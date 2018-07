Der Geschäftsgang der Continental Gummi-Werke-AG., Hannover, war, wie die Verwaltung in einem Rückblick auf 1950 feststellt, seit April 1950 recht günstig. Die Produktion erreichte im dritten Quartal 1950 mit einer Steigerung von 50 v. H. gegenüber der Vorkriegszeit einen Höchststand. In der gleichen Zeit erreichte der Export das Achtfache der Ausfuhr des dritten Vierteljahres 1949. Im zweiten Halbjahr zog das Inlandsgeschäft sehr stark an. Die Zahl der Beschäftigten ist 1950 um 1800 auf 13 700 gestiegen. Wenn sich auch Rohstoffschwierigkeiten abzeichnen, so wird von dem Unternehmen, dessen verdienter Generaldirektor Ernst Fellinger am 10. Januar 1951 im 58. Lebensjahr verschied, die Zukunft doch recht zuversichtlich beurteilt. – Mit Wirkung vom 29. Januar sahen sich die Continental Gummi-Werke-AG. gezwungen, ihre Verkaufspreise um 30 bis 35 v. H. zu erhöhen. Ein Volkswagenreifen der bisher 54,90 DM kostete, kostet nun einen Zuschlag von 20,80 DM.

Die Stolberger Zink-AG. für Bergbau und Hüttenbetrieb stockt ihr Kapital von bisher 14 Mill. RM im Verhältnis 1:1,25 auf 17,5 Mill. DM auf und verteilt aus dem Reingewinn von 1,2 Mill. DM eine Dividende von 5 v. H.

Die Firma Werner & Mertz in Mainz kann jetzt den 50. Geburtstag ihres Markenartikels „Erdal“ feiern. Sie verdankt es einem Nichtfachmann, daß sie diesen heute überall in der Welt bekannten Markenartikel herstellt, der nach dem Kurfürsten Erthal benannt wurde.