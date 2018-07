Montag, den... Ganzen Vormittag im Finanzausschuß verloren. Gequassel über das Thema: Einnahmen zu hoch, Ausgaben zu niedrig. Und das bei einem Defizit von vier Milliarden. Bin angeblich ein Steuersadist und zugleich herzlos gegen die wirtschaftlich Schwachen. Dabei wollen die wirtschaftlich Schwachen gerade mit einem Streik die schwache Wirtschaft noch schwächer machen. Dreimal vom Sektionschef X. aufgeweckt worden, davon nur einmal mit Sinn und Verstand, weil Cherie anrief. Sie war sehr nett zu mir. Den X. werde ich zu einem Steueramt versetzen, der ist mir zu diensteifrig für den Ausschuß. Jeden Parlamentarier nimmt er ernst, da sieht man schon, daß er nichts versteht! Auf der Referentenbesprechung nichts Neues. Steuereinnahmen bröckeln weiter ab, da wird die Präsidentin ein Gesicht machen! Der X., der Idiot, hat mich nicht aufgeweckt, als Chemie anrief. Er richtete mir nur aus, daß sie am Abend keine Zeit hat. Den X. schmeiße ich ganz bestimmt raus, der ist unbrauchbar. Ich verstehe nicht, warum man den früher verfolgt hat. – Am Abend überraschend von der Präsidentin zum Essen eingeladen. Natürlich braucht sie Geld. Fünf Divisionen, es ist zum Lachen. Das kostet Milliarden. Habe ihr gesagt, daß ich mein möglichstes tun werde. Sie kümmert sich nicht darum, daß ihr eigener Kriegsminister ganz andere Pläne hat. Vielleicht will sie das Geld auch für etwas anderes ausgeben.

Dienstag, den... Mit allen Abteilungsleitern über die Frage verhandelt, wo die fünf Milliarden für die fünf Divisionen herkommen sollen. Bei der Gelegenheit festgestellt, daß der Vertreter des Kriegsministers religiöser Pazifist ist. Sein Chef denkt wie er, das kann gut werden! Der X. hielt einen langen Vortrag, daß das ganze System geändert werden muß. Jeder Staat, sagt er, errichtet lauter Ministerien für Sachen, die er gar nicht oder zu wenig hat: Soziale Fürsorge, Brennstoffversorgung, Ernährung, Justiz, so auch Finanzen. Diese Ministerien können immer ihren Namen nicht verwirklichen, weil der Fürsorgeminister zu wenig Fürsorge, der Justizminister zu wenig Justitia und der Finanzminister zu wenig Geld hat. Das mit dem Geld ließe sich aber ändern. Anstatt der vielen Steuern, die die Leute nur ärgern, will der X. einfach das Volkseinkommen nehmen und hinten den Teil abschneiden, den wir brauchen. Die Leute sind dann hinten zwar halbiert, aber sie bemerken es nicht, weil sie hinten keine Augen haben. Vielleicht hat er recht, ich muß es mir überlegen.

Mittwoch, den ... Dienstreise nach A. Cherie, die auch gerade dort zu tun hatte und nicht besondere Reisekosten verursachen wollte, fuhr mit mir. Sie plauderte die ganze Zeit, aber ich war sehr müde von der gestrigen Sitzung. Zum Schluß nannte sie mich einen langweiligen Steuerexekutor, wir gingen etwas verärgert auseinander.

Donnerstag, den... Sitzung über die fünf Divisionen der Präsidentin fortgesetzt. Der pazifistische Major aus dem Kriegsministerium machte einen interessanten Vorschlag, durch den das Finanzierungsproblem vielleicht gelöst werden könnte. Er meint, man sollte die Armee von oben aufbauen. Fünf Divisionen brauchen etwa zwanzig Generale, die können wir leicht finden. Diese zusammen bilden die Armee. Nach einiger Zeit werden sie zu Obersten befördert, und neue Generale rücken an ihre Stelle. Die Obersten werden später Majore, dann Hauptleute und so weiter; so bekommen wir nach einiger Zeit auch Unteroffiziere und Gefreite. Gefreiter ist der höchste Rang; das soll sich schon bewährt haben, wo, wußte der Major nicht genau. Auf diese Art kostet die Armee von Monat zu Monat weniger, und wenn sie immer noch zu teuer ist, kann man das Avancement beschleunigen. Ich muß mir das bis zur Fortsetzung der Konferenz übers Wochenende überlegen. Vielleicht könnte man das mit den Beamten auch so machen. Dann befördere ich den X. vom Sektionschef zum Regierungsrat und später zum Amtsrat. Mein Personalreferent, der seit dreißig Jahren im Ministerium sitzt, hat mich allerdings vor dem Major gewarnt. Der ist ein Narr, sagt er, und außerdem spielt er täglich mit dem Hausmeister der rotchinesischen Botschaft Ping-Pong. Wegen zuviel Ping-Pong hat er schon vor dem letzten Krieg ein paar Jährchen gesessen, es soll aber nicht direkt kriminell, sondern mehr homopolitisch gewesen sein. Der Personalreferent schlug mir außerdem vor, eine Beamtin nach Buenos Aires zu versetzen, die mit dem Ministerialrat Z. bedenkliche Beziehungen aufgenommen hat (die Präsidentin mag so etwas nicht) und dem Z. eine Wohnung zu besorgen, damit seine Familie wieder zu ihm kommt. Hab’ ich genehmigt, obgleich der Z. natürlich wütend sein wird, daß er seine Trennungszulage verliert. Na, seine Freundin kann ihm dann ja aus Argentinien Pakete schicken. – Gehe heute zeitig ins Bett, bin sehr überanstrengt.

Freitag, den ... Nach ausführlichem Pressereferat zur Parlamentssitzung gefahren. Immer der alte Kram: Konservative wollen wissen, wo das viele Geld herkommt, Sozialisten wollen wissen, wo es hingeht. Einer hat behauptet, es sei was faul im Staat und die Korruption blühe. Sollte einmal in seinen eigenen Spiegel schauen! Was heißt überhaupt Korruption! Korruption ist auch eine Art Marktwirtschaft, gewissermaßen eine geplante Marktwirtschaft, also eigentlich eine Planwirtschaft! – Die Präsidentin, die ich im Restaurant sah, nickte mir freundlich zu, wahrscheinlich denkt sie, daß ich das Geld für ihre Divisionen schaffe. Wollen sehen ...

Sonnabend, den... Den ganzen Vormittag Akten und Briefe unterschrieben. Als ich gerade gehen wollte, kam der Finanzreferent und zeigte mir die Tabelle: Steuereinnahmen bröckeln weiter ab. Jedes Wochenend hat mir der Mensch noch verdorben mit seinem ewigen Pessimismus. Nach dem Mittagessen noch einmal im Amt gewesen, konnte aber die Militärakten nicht finden, die ich mitnehmen wollte, die Leute waren alle schon weggegangen. – Um sechs Uhr in den D-Zug, freue mich schon auf Zuhause.

Sonntag, den ... Erica war an der Bahn, obwohl Armee es ihr verboten hat, weil ein zehnjähriges Mädchen nicht allein so weit Rad fahren darf. Wir nahmen eine Taxe, Rad hinten drauf, und fuhren über die Serpentinenstraße hinauf. Ganz anderes Klima hier – ein Frühlingstag. An der Tür stand Aimée, sie hatte uns schon kommen gesehen. Eigentlich ist sie viel hübscher als Cherie, ganz anderes Format. Die paar Jahre Altersunterschied merkt man gar nicht. Ich versprach ihr gleich, bis Montag zu bleiben und dann zurückzufliegen. Mittags aßen wir so herrlich, daß ich daran dachte, zu demissionieren und zu Hause zu bleiben. Am Nachmittag machten wir einen wunderbaren Spaziergang, aßen wieder sehr gut und saßen dann noch lange beim Burgunder. Burgunder macht mich allerdings immer ein bißchen schläfrig, um halb zwölf Uhr fiel ich todmüde ins Bett. In der halben Minute zwischen Hinlegen und Einschlafen fiel mir noch einmal der X. ein: jetzt kann er mich nicht aufwecken. Und der Major mit seinem sonderbaren Plan...