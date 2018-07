Bakkalaureus Liu konnte sich genau an seine vergangenen Existenzen erinnern. Einst war er Beamter, und seine Taten waren nicht einwandfrei. Im Alter von zweiundsechzig Jahren starb er. Als er im Jenseits vor den Höllenkönig geführt wurde, behandelte ihn dieser zuerst als einen ehrwürdigen Herrn. Ihm wurde sogar Tee serviert. Als er in die Tassen hineinsah, merkte er, daß der Tee in der Tasse des Königs klar war, während der Inhalt seiner Tasse trübe wie Leim aussah. Da dachte er, der König wolle seine Seele mit dieser „Brühe der Vergessenheit“ betäuben, auf daß er bei der Wiedergeburt seine Vergangenheit vergesse. Während der König zur Seite blickte, schüttete er die Brühe unbemerkt unter den Tisch.

Inzwischen hatte sich aber herausgestellt, daß seine Vergangenheit nicht sauber war. Nun sollte er dafür laut königlichem Entscheid als Pferd wiedergeboren werden. Von einem häßlichen Geist geschleppt, kam er vor ein Haus, dessen Schwelle so hoch war, daß er nicht hinübergehen konnte. Der Geist schlug ihn heftig, und er strauchelte vor Schmerzen. Als er sich umsah, entdeckte er, daß er sich in einem Stall befand. Er hörte jemand sagen: „Ein gesundes Fohlen ist geboren!“ Da begriff er seine Lage, konnte jedoch nicht mehr sprechen. Vom Hunger getrieben, mußte er widerwillig an der Brust der Stute saugen.

Nach einigen Jahren war er aufgewachsen, aber er fürchtete sich vor der Peitsche so sehr, daß er floh, wenn er sie nur sah. Dagegen war es ihm nicht sehr unangenehm, wenn sein Besitzer im Sattel langsam auf ihm dahinritt. Allein das Gesinde konnte er nicht ausstehen, weil es ohne Sattel auf ihm herumgaloppierte. Oh, wie schmerzlich es für ihn war, wenn sein Bauch dabei gedrückt und gestoßen wurde! Vor Wut aß er drei Tage lang nichts. Dann starb er.

Wieder in der Hölle gelandet, wurde er erneut zur Wiedergeburt verurteilt, da seine Strafe noch nicht abgebüßt war. Das Fell wurde ihm abgezogen, und diesmal sollte er zum Hund werden. Vor Verzweiflung und Reue konnte er sich nicht rühren. Da wurde er von den dienenden Geistern jämmerlich verprügelt. Er floh und dachte bei sich, er möchte lieber tot bleiben. So warf er sich in eine tiefe Schlucht. Auf einmal wurde ihm klar, daß er in einer Hundehütte lag und von einer Hündin beleckt und beschützt wurde.

Er wuchs heran. Er schnupperte gerne an Unrat, obwohl er wußte, daß dieser schmutzig ist. Aber er nahm sich vor, ihn nicht in den Mund zu nehmen. Nach einem Jahr wurde er des Hundelebens überdrüssig, er wollte sterben, aber er fürchtete dadurch wiederum gegen das Gesetz der Hölle zu verstoßen. Sein Herrchen indessen würde ihn nicht töten wollen, da es ihn liebte. Also biß er eines Tages dem Herrchen absichtlich ein Stück Fleisch aus dem Schenkel und ließ sich erschlagen. Diesmal warf ihm der Höllenkönig Tollwut vor. Er erhielt hundert Stockschläge und sollte als Strafe zur Schlange werden. Er wurde in einen finsteren Raum gesperrt. Von der Finsternis geplagt, kroch er schließlich die Wand entlang, bohrte sich durch das Dach und floh ins Freie. Als er sich umblickte, war er bereits eine Schlange geworden, die im Grase kroch. Da schwur er, kein Lebewesen zu töten und nur von Gras oder Früchten zu leben.

Eine lange Zeit war vergangen, und er sann auf einen günstigen Tod. Weder Selbstmord noch Tod durch Verletzung eines Menschen kam für ihn in Frage. Als er da so vor sich hin grübelte, hörte er einen Wagen heranrollen. Behend stürzte er sich in eine Radspur, und der Wagen zermalmte ihn. Und wieder erschien er vor dem Höllenkönig, der sich über sein zeitiges Erscheinen wunderte. Zum Glück für ihn wurde die Todesursache einem unglücklichen Zufall zugeschrieben. Daraufhin beschloß der Höllenkönig, ihn freizusprechen und wieder zum Menschen zu machen.

So wurde er denn als Sohn der Familie Liu wiedergeboren. Und später errang er den Literatentitel.

Übertragung von Liu Guan-Ying