Von unserem Bonner Korrespondenten

R. S. Bonn, Ende Dezember

Trotz aller Schwierigkeiten, die hinsichtlich der Material- wie auch der Kapitalbeschaffung drohen, will die Bundesregierung auch im kommenden Jahr die Fortsetzung des Wohnungsbauprogramms im bisherigen Umfang ermöglichen. Im Jahre 1950 wurden in der Bundesrepublik rund 350 000 Wohnungen gebaut. Sie sind zum Teil allerdings noch nicht fertiggestellt. In dem Bauprogramm für 1951 ist der Bau von 250 000 Wohnungen geplant. Bundesminister Wildermuth hofft aber, diese Grenze überschreiten zu können. Die durch die gespannte politische Lage bedingte Umstellung der Wirtschaft wird Verknappungen in verschiedenen Materialien mit sich bringen. Dazu kommt die zusätzliche Inanspruchnahme des Baumarktes durch die Errichtung von Kasernen und Wohnungen für die alliierten Truppenverstärkungen. Wir werden wieder Dringlichkeitsstufen für die Materialzuteilung einrichten müssen. Um hier ein zentrales Planen zu ermöglichen, wurde ein interministerieller Ausschuß unter Federführung des Bundesministers für Wohnungsbau eingesetzt.

Auch auf der Kapitalseite werden sich Engpässe zeigen. Schon jetzt fehlt es an ersten Hypotheken. Mehrere Baugenossenschaften mußten ihren Mitgliedern bekanntgeben, daß sie wohl die zweite ’Hypothek aus eigenen Mitteln aufbringen, aber nicht die erste Hypothek besorgen könnten. Bund und Länder sollen vorübergehend diese Lücke füllen. In der zweiten Jahreshälfte wird – so hofft die Bundesregierung – der Kapitalmarkt durch die bevorstehenden steuerlichen und rechtlichen Maßnahmen so weit gestärkt sein, daß voraussichtlich wieder genug Geld für erste Hypotheken zur Verfügung stehen dürfte. Die Baukosten werden im neuen Jahr höher sein als bisher. Einen Teil der durch mehrere Faktoren bedingten Preissteigerung hofft man durch Rationalisierungsmaßnahmen abfangen zu können. Trotzdem wird der Bauindex höher liegen. Für den Bau von 250 000 Wohnungen wird man also voraussichtlich mehr als 2,5 Milliarden DM benötigen. Einen kräftigen finanziellen Impuls verspricht man sich von der in Aussicht genommenen Erhöhung der Altmieten. Das Ausmaß dieser Erhöhung steht noch nicht fest. Man spricht von 20 v. H.

Die Wohnungszwangswirtschaft soll gelockert werden, was freilich angesichts des Wohnraummangels nur in sehr geringem Umfange möglich sein wird. Immerhin soll dem Hausbesitzer ein Auswahlrecht aus vorgeschlagenen Mietern der gleichen Kategorie, so etwa aus mehreren kinderreichen Familien, zugestanden werden. Die Aussichten, zu einem eigenen Häuschen oder wenigstens zu einer Wohnung zu kommen, werden also im neuen Jahr nicht so schlecht sein, wie viele befürchten. Was freilich von den Plänen des Bundeswohnungsministers während eines langen Jahres wird reifen können, hängt von Faktoren ab, die nicht gerade in der Koblenzer Straße in Bonn maßgeblich beeinflußt werden, können.