drittel. Und das will was heißen, denn 1938 wurden immerhin 500 000 t Südfrüchte von Deutschland eingeführt. Leider zerstörte der Krieg die Fruchthafenanlagen Hamburgs nachhaltig. Wenn die alte Position der Hansestadt im Fruchtimport wieder errungen werden sollte, so mußte schnell mit dem Wiederaufbau der Schuppen begonnen werden. Das geschah dann auch. Bereits im Vorjahre gingen 60 v. H. der westdeutschen Fruchteinfuhren über Hamburg. Ähnlich liegen die Vergleichszahlen in diesem Jahr. Damit steht der Hamburger Hafen mit seinen Fruchtimporten wieder an der Spitze aller europäischen Häfen.

Der Präses der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Verkehr, Senator Prof. Dr. Schiller, betonte anläßlich der Einweihung des neuen Fruchtschuppens 37, daß jetzt mit 36 800 qm heizbarer Schuppenfläche wieder 40 v. H. des im Jahre 1939 vorhanden gewesenen Schuppenraums zur Verfügung stehen. Er wies darauf bin, daß Hamburg in diesem Jahr mit einem Hafenumschlag von 11 Mill. t rechne, während es im Vorjahre 9,55 Mill. t waren. Um den künftigen Anforderungen gewachsen zu sein, soll ein jährlicher Wiederaufbau von 50 000 qm Schuppenfläche angestrebt werden. Zu diesem Zweck appellierte Hamburgs Wirtschaftssenator an die Marshall-Plan-Verwaltung, auch für den Ausbau deutscher Häfen ERP-Mittel zur Verfügung zu stellen, wie dies für die Benelux-Häfen seit langem üblich ist. ww.