Als der Krieg in Korea begann, hatten die USA einen Rüstungshaushalt von 13,3 Milliarden Dollar. Die Summe ist, an europäischen Verhältnissen gemessen, sehr hoch, und dennoch war, als man Korea verteidigen wollte, nicht die Armee einer Großmacht, sondern nur ein Heer von einigen wenigen Divisionen vorhanden. Die anfangs recht heftigen Fragen der amerikanischen Öffentlichkeit, was eigentlich mit den 45 Milliarden Dollar geschehen sei, die in den vorangegangenen fünf Jahren für die Wehrmacht ausgegeben worden waren, gingen in den Forderungen nach neuen Milliardenkrediten unter, die Truman Schlag auf Schlag an den Kongreß richtete. So kamen zu den ursprünglichen 13,3 Milliarden bald nach Beginn des Krieges weitere 11,7 und jetzt, vor einigen Tagen, noch 16,8 Milliarden Dollar hinzu. Für die amerikanische Weltmacht sind damit im laufenden Etatjahr, das im Juni endigt, bisher im ganzen 41,8 Milliarden Dollar vorgesehen, doch erwartet man noch Nachforderungen von fünf bis zehn Milliarden.

Die Parlamentsdebatte über die Genehmigung des Kredits von 16,8 Milliarden hat jetzt zum ersten Male Einblick in die Verwendung dieser ungeheuren Summen gegeben. Von den 41,8 Milliarden Dollar werden verwandt: für Personalausgaben 7,3 Milliarden (17,5 v. H.), für Unterhalt der Truppen 10,1 Milliarden (24 v. H.), für Ausrüstung, Panzer, Flugzeuge, Schiffe 18,8 Milliarden (44,8 v. H.), für Forschung und industrielle Entwicklung 5,6 Milliarden Dollar (13,3 v. H.).

Der Vergleich mit den ursprünglichen Etatansätzen von zusammen 13,3 Milliarden zeigt, daß die amerikanische Wehrmacht sich nicht nur vergrößert, sondern daß eine tiefgreifende Strukturwandlung begonnen hat. Von der ursprünglichen Summe waren nicht weniger als 32,3. v. H. auf Personalausgaben und nur 23,3 v. H. auf Ausrüstung entfallen. Inzwischen hat sich der Wehrmachtetat im ganzen vervierfacht, die Ausgaben für Ausrüstung aber haben sich mehr als versechsfacht, die Personalausgaben nicht einmal verdoppelt. Aus einer Organisation, die sich hauptsächlich mit Planung beschäftigte, wird eine Organisation der Machtmittel, um jene Pläne auszuführen. Jedoch ist dies, trotz der großen Mittel, die zur Verfügung stehen, ein schwieriger und langwieriger Prozeß. Die Produktion braucht lange Anlaufzeiten, die Ausbildung der Rekruten nicht minder. Immerhin kündigte Truman an, daß – nach einem Jahr die Produktion von Flugzeugen verfünffacht, die von Kampfwagen vervierfacht sein werde. Sie wird auch dann noch weit von der Produktion des Jahres 1944 oder gar von dem Maß voller Leistungsfähigkeit der amerikanischen Industrie entfernt sein.

Neben den Kosten und den Schwierigkeiten der Produktion und Ausbildung belastet noch ein anderes Problem die amerikanische Wiederaufrüstung. Das machte unlängst der General Mark W. Clark klar, dem die Ausbildung aller Truppen obliegt. Es ist das Problem der „Luxus-Armee“. Clark stellte fest, daß eine amerikanische Division von 19 000 Mann ungefähr 60 000 Mann im Hinterland benötige, weil in der amerikanischen Armee die beste ärztliche Fürsorge, die beste Ausrüstung, die beste Verpflegung, und der beste Feldpostdienst geboten werde. Demgegenüber benötigten die Sowjets nur etwa 6000 Mann in rückwärtigen Diensten für eine Kampfdivision. Dieser „Luxus“ bewirkte schon im zweiten Weltkrieg, daß die USA nur 90 Kampfdivisionen aus 13 Millionen Soldaten aufbrachten, gegen 313 deutsche Divisionen aus etwa 15 Millionen Soldaten. Die Zahl der amerikanischen Kampfdivisionen wird weiter dadurch reduziert, daß die USA mit sehr weit entfernten Kriegsschauplätzen zu rechnen haben, so daß ein sehr schwieriges Transportproblem bewältigt werden muß. Clark kündigte einen Abbau der „Luxus“-Einrichtungen an und, was noch wichtiger ist, eine Kürzung der Ausbildungszeit auf sieben Monate, die im zweiten Weltkrieg noch ein Jahr gedauert hatte. Es mag sein, daß gerade diese Maßnahmen, die eine schnellere und umfangreichere Auswertung des amerikanischen Kriegspotentials ermöglichen, sich in der jetzigen Krise als wichtige politische Faktoren erweisen werden. Die Zeit, in der eine Armee imponierte, die sich jeden Luxus leistete, ist vorbei – es war eine Nachkriegszeit. Jetzt aber, da sich viele eher in einer Vorkriegszeit fühlen, steigen die Tugenden der Sparsamkeit und der Opferfreudigkeit bei Freund und Feind rapid im Kurs. H. A.