Inhalt Seite 1 — Der verschämte Bettler Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich hatte noch gerade fünfzig Pfennig in der Tasche, als mich der Mann auf der Straße ansprach. Ich war etwas erschrocken, als er so plötzlich vor mir stehenblieb. Er konnte vierzig und sechzig Jahre alt sein. Er mochte solange über die Straße gegangen sein, daß sie ihm ihr zeitloses Gesicht geschenkt hatte. Aber das war nicht ihr einziges Geschenk gewesen. Sie hatte ihn vielleicht niemals aus der Stadt hinausgeführt. Und dennoch war ein Hauch auf seinem Gesicht, ein Abglanz der Welt, die von draußen, jenseits aller Geborgenheit, auch ein Stück seiner Seele umfing.

Zehn Schritte von uns entfernt lehnte ein junger Mann an einem Fenster und betrachtete uns. Kinder spielten in der Gosse. Die Sonne schien, es war Mittagszeit. Und doch war der Mann in Dunkelheit getaucht. Sein Gesicht war blaß oder rot. Er war alt oder jung. Ich kann es nicht sagen.

Aber was es auch war, seine Worte machten mich nüchtern und kalt. Er war nur ein Bettler, der voller Demut um ein paar Pfennige bat. Ich hielt das Geld schon, um es ihm hinzugeben. Seine Hand, die noch glatt und nur schmutzig war, schien höhnisch zu sagen: „Gib Geld!“ Meine Enttäuschung war grenzenlos.

Gewiß konnte der Mann nichts dafür. Aber mit der Schärfe der Erbitterung merkte ich, daß er ein anständiges Hemd trug, wenn er es nur je gewaschen hätte, daß er weiche Hände hatte und daß er verfallen nur deswegen aussah, weil sein Gesicht nicht rasiert war. Und ich dachte, es müßte doch leichter sein, viel leichter, durch Betteln zu Geld zu kommen als durch mühsame Arbeit. Bettler und Schieber, gehörten die nicht zusammen? Und ich stieß das Geld in meine Tasche zurück und ging.

Ich will nicht den Anschein erwecken, als wäre ich nie vorher an einem Bettler vorübergegangen. Hätte jener nur geschrien, wäre er unverschämt geworden, hätte mich zu rühren versucht oder Unflat über mich ausgegossen, alles wäre gut gewesen. Ich hätte es vergessen, so für immer vergessen, wie man etwas Unangenehmes vergißt, das von außen her kam. Aber da nichts geschah, blieb auch das Gift meiner Gedanken. Ich ging nicht zurück, um den Mann wieder zu suchen. Ich nahm mein Geldstück und ließ es an einer Ecke zu Boden gleiten, ängstlich wie ein Dieb, der sich aus Furcht seiner Beute entledigt. Ich kaufte mich frei.

Zu Hause fand ich einen Brief von Irmgard, daß ich am Abend zu ihr kommen sollte. Todmüde von den Abenteuern meiner Gedanken fiel ich auf mein Bett, so wie ich war, und schlief gleich ein.

Ich erwachte von einem schrillen Geläut aus traumlosem Schlaf. Ich war so in Dumpfheit befangen, daß ich erst nicht begriff, was mich weckte. Es war dunkel im Zimmer. Ich stand auf und tastete nach der Tür. Da hörte ich von draußen eine Frauenstimme nach mir rufen. Ich öffnete.