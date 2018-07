Inhalt Seite 1 — Alle Macht geht dem Volke aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Staatsbürger Jan Molitor

Als die redigierende Präsidentin ihren Staat konstruiert und die Posten verteilt hatte, fiel ihr auf, daß sie schon wieder das Volk vergessen hatte. Sie telegraphierte an den auf Karnevalsreise befindlichen Jan Molitor, er möge das Volk sein. Motto: „Alle Macht geht dem Volke aus“; ein Satz der sich dann allerdings als ein (Tasten)-Druckfehler des Telegraphenamtes herausstellte.

*

Der erste, der in unserer Republik erwacht, bin ich, das Volk. Ist es erlaubt, ein aufgeklärtes Volk zu sein? Dann hören Sie! Während die Minister (um neun Uhr) und die Prokuristen (um acht Uhr) schlechthin, so wie sie sind, aus dem Bett kriechen und gähnend ins Badezimmer schlurfen, stellt sich für mich der Fall ganz anders dar. Volkserwachen, Volkserhebung! Das Volk steht auf! – und dies schon morgens um halb sechs! Daß dabei weder gegähnt noch gebadet werden kann und daß jeder Komfort fehlt, liegt – wie ich mir habe sagen lassen – nicht daran, daß ich mein Geld selbst verdienen muß, sondern an der Symbolik. „Das Volk steht auf!“ Ein feierlicher, kraftvoller Vorgang, wie man mir schmeichelt. Damit zufrieden, nehme ich zum Frühstück die Magermilch der frommen Denkungsart zu mir, freue mich am Gesang meines Kanarienvogels und bin schon zufrieden, wenn ich vom Turme keiner Garnisonskirche die Melodie „Volk, ans Gewehr!“ silberhell erklingen höre. Um halb sieben geh’ ich uff Arbeet. So alle Tage. Bis auf die Sonn- und Gedenk- und Streiktage... An diesen Tagen sammele ich mich (in der Kirche) oder versammele mich (im Saale) oder rotte mich zusammen (im Freien) oder marschiere Protest, Hymnen singend oder Rufe ausstoßend. Die Sonntage stehen im Kalender, auch die Gedenktage; die Streiktage nicht. Und kalenderlieb, wie ich bin, seh’ ich das als einen schweren Fehler an. Videant Conrades!

Historisch, wie ich ferner bin, liebe ich die Anekdote. Hier ist eine: Neulich, als ich zum Geburtstag der Präsidentin einen lange vorbereiteten, spontanen Vorbeimarsch machte, sah sie dies als einen Protest an. Nach ihrem Leitsatz „Alle Macht geht dem Volke aus“, beugte sie sich fröhlich der Gewalt und wurde, statt älter, ein Jahr jünger. Ich klappte mein Transparent mit ihrem Bilde zusammen und ging gleichmütig nach Hause, unbekümmert um ihren eva-peronierten Zustand. Neidlos, weil ich hier im Vorteil bin, denn ich bin ewig.

Ärgerlich ist immer nur dies: Wenn ich ihr ein Ständchen auf der Zither bringe, gleich sagt sie huldvoll, auch sie habe in ihrer Jugend die Zither geschlagen. Blas ich was (auf der Okarina), gleich höre ich, auch sie habe Okarina geblasen. Rufe ich nichts als „Heil“; jawohl, auch sie habe früher „Heil“ gerufen, lächelt sie entlastend.

Neulich erfand ich aus der Tiefe meines Volksempfindens ein neues Instrument, bestehend aus einem Aluminiumkopf einer Kuhglocke und einem Leierkasten; ich nannte es Alkuleika. Sofort sagte sie, daß sie in früheren Jahren ganze Alkuleikakonzerte gegeben habe, speziell in Amerika; denn schon ihr Vater, ein einfacher Volksmann, habe sie immer wieder ermahnt, gar gründlich das Alkuleikaspiel zu pflegen, um dem Volke nahezubleiben ... Warum, so frage ich mich vergeblich, handelt die Präsidentin so? Hätte sie, wie ich, à Le Bon heute die „Psychologie der Massen“ gelesen, so wüßte sie, daß es weder für Präsidentinnen noch für Präsidenten nötig ist, in allem etwas vorm Volk vorauszuhaben, und sei es auch nur im Alkuleikaspiel...