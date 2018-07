Berlin, Ende Januar

Gorkis Roman „Die Mutter“ hat Brecht schon vor 1933 einmal dramatisiert. Daß er sie jetzt in einer beträchtlich veränderten Fassung mit seinem „Berliner Ensemble“ zeigt, muß als ein gesuchtes oder offiziell erwünschtes Einschwenken in die kommunistische Generallinie aufgefaßt werden. Denn dieses Bühnenlehrbuch der Klassenkampf- und Diversions-Technik, das Brecht aus Gorkis Proletarierfrau der Zarenzeit gemacht hat, gipfelt in Film-Montagen, aus denen Stalin und Mao und die ganze aktuelle kommunistische Welt auf die die rote Fahne schwingende Mutter zumarschieren. Offenbar war Brecht, der sonst Schweigsame, gehalten, den demonstrativen Schritt über die Schwelle der Orthodoxie zu tun.

k. W.