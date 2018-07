In Lake Success wurden die Bemühungen zur friedlichen Beilegung des Korea-Konfliktes fortgesetzt. Immer deutlicher schälten sich als Vertreter der einander unversöhnlich gegenüberstehenden Auffassungen auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, auf der anderen das Indien Nehrus heraus. Amerika forderte nach wie vor, daß in Korea ein Exempel statuiert, und dem internationalen Rechtsbruch durch Rotchina Halt geboten werde. Indien empfahl dagegen erneut Verhandlungen mit Peking und schlug vor, die Einstellung des Feuers durch Konzessionen zu erkaufen. Beide Lösungen haben, wie die Neue Zürcher Zeitung schrieb, Anhänger, „die überzeugt sind, daß man geradewegs auf einen Weltkrieg hinsteuere, wenn man ihre Vorschläge ablehne“.

Der britische Premierminister Attlee erklärte vor dem Unterhaus, Großbritannien sei nicht dafür, daß die UNO jetzt neue und wichtige Beschlüsse fasse.

Aus Peking verlautete, daß Rotchina an keinerlei Verhandlungen über die Beendigung des Koreakrieges teilnehmen werde, wenn die Vereinten Nationen die amerikanische Resolution annehmen würden und damit Rotchina zum Angreifer erklären sollten.

Die undurchsichtige Lage an der Front in Korea dauerte an. Während die Truppen der Vereinten Nationen in einer „begrenzten Offensive“ erneut bis etwa 15 km an Seoul herankamen, unternahmen die Kommunisten an anderen Stellen Gegenangriffe, die die UNO-Truppen zurückwarfen. Berichte, denen zufolge in der kommunistischen Armee eine Typhusepidemie ausgebrochen sein soll, wurden bisher nicht bestätigt.

General MacArthur und General Collins, der Generalstabschef der USA-Armee, gaben ihrer Meinung Ausdruck, daß die UNO-Truppen in der Lage seien, ihre militärischen Stellungen in Korea zu halten.

Die Sowjetunion hat der britischen und der französischen Regierung neue Noten überreicht, in denen sie die geplante Wiederaufrüstung Westdeutschlands als eine „ernste Bedrohung des Friedens“ bezeichnet. Die sowjetische Regierung machte Großbritannien und Frankreich darauf aufmerksam, daß sie die Verantwortung für alle Folgen zu tragen hätten.

Die Moskauer Botschafter der drei Westmächte übergaben ihrerseits dem sowjetischen Außenminister Wyschinski die Antwortnoten ihrer Regierungen auf die sowjetische Note vom 31. Dezember über eine Viererkonferenz. Die Westmächte erklärten sich mit einer solchen Konferenz einverstanden, wenn nicht nur über Deutschland verhandelt werde. Die Prager Resolutionen könnten „unter keinen Umständen als Rahmen oder Grundlage für Beratungen akzeptiert werden“.